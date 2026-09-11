„Mágneses vonzerőm van” - Matteo Messina Denaro szeretői is segítettek a maffiafőnök lebuktatásában

Matteo Messina Denaro 1962. április 26-án született a szicíliai Castelvetrano városában. A szicíliai Cosa Nostra maffia egyik legbefolyásosabb főnöke volt, aki évtizedeken keresztül a szervezet meghatározó alakjaként tevékenykedett. 1993-tól bujkált a hatóságok elől, miközben súlyos bűncselekmények, köztük gyilkosságok, bombamerényletek és emberrablás miatt Olaszország egyik legkeresettebb bűnözőjének számított.
Miután 1993-ban az olasz hatóságok több vádpontban is elítélték Matteo Messina Denaro maffiafőnököt – köztük bombamerényletek és gyerekrablás miatt –, ő az életfogytiglani börtönbüntetés helyett inkább a bujkálást választotta. Az ezt követő 30 év azonban nem maradt teljesen titokban, kézzel írt naplóiban szinte mindenről feljegyzést készített, amiben részletesen beszámolt családjáról, és nőügyeiről is. Nővérével, Rosaliával, valamint szeretőivel is titkos levelezésen keresztül tartotta a kapcsolatot, akik közül többen a rejtőzködését is segítették.
Bár a nőket tárgyként kezelte, mégis fontos szerepet töltöttek be az életében, saját sármjától pedig igencsak el volt ragadtatva. Naplójában nem is rejtette véka alá: „Mágneses vonzerőm van, amitől a nők megremegnek, amikor meglátnak.”
Miközben az olasz hatóságoknak évtizedekig fogalma sem volt a keresztapa hollétéről, szeretői pontosan tudták, hol keressék. Matteo ekkor még nem sejtette, hogy a viszonyai nagyobb fejfájást okoznak majd neki, mint maga a lebukás veszélye. Amikor a hölgyek rájöttek, hogy egyszerre több nővel is kapcsolatot tart, elszabadult a féltékenység. Dühös, számonkérő levelekben panaszkodtak neki a hűtlensége miatt, és egymást sem kímélték. Nemcsak a maffiafőnök figyelméért, hanem a tőle kapott luxusajándékokért és designer táskákért is versengtek, amelyeket státuszszimbólumként viseltek. A féltékeny levelekben gúnynevekkel illették egymást, leírták a titkos találkozók helyszínét, és megemlítették a postarendszert, a pizzini hálózatot is, amivel a szerelmes üzeneteket és drága ajándékokat küldték neki. Amikor a hatóságok később lefoglalták ezeket, a feltüntetett nevekkel és helyszínekkel nemcsak a féltékeny szeretőket, hanem a szicíliai maffiahálózat több tagját is azonosítani tudták.
Harminc év bujkálás után Matteo Messina Denaro végül a betegsége miatt került a hatóságok látókörébe. A nyomozók több forrásból dolgoztak: a titkos üzenetek, a lehallgatások és az egészségügyi információk mellett a maffiafőnök nővérénél talált, kézzel írt üzenetek is fontos nyomot jelentettek. Ezek segítségével sikerült kideríteniük, hogy a keresett férfi egy Andrea Bonafede nevén kiállított személyazonosságot használva daganatos kezelésre jár egy palermói magánklinikára. A hatóságok végül 2023. január 16-án, a klinika előtt tartóztatták le, miközben kemoterápiás kezelésre érkezett.
A szeretőitől származó levelek és a titkos üzenetváltások tehát a nyomozás fontos részét képezték, de önmagukban nem vezettek volna el a maffiafőnökhöz. Matteo Messina Denaro lebukása egy hosszú, több szálon futó nyomozás eredménye volt, amelyben a maffia kommunikációjának feltérképezése, a hozzátartozói által hagyott nyomok és az egészségügyi kezelésére vonatkozó információk egyaránt szerepet játszottak.
Bár a féltékeny szeretők levelei sokat segítettek a hatóságoknak, a bukásához szükséges döntő nyomot nővére óvatlansága adta. Rosalia a maffiaszabályokat megszegve nem égette el a fivérétől kapott titkos üzeneteket, hanem egy alumínium szék lábába rejtette őket. A rendőrök itt találtak rá arra a papírfecnire is, amely a maffiafőnök betegségére és kezelésének helyszínére utalt. Végül a kórházban csaptak le Matteo Messina Denaróra, aki a helyszínen és a tárgyalás alatt is tagadta az ellene felhozott vádakat. A kihallgatáson egyszerű földművesként hivatkozott magára, aki csak a sajtóból és újságcikkekből ismerte a Costa Nostrát. Még a rendőrség sikerét sem ismerte el, szerinte nem jártak túl az eszén, csupán daganatos betegsége kényszerítette rá, hogy feladja a rejtőzködést, hiszen orvosi segítség nélkül már nem maradt volna életben. A hatóságokat a szeretők vallomásai sem vitték közelebb, a nők a végsőkig falaztak neki, és a viszonyukat is tagadták. Sokan közülük azután is könnyeket hullattak érte, hogy kilenc hónappal az elfogását követően, a l’Aquilai San Salvatore kórházban belehalt a betegségébe.
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