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Kiderült, mi okozhatta Hayden Panettiere halálát – egyetlen tablettától halhatott meg a gyönyörű színésznő

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Hayden Panettiere
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 15. 08:00
fentaniltablettadílerszínésznő
Megrázó részletek láttak napvilágot a 36 éves színésznő haláláról. A beszámolók szerint Hayden Panettiere a halála reggelén olyan oxikodont vehetett be, amely fentanillal lehetett szennyezve. Miután párja eszméletlenül talált rá, Narcannal próbált segíteni rajta, ám az életét már nem sikerült megmenteni. A hatóságok állítólag most azt próbálják kideríteni, kitől származhatott a végzetes tabletta.
N.T.
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Egy beszámoló szerint Hayden Panettiere a halála napján olyan tablettát vehetett be, amely a feltételezések szerint fentanillal volt szennyezve.

Hayden Panettiere halála: fentanillal szennyezett tablettát vehetett be a színésznő
Hayden Panettiere halála: fentanillal szennyezett tablettát vehetett be a színésznő Fotó: AFF/PA Images /  Northfoto

Hayden Panettiere halála: fentanillal szennyezett tablettát vehetett be a színésznő

Mint arról a Bors is beszámolt, a 36 éves színésznő a múlt hónapban halt meg a dél-karolinai Greenville-ben. A TMZ forrásai szerint Panettiere olyan oxikodont vehetett be, amely fentanilt tartalmazott.

A rendkívül erős opioidból már nagyon kis mennyiség is halálos túladagolást okozhat. A fentanil a heroinnál mintegy ötvenszer erősebb szer.

A beszámoló szerint az egygyermekes édesanya több, feketepiacon beszerzett vényköteles gyógyszert – köztük oxikodont – vásárolt egy Los Angeles-i dílertől, akit állítólag már hosszabb ideje ismert.

A színésznő és ingatlanügynökként dolgozó, se veled, se nélküled kapcsolatban lévő párja, Brian Hickerson egy nappal Panettiere halála előtt repült Los Angelesből Dél-Karolinába, ahonnan a férfi származik. A TMZ beszámolója szerint a színésznő már a repülőút alatt is bevett több, Los Angelesben vásárolt gyógyszert. A hatóságok a lap értesülései szerint azt feltételezik, hogy a halála reggelén bevett tabletta fentanillal lehetett szennyezve.

Miután Brian Hickerson eszméletlenül talált rá Panettiere-re, Narcant adott neki. A készítmény naloxont tartalmaz, és opioid-túladagolás esetén képes gyorsan visszafordítani az opioidok életveszélyes hatásait.

A beszámolók szerint a rendőrség most azt próbálja kideríteni, kitől származhatott az a tabletta, amely a feltételezések szerint a színésznő halálát okozta. Panettiere halálával összefüggésben egyelőre senkit sem tartóztattak le.

Hickerson a hírek szerint a múlt héten az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) nyomozóival is találkozott, miközben a hatóságok folytatják a színésznő halálának körülményeit vizsgáló nyomozást. A DEA részvétele összhangban van azzal, hogy a helyszínre érkező mentők a rádióforgalmazás során feltételezett túladagolásról beszéltek.

A mentők abban a lakásban, ahol Panettiere-t holtan találták, Narcant is találtak. Az orrspray formájában is alkalmazható készítményt opioid-túladagolás hatásainak gyors visszafordítására használják.

A színésznő halálát hosszú éveken át tartó alkohol- és opioidfüggőséggel vívott küzdelem előzte meg. 2020-ban nyolc hónapot töltött rehabilitációs intézetben, miután sárgaság alakult ki nála. Visszaemlékezésében arról is írt, hogy egy orvos korábban figyelmeztette: ha nem hagy fel az ivással, öt éven belül meghalhat.

A rendőrségi jelentés szerint Brian Hickerson és testvére, Zachary is a helyszínen tartózkodott, amikor a színésznő halálát megállapították – írja a Daily Mail

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