Kiderült, mi okozhatta Hayden Panettiere halálát – egyetlen tablettától halhatott meg a gyönyörű színésznő

Egy beszámoló szerint Hayden Panettiere a halála napján olyan tablettát vehetett be, amely a feltételezések szerint fentanillal volt szennyezve.

Hayden Panettiere halála: fentanillal szennyezett tablettát vehetett be a színésznő Fotó: AFF/PA Images / Northfoto

Hayden Panettiere halála: fentanillal szennyezett tablettát vehetett be a színésznő

Mint arról a Bors is beszámolt, a 36 éves színésznő a múlt hónapban halt meg a dél-karolinai Greenville-ben. A TMZ forrásai szerint Panettiere olyan oxikodont vehetett be, amely fentanilt tartalmazott.

A rendkívül erős opioidból már nagyon kis mennyiség is halálos túladagolást okozhat. A fentanil a heroinnál mintegy ötvenszer erősebb szer.

A beszámoló szerint az egygyermekes édesanya több, feketepiacon beszerzett vényköteles gyógyszert – köztük oxikodont – vásárolt egy Los Angeles-i dílertől, akit állítólag már hosszabb ideje ismert.

A színésznő és ingatlanügynökként dolgozó, se veled, se nélküled kapcsolatban lévő párja, Brian Hickerson egy nappal Panettiere halála előtt repült Los Angelesből Dél-Karolinába, ahonnan a férfi származik. A TMZ beszámolója szerint a színésznő már a repülőút alatt is bevett több, Los Angelesben vásárolt gyógyszert. A hatóságok a lap értesülései szerint azt feltételezik, hogy a halála reggelén bevett tabletta fentanillal lehetett szennyezve.

Miután Brian Hickerson eszméletlenül talált rá Panettiere-re, Narcant adott neki. A készítmény naloxont tartalmaz, és opioid-túladagolás esetén képes gyorsan visszafordítani az opioidok életveszélyes hatásait.

A beszámolók szerint a rendőrség most azt próbálja kideríteni, kitől származhatott az a tabletta, amely a feltételezések szerint a színésznő halálát okozta. Panettiere halálával összefüggésben egyelőre senkit sem tartóztattak le.