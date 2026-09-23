Szívszorító vallomást tett lányáról Köllő Babett "Nem akarom elveszíteni"

Rajongással szereti a lányát a sztáranyuka. Köllő Babett, mint minden szülő, a legjobbat szeretné a gyermekének, és támogatja még abban is, hogy külföldön tanulhasson tovább.

Köllő Babett férje ritkán látható, de lányával szívesen pózolnak (Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

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Köllő Babett lányáról: Nehéz az elengedés!

Az RTL sztárjának családja nagyon szeret utazni, új országokat megismerni. Sok helyre eljutottak már, többek között az Egyesült Államokba is, amelynek nyüzsgő világa annak idején teljesen lenyűgözte Köllő Babett lányát, Millát.

„Amikor 2018-ban Amerikában jártunk, az akkor 8 éves lányomnak nagyon tetszett minden odakint” – kezdte a hot! magazinnak az X-faktor 2026 műsorvezetője.

Tavaly mondta is, hogy oda szeretne járni egyetemre. A férjemmel, persze, mondtuk neki, hogy ha valóban ezt szeretné, akkor ő csak tanuljon, és mi majd segítünk mindenben. De én azért legbelül megijedtem… Nem akarom elveszíteni a lányomat! Az elengedés szerintem minden édesanyának, minden szülőnek nehéz: nem könnyű, amikor a gyerekek kirepülnek a fészekből. Főleg, ha olyan messzire akarnak költözni, mint az USA, ahová nem csak úgy kiruccan az ember a lányát meglátogatni, ha, mondjuk, annak honvágya van, vagy csak vágyik egy ölelésre. Ehhez nagyon messze van Los Angeles… Szerencsére van még négy évünk, mert most elsős a középiskolában, úgyhogy egyelőre nincs napirenden a kérdés.

A televízió képernyőjén mindig nagyon vagánynak, szókimondónak, határozottnak látszó műsorvezetőtől azt is megkérdeztük, milyen ő otthon, a családja körében. Korábban azt mondta, a gyermeknevelésben nem ismer kegyelmet.

„Sokszor hallom, hogy kemény nőnek tűnök, amin mindig meglepődöm. Mert én egészen más vagyok, egy nagyon érzelmes nőci. Bár, ha a férjemet kérdeznéd ugyanerről, tőle valószínűleg azt a jellemzést kapnád, hogy nagyon karakán, mindenre van egy válasza, és sosem lágyul el. A gyerek meg azt mondaná, hogy a világ legjobb anyu­ká­ja vagyok, csak túl féltős. Én az a főzős, pakolós anyuka vagyok, aki reggel akkor is fél hétkor kel, ha kettőkor ért haza a munkából. Én akkor is megkérdezem a gyerektől, hogy mit szeretne reggelizni az ágyban. Ha azt válaszolja, hogy palacsintát, akkor én bizony – és szerintem ezt sokan nem gondolnák rólam – lemegyek, megsütöm, és felviszem neki az ágyba. Anyukaként ilyen kiszolgálós vagyok.”