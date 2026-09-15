Ködbe burkolózik az ország, aztán nagyot fordul az idő: erre készülj kedden

A HungaroMet országos időjárás-előrejelzése kedd reggeltől kedd éjfélig: az éjszaka képződő köd, illetve rétegfelhőzet feloszlását követően gomolyfelhős, napos idő várható.
Estére ezek is eltűnnek, kiderül az ég. A keleti országrészben néhol kialakulhat zápor. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül.
Délutánra 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
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