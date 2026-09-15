Ködbe burkolózik az ország, aztán nagyot fordul az idő: erre készülj kedden

A HungaroMet országos időjárás-előrejelzése kedd reggeltől kedd éjfélig: az éjszaka képződő köd, illetve rétegfelhőzet feloszlását követően gomolyfelhős, napos idő várható.

Keddi időjárás: köddel indul a nap, majd napsütés és 26 fok jön, de zápor is lehet Fotó: unsplash.com

Keddi időjárás: köddel indul a nap, majd napsütés és 26 fok jön, de zápor is lehet

Estére ezek is eltűnnek, kiderül az ég. A keleti országrészben néhol kialakulhat zápor. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül.

Délutánra 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.