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A horoszkóp szerint ezt a 3 csillagjegyet még idén előléptetik – nagyot fordulhat velük a világ

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors karrierhoroszkóp
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 11. 17:30
oroszlán horoszkópelőléptetésRák horoszkóp
Van, aki egész évben csendben dolgozik, aztán egyszer csak ő kapja meg azt a pozíciót, amire mások is pályáztak. A horoszkóp szerint 2026-ban három csillagjegy különösen jó eséllyel kerülhet a főnökök látóterébe, és akár egy magasabb pozícióval is jutalmazhatják a munkájukat.
Fehér Lilla
A szerző cikkei
  • Három csillagjegynek különösen izgalmas lehet 2026 hátralévő része a munkahelyén.
  • Van, akit végre észrevehetnek a főnökei, másnak pedig egy új feladat hozhatja el az áttörést.
  • Az év egyik nagy témája lehet a nagyobb felelősség és a szakmai előrelépés.
  • Egy váratlan ajánlat vagy fontos projekt akár teljesen új irányba terelheti a karriert.
  • A horoszkóp szerint három jegy most közelebb kerülhet ahhoz, hogy feljebb lépjen a ranglétrán.
  • Vajon te is köztük vagy? Kiderül, melyik három csillagjegynek kedvezhet igazán az év a munkahelyén.

Az előléptetés sokak számára nem csupán több pénzt jelent. Egy új munkakör nagyobb felelősséggel, komolyabb döntésekkel és azzal az érzéssel is járhat, hogy végre észrevették azt a rengeteg energiát, amit az elmúlt időszakban a munkába fektettek. 2026 asztrológiai szempontból több jegynél is a szakmai fejlődésről, a láthatóságról és a nagyobb felelősség vállalásáról szólhat. A Jupiter június végén Oroszlánba lépett, amit több karrierhoroszkóp a magabiztosság, a vezetői szerepek és a szakmai lehetőségek erősödésével kapcsol össze. De vajon kik lehetnek azok, akik idén a legnagyobb eséllyel léphetnek feljebb a ranglétrán?

karrierhoroszkóp bejött aminek örülnek a kollégák az irodában
A karrierhoroszkóp előrejelzése szerint 3 csillagjegy még idén jól járhat
Fotó: Pixel-Shot

Karrierhoroszóp

Kos csillagjegy – végre észreveszik, mire képes

A Kos általában nem az a típus, aki hónapokig vár arra, hogy valaki észrevegye. Ha van egy ötlete, megvalósítja, ha pedig akadályba ütközik, inkább új utat keres, mintsem feladja.

2026-ban éppen ez a lendület lehet az egyik legnagyobb erőssége. Az év bizonyos időszakaiban a Kos csillagjegyű számára kedvezőbbé válhatnak a vezetői és szakmai kezdeményezések, így könnyen olyan helyzetben találhatja magát, amikor már nemcsak a saját feladataiért, hanem mások munkájáért is felelősséget kell vállalnia. Egy aktuális éves karrierhoroszkóp például kifejezetten vezetői lehetőségeket kapcsol a jegyhez.

Az előléptetés azonban nem feltétlenül egyik napról a másikra érkezik. Előbb jöhet egy fontos projekt, egy új feladatkör vagy egy olyan helyzet, amelyben bizonyíthatja, hogy többre képes annál, mint amit jelenleg rábíztak.

Ha Kos vagy, idén érdemes lehet nem visszautasítani azokat a feladatokat, amelyektől elsőre megijedsz. Lehet, hogy éppen ezek nyitják ki előtted a következő ajtót.

Rák csillagjegy – a háttérmunka most végre meghozhatja a gyümölcsét

A Rák csillagjegyű ember nem mindig akar a figyelem középpontjában lenni. Sokszor inkább csendben teszi a dolgát, segít a kollégáknak, összetartja a csapatot, és csak akkor szólal meg, amikor valóban fontos mondanivalója van.

Éppen ezért előfordulhat, hogy a munkájának értéke csak később válik igazán láthatóvá. 2026 első felében a Jupiter Rákban haladt, amit az asztrológiai értelmezések a láthatóság, a fejlődés és az új lehetőségek időszakával is összekapcsolnak. Egyes karrierhoroszkópok szerint ez az időszak akár fizetésemelés vagy magasabb pozíció kérésére is kedvező lehetett.

A Rák számára az év egyik nagy tanulsága az lehet, hogy nem elég jól dolgozni: meg is kell mutatni, mit tett le az asztalra.

Ha eddig szerényen háttérbe húzódott, most eljöhet az ideje annak, hogy kiálljon magáért. Egy beszélgetés a főnökkel, egy sikeresen lezárt projekt vagy egy új felelősségi kör könnyen elindíthatja azon az úton, amelynek a végén már magasabb beosztás vár rá.

Oroszlán csillagjegy – most nehéz lesz nem észrevenni

Ha van csillagjegy, amely 2026 második felében nehezen marad észrevétlen, az Oroszlán lehet.

A Jupiter június végén lépett az Oroszlán jegyébe, és az aktuális éves karrierhoroszkópok ezt az időszakot kifejezetten a szakmai láthatóság, az önbizalom és az új lehetőségek erősödésével kapcsolják össze. Az Astrology.com szerint az Oroszlán számára ez akár váratlan ajánlatokat, fizetésemelést és nagyobb szakmai sikereket is hozhat.

Az Oroszlán ráadásul természeténél fogva szeret vezetni. Ha lehetőséget kap arra, hogy egy csapatot irányítson, előadjon, képviselje a munkahelyét vagy egy nagyobb projekt élére álljon, valószínűleg nem fogja visszautasítani.

És könnyen lehet, hogy éppen erre várnak a felettesei is.

Egy új pozíció, egy komolyabb projekt vagy akár egy teljesen új szakmai irány is képbe kerülhet az év hátralévő részében.

Nem biztos, hogy az előléptetés úgy érkezik, ahogy várod

Az asztrológiai előrejelzéseket természetesen érdemes szórakoztató útmutatóként kezelni, nem biztos jövőképként. Egy előléptetéshez a való életben teljesítmény, tapasztalat, jó időzítés és sokszor egy megfelelő munkahelyi lehetőség is szükséges.

Az viszont mindhárom jegyre igaz lehet, hogy 2026-ban nem érdemes automatikusan nemet mondani a nagyobb felelősséggel járó feladatokra.

Lehet, hogy elsőre plusz munkának tűnnek, később azonban éppen ezek mutatják meg a vezetőségnek, hogy készen állsz a következő szintre.

Vajon te is köztük vagy?

Ha Kos, Rák vagy Oroszlán vagy, a horoszkóp szerint érdemes nyitott szemmel járnod az év hátralévő részében. Egy váratlan beszélgetés, új feladat, fontos megbízás vagy főnöki elismerés akár egy nagyobb szakmai változás első jele is lehet.

Persze a csillagok nem írják alá helyettünk a kinevezést – de egy kis önbizalommal és bátorsággal könnyebb lehet megragadni azt a lehetőséget, amely már ott kopogtat az ajtón.

Ebből a videóból még jobban megismerheted az asztrológiai jegyeket:

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