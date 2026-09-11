„Azt választom, hogy harcolok” – szívszorító tragédia: 39 évesen meghalt a Házasság első látásra sztárja

Mindössze 39 éves korában meghalt a Házasság első látásra sztárja, miután hosszú ideje súlyos betegséggel küzdött. Adrian Szymaniaknál 2025 júliusában negyedik stádiumú glioblasztómát, az agydaganatok egyik legagresszívebb formáját diagnosztizálták. A realitysztár élete utolsó heteit szerettei körében töltötte, szervezete azonban végül feladta a harcot: szeptember 5-én elhunyt.
A tragikus hírt összetört felesége, Anita jelentette be, akit a Házasság első látásra lengyel változatában ismert meg.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Adrian elhunyt. Ezekben a rendkívül nehéz pillanatokban számunkra most a csend, a szeretteink közelsége és az a lehetőség a legfontosabb, hogy a hozzá legközelebb állók körében búcsúzhassunk el tőle
– írta Anita.
Állapota az utolsó hetekben folyamatosan romlott, ezért Adrian már éjjel-nappali ápolásra szorult. Betegsége hatalmas összefogást indított el rajongói körében: több mint 500 ezer fontot, nagyságrendileg 225–230 millió forint gyűjtöttek össze azért, hogy segítsenek finanszírozni a kezeléseit.
A diagnózis után Adriant megműtötték, majd sugár- és kemoterápiát is kapott. Emellett egy magánúton finanszírozott, TTFields néven ismert terápiát is igénybe vett. A betegség megfékezésére tett kétségbeesett erőfeszítések ellenére azonban a daganat újra és újra kiújult. A realitysztár a Házasság első látásra lengyel változatának harmadik évadában ismerkedett meg Anitával. Már a műsorban közel kerültek egymáshoz, majd 2018-ban összeházasodtak, később pedig két gyermekük született.
A házaspár 2025 decemberében, Adrian súlyos betegsége közepette még a házassági fogadalmát is megújította, ezzel is kifejezve, hogy együtt néznek szembe életük legnehezebb időszakával. Adrian az Instagramon is nyíltan beszélt a rákkal folytatott küzdelméről. Rendszeresen beszámolt állapotáról, kezeléseiről és arról, hogy a végsőkig elszántan harcol a betegség ellen. Egy év elején közzétett, megrendítő bejegyzésében így fogalmazott:
Azért osztom meg a történetemet, mert nincs más választásom, de azért is, mert hiszem, hogy valakinek reményt adhat. A mindennapos szomorúság és bánkódás helyett inkább hálás vagyok minden egyes napért. A tehetetlenség helyett pedig azt választom, hogy harcolok és tervezem a jövőt.
Adriant szerdán helyezték végső nyugalomra Żołędowóban, ahol családtagjai és szerettei gyűltek össze, hogy búcsút vegyenek tőle. Közeli barátja, Piotr Kęsik megható szavakkal emlékezett meg róla. Úgy fogalmazott, Adrian olyan ember volt, aki örömet és boldogságot vitt a körülötte élők életébe.
Ma egy jó embertől búcsúzunk. Adrian vidám, őszinte, derűs és hűséges ember volt. Sírni szeretnék, de valószínűleg ő nem ezt akarná
– mondta.
Adrian alig több mint egy évvel a lesújtó diagnózis után hunyt el. Feleségét, két gyermeküket, valamint rajongók sokaságát hagyta hátra, akik végigkövették a betegséggel folytatott küzdelmét – írja a Daily Star.
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