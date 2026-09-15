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Vége! 20 év házasság után válik a Reacher sztárja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors válás
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 15. 08:30
Alan Ritchsonházasság
Alan Ritchson váratlan bejelentést tett. A Reacher sztárja 20 év házasság után válik a feleségétől, Catherine Ritchsontól.
Fekete Ágnes
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Megdöbbentő hírt jelentett be a Reacher sztárja és felesége: húsz év házasság után úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják. Alan Ritchson és Catherine Ritchson közös Instagram-bejegyzésben tudatták a rajongókkal, hogy lezárják a kapcsolatukat, ám továbbra is szeretnének egymás mellett maradni, elsősorban három gyermekük miatt.

Reacher sztárja a válás ellenére is jó kapcsolatot ápol feleségével.
Reacher sztárja és felesége 20 év házasság után válnak
(Fotó: PA Images/Northfoto)
  • A Reacher sztárja 20 év házasság után válik a feleségétől
  • Alan Ritchson Instagram-oldalán feleségével együtt jelentette be a hírt a rajongóknak
  • A színész és Catherine még a középiskolában ismerkedtek meg és 2006-ban házasodtak össze. 

A Reacher sztárjának három gyermeke született a feleségétől

Alan Ritchson, a Reacher című sorozat főszereplője és felesége, Catherine Ritchson szeptember 12-én közös Instagram-bejegyzésben jelentették be, hogy véget vetnek a házasságuknak. A közleményben nem hibáztatták egymást, és arra sem tértek ki részletesen, hogy pontosan mi vezetett a házasságuk lezárásához.

Húsz év együttélés után Cat és én úgy döntöttünk, hogy véget vetünk a házasságunknak, és más formában folytatjuk együtt. Együtt nőttünk fel, közösen építettük fel az életünket és a családunkat.

A gyerekeik nevelésében továbbra is közösen döntenek

Alan Ritchson és Catherine Ritchson három fiút nevelnek együtt – Calem, Edan és Amory –, és az Instagram-bejegyzésben kihangsúlyozták, hogy a válás ellenére továbbra is közösen szeretnék biztosítani számukra a stabil családi hátteret.

A legjobb ajándék, amit jelenleg egymásnak – és a fiainknak – adhatunk, az a barátság, a nagylelkűség és az elkötelezettség, hogy a lehető legerősebb közös szülőkké váljunk.

A Reacher sztárja a közleményben arra kérte a nyilvánosságot és a sajtót, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket ebben a nehéz időszakban, különösen a gyerekeik miatt.

Alan Ritchsonnak három fia született a feleségétől.
Alan Ritchson és felesége három közös gyereket nevelnek együtt
(Fotó: Nancy Kaszerman/Northfoto)

Hosszú időn keresztül próbálták rendbe hozni a kapcsolatukat

A pár húsz évig volt házas, de a kapcsolatuk jóval korábbra nyúlik vissza. Még középiskolában ismerkedtek meg, és egy rövid különválás ellenére azóta is együtt vannak. És bár a nyilvános bejelentés még csak most történt, a problémák már jóval korábban kezdődtek. A TMZ által ismertetett bírósági dokumentumok szerint a Reacher sztárja már 2025 decemberében beadta a válókeresetet, majd pár hónappal később, 2026 márciusában ugyan megpróbált kibékülni feleségével és még egyszer utoljára tett egy kísérletet arra, hogy rendezzék a kapcsolatukat. A jelek szerint sikertelenül!

 

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