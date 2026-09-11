„Azt választom, hogy harcolok” – szívszorító tragédia: 39 évesen meghalt a Házasság első látásra sztárja

Mindössze 39 éves korában meghalt a Házasság első látásra sztárja, miután hosszú ideje súlyos betegséggel küzdött. Adrian Szymaniaknál 2025 júliusában negyedik stádiumú glioblasztómát, az agydaganatok egyik legagresszívebb formáját diagnosztizálták. A realitysztár élete utolsó heteit szerettei körében töltötte, szervezete azonban végül feladta a harcot: szeptember 5-én elhunyt.

39 évesen meghalt a Házasság első látásra sztárja Fotó: Matej / Pexels

39 évesen meghalt a Házasság első látásra sztárja

A tragikus hírt összetört felesége, Anita jelentette be, akit a Házasság első látásra lengyel változatában ismert meg.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Adrian elhunyt. Ezekben a rendkívül nehéz pillanatokban számunkra most a csend, a szeretteink közelsége és az a lehetőség a legfontosabb, hogy a hozzá legközelebb állók körében búcsúzhassunk el tőle

– írta Anita.

Állapota az utolsó hetekben folyamatosan romlott, ezért Adrian már éjjel-nappali ápolásra szorult. Betegsége hatalmas összefogást indított el rajongói körében: több mint 500 ezer fontot, nagyságrendileg 225–230 millió forint gyűjtöttek össze azért, hogy segítsenek finanszírozni a kezeléseit.

A diagnózis után Adriant megműtötték, majd sugár- és kemoterápiát is kapott. Emellett egy magánúton finanszírozott, TTFields néven ismert terápiát is igénybe vett. A betegség megfékezésére tett kétségbeesett erőfeszítések ellenére azonban a daganat újra és újra kiújult. A realitysztár a Házasság első látásra lengyel változatának harmadik évadában ismerkedett meg Anitával. Már a műsorban közel kerültek egymáshoz, majd 2018-ban összeházasodtak, később pedig két gyermekük született.

A házaspár 2025 decemberében, Adrian súlyos betegsége közepette még a házassági fogadalmát is megújította, ezzel is kifejezve, hogy együtt néznek szembe életük legnehezebb időszakával. Adrian az Instagramon is nyíltan beszélt a rákkal folytatott küzdelméről. Rendszeresen beszámolt állapotáról, kezeléseiről és arról, hogy a végsőkig elszántan harcol a betegség ellen. Egy év elején közzétett, megrendítő bejegyzésében így fogalmazott: