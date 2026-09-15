Kiderült, mi okozhatta Hayden Panettiere halálát – egyetlen tablettától halhatott meg a gyönyörű színésznő

Egy beszámoló szerint Hayden Panettiere a halála napján olyan tablettát vehetett be, amely a feltételezések szerint fentanillal volt szennyezve.
Mint arról a Bors is beszámolt, a 36 éves színésznő a múlt hónapban halt meg a dél-karolinai Greenville-ben. A TMZ forrásai szerint Panettiere olyan oxikodont vehetett be, amely fentanilt tartalmazott.
A rendkívül erős opioidból már nagyon kis mennyiség is halálos túladagolást okozhat. A fentanil a heroinnál mintegy ötvenszer erősebb szer.
A beszámoló szerint az egygyermekes édesanya több, feketepiacon beszerzett vényköteles gyógyszert – köztük oxikodont – vásárolt egy Los Angeles-i dílertől, akit állítólag már hosszabb ideje ismert.
A színésznő és ingatlanügynökként dolgozó, se veled, se nélküled kapcsolatban lévő párja, Brian Hickerson egy nappal Panettiere halála előtt repült Los Angelesből Dél-Karolinába, ahonnan a férfi származik. A TMZ beszámolója szerint a színésznő már a repülőút alatt is bevett több, Los Angelesben vásárolt gyógyszert. A hatóságok a lap értesülései szerint azt feltételezik, hogy a halála reggelén bevett tabletta fentanillal lehetett szennyezve.
Miután Brian Hickerson eszméletlenül talált rá Panettiere-re, Narcant adott neki. A készítmény naloxont tartalmaz, és opioid-túladagolás esetén képes gyorsan visszafordítani az opioidok életveszélyes hatásait.
A beszámolók szerint a rendőrség most azt próbálja kideríteni, kitől származhatott az a tabletta, amely a feltételezések szerint a színésznő halálát okozta. Panettiere halálával összefüggésben egyelőre senkit sem tartóztattak le.
Hickerson a hírek szerint a múlt héten az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) nyomozóival is találkozott, miközben a hatóságok folytatják a színésznő halálának körülményeit vizsgáló nyomozást. A DEA részvétele összhangban van azzal, hogy a helyszínre érkező mentők a rádióforgalmazás során feltételezett túladagolásról beszéltek.
A mentők abban a lakásban, ahol Panettiere-t holtan találták, Narcant is találtak. Az orrspray formájában is alkalmazható készítményt opioid-túladagolás hatásainak gyors visszafordítására használják.
A színésznő halálát hosszú éveken át tartó alkohol- és opioidfüggőséggel vívott küzdelem előzte meg. 2020-ban nyolc hónapot töltött rehabilitációs intézetben, miután sárgaság alakult ki nála. Visszaemlékezésében arról is írt, hogy egy orvos korábban figyelmeztette: ha nem hagy fel az ivással, öt éven belül meghalhat.
A rendőrségi jelentés szerint Brian Hickerson és testvére, Zachary is a helyszínen tartózkodott, amikor a színésznő halálát megállapították – írja a Daily Mail.
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