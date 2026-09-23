Szívszorító vallomást tett lányáról Köllő Babett "Nem akarom elveszíteni"

Rajongással szereti a lányát a sztáranyuka. Köllő Babett, mint minden szülő, a legjobbat szeretné a gyermekének, és támogatja még abban is, hogy külföldön tanulhasson tovább.
Az RTL sztárjának családja nagyon szeret utazni, új országokat megismerni. Sok helyre eljutottak már, többek között az Egyesült Államokba is, amelynek nyüzsgő világa annak idején teljesen lenyűgözte Köllő Babett lányát, Millát.
„Amikor 2018-ban Amerikában jártunk, az akkor 8 éves lányomnak nagyon tetszett minden odakint” – kezdte a hot! magazinnak az X-faktor 2026 műsorvezetője.
Tavaly mondta is, hogy oda szeretne járni egyetemre. A férjemmel, persze, mondtuk neki, hogy ha valóban ezt szeretné, akkor ő csak tanuljon, és mi majd segítünk mindenben. De én azért legbelül megijedtem… Nem akarom elveszíteni a lányomat! Az elengedés szerintem minden édesanyának, minden szülőnek nehéz: nem könnyű, amikor a gyerekek kirepülnek a fészekből. Főleg, ha olyan messzire akarnak költözni, mint az USA, ahová nem csak úgy kiruccan az ember a lányát meglátogatni, ha, mondjuk, annak honvágya van, vagy csak vágyik egy ölelésre. Ehhez nagyon messze van Los Angeles… Szerencsére van még négy évünk, mert most elsős a középiskolában, úgyhogy egyelőre nincs napirenden a kérdés.
A televízió képernyőjén mindig nagyon vagánynak, szókimondónak, határozottnak látszó műsorvezetőtől azt is megkérdeztük, milyen ő otthon, a családja körében. Korábban azt mondta, a gyermeknevelésben nem ismer kegyelmet.
„Sokszor hallom, hogy kemény nőnek tűnök, amin mindig meglepődöm. Mert én egészen más vagyok, egy nagyon érzelmes nőci. Bár, ha a férjemet kérdeznéd ugyanerről, tőle valószínűleg azt a jellemzést kapnád, hogy nagyon karakán, mindenre van egy válasza, és sosem lágyul el. A gyerek meg azt mondaná, hogy a világ legjobb anyukája vagyok, csak túl féltős. Én az a főzős, pakolós anyuka vagyok, aki reggel akkor is fél hétkor kel, ha kettőkor ért haza a munkából. Én akkor is megkérdezem a gyerektől, hogy mit szeretne reggelizni az ágyban. Ha azt válaszolja, hogy palacsintát, akkor én bizony – és szerintem ezt sokan nem gondolnák rólam – lemegyek, megsütöm, és felviszem neki az ágyba. Anyukaként ilyen kiszolgálós vagyok.”
Az is kiderült, hogy Köllő Babett lánya életében először szerelmes.
Én a párjától is megkérdeztem, hogy „Dani, szeretnél enni valamit?” Amire a lányom azt mondta, hogy „Hagyd, anya, megcsinálom!” És tényleg megfőzte, amit a fiú szeretett volna, tehát, úgy érzem, jó munkát végeztem! – kacagott a színésznő. – Milla zseniálisan készít egyébként kínai és indiai ételeket is. Atyaég, a rámene egyenesen fenomenális! – árulta el Babett, aki hozzátette: jó a viszonya a lánya első szerelmével. – Jó látni őket. Dani jó tanuló, szimpatikusak a szülei, egyből elfogadtam; jó, hogy együtt élik meg az első szerelmet. Jobb párt nem is kívánhattam volna Millának!
Nyáron a gyönyörű sztáranyuka a lányával és a férjével három hetet töltött Amerikában.
Először Las Vegasban voltunk anyunál. Aztán elmentünk San Franciscóba, megnéztük az Alcatrazt, ami nagy álmom volt. Voltunk Cabóban, Mexikóban anyával, a férjemmel meg a gyerekkel négy napot pihenni, az is csodálatos volt. Még egy Backstreet Boys-koncertre is eljutottam, ott kitomboltam magam. Szóval az egész egy csodaút volt, még a Hoover-gátat is megcsodálhattam, fantasztikus volt! Kipipáltam néhány dolgot a bakancslistámról. Egyébként a lányomnak most már nem tetszett annyira Amerika, mint nyolc évvel ezelőtt. Mondta is, hogy lehet, hogy inkább Spanyolországba megy egyetemre. Én meg magamban ujjongtam, hogy „Ez az!”
A tehetségkutató egyik válogatóján két táncoló patkány is felbukkant a színpadon, jókedvre derítve a négytagú zsűrit. Az igazi meglepetés azonban akkor jött, amikor a versenyzők levették a maszkjukat: az egyik jelmez alatt Köllő Babett lánya, a 16 éves Milla rejtőzött, aki még a lokátort is kikapcsolta a telefonján, nehogy idő előtt lebukjon az anyukája előtt.
„Semmit nem tudtam az egészről, hát volt is nagy meglepetés, amikor megláttam a gyerekemet a jelmez alatt! Korábban ugyanis, amikor azt kérdezték tőlem, mit szólnék ahhoz, ha Milla indulni szeretne az X-Faktorban versenyzőként, nevetve válaszoltam, hogy szerencsémre nem tud énekelni. Még most sem hiszem el, hogy így meg tudott lepni! Ezért is imádom ezt a műsort, mert tele van váratlan helyzetekkel” – áradozott. – „A versenyzőknek egy kicsit az anyukája, egy kicsit a pszichológusa vagyok. Soha nem bántanék meg senkit. Nagyon szeretek beszélgetni másokkal, figyelek rájuk. Ha csak néhány embernek segíthettem egy-egy mondattal, már jól csináltam, és megérte. Például ha valakit nem engedtek tovább, mondok neki valamit, amivel elérem, hogy ne menjen haza rossz szájízzel; ez fontos. Illetve én annyira szeretem, amikor 20 évesen el vannak keseredve, hogy ők még nem futottak be; érted, amikor én 35 körül kezdtem ismert lenni! Szerintem egyébként is minél jobban megdolgozol valamiért, később annál jobban értékeled. Mert én is tudom, milyen ülni a tévé előtt, és azt mondani, hogy én erre vágyom, amit ők csinálnak. Pontosan tudom, milyen érzés, mert én is számtalanszor átéltem. Úgyhogy nekem az, hogy bármilyen módon segíthetem őket, egy csodálatos dolog!”
Ahogy azt már megszokhattuk, a sztáranyukának a mentorcsapatról is határozott véleménye van.
Majkával már régi az ismeretségünk, korábban is dolgoztunk együtt, és nagyon jóban vagyunk. A többieket is ismertem persze, de kíváncsi voltam, milyenek lesznek együtt, hiszen Solére új közöttük. Nos, azt kell mondjam, hogy nagyon tetszik ez a mentorcsapat. Zsófi egy nagyon karakán csaj, nem jön zavarba a srácoktól, simán odamond mindenkinek. Engem anyának hív, Majkát meg apának. Nem tudom, hogy ezt ő hogy döntötte el, de így most mindkettőnknek lett egy újabb gyereke.
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