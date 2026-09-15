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Ködbe burkolózik az ország, aztán nagyot fordul az idő: erre készülj kedden

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors köd
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 15. 07:00
záporidőjárásszeptember
Ködösen, felhősen indulhat a kedd, napközben azonban nagy változás jön: egyre többfelé kisüt a nap, és helyenként 26 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Az ország egy részén ugyanakkor nem ússzuk meg szárazon, keleten néhol záporok zavarhatják meg a kellemes, kora őszi időt.
N.T.
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A HungaroMet országos időjárás-előrejelzése kedd reggeltől kedd éjfélig: az éjszaka képződő köd, illetve rétegfelhőzet feloszlását követően gomolyfelhős, napos idő várható. 

Keddi időjárás: napsütés és 26 fok jön, de záporok is lecsaphatnak
Keddi időjárás: köddel indul a nap, majd napsütés és 26 fok jön, de zápor is lehet Fotó: unsplash.com

Keddi időjárás: köddel indul a nap, majd napsütés és 26 fok jön, de zápor is lehet

Estére ezek is eltűnnek, kiderül az ég. A keleti országrészben néhol kialakulhat zápor. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül. 

Délutánra 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.

 

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