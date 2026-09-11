„Mágneses vonzerőm van” - Matteo Messina Denaro szeretői is segítettek a maffiafőnök lebuktatásában

Matteo Messina Denaro 1962. április 26-án született a szicíliai Castelvetrano városában. A szicíliai Cosa Nostra maffia egyik legbefolyásosabb főnöke volt, aki évtizedeken keresztül a szervezet meghatározó alakjaként tevékenykedett. 1993-tól bujkált a hatóságok elől, miközben súlyos bűncselekmények, köztük gyilkosságok, bombamerényletek és emberrablás miatt Olaszország egyik legkeresettebb bűnözőjének számított.

Matteo Messina Denaro Olaszország egyik legkeresettebb bűnözőjének számított (Illusztáció)

Fotó: Pexels

A hatóságok szeme elől 1993-ban tűnt el az olasz maffiafőnök, Matteo Messina Denaro, akinek egészen 2023-ig sikerült is kijátszania a rendőröket.

Ez idő alatt hamis személyazonossággal élt, miközben a Cosa Nostra egyik legbefolyásosabb vezetőjeként továbbra is a háttérből irányította a bűnszervezet ügyeit.

Mindeközben fényűző módon; luxusórákkal, dizájner ruhákkal és nőkkel vette körül magát, akik még a rejtőzködésben is segítették.

A hatóságokat végül titkos üzenetváltásai vezették a nyomára, amelyekből a bűnszervezet több tagjához is eljutottak.

Matteo Messina Denaro mindent feljegyzett

Miután 1993-ban az olasz hatóságok több vádpontban is elítélték Matteo Messina Denaro maffiafőnököt – köztük bombamerényletek és gyerekrablás miatt –, ő az életfogytiglani börtönbüntetés helyett inkább a bujkálást választotta. Az ezt követő 30 év azonban nem maradt teljesen titokban, kézzel írt naplóiban szinte mindenről feljegyzést készített, amiben részletesen beszámolt családjáról, és nőügyeiről is. Nővérével, Rosaliával, valamint szeretőivel is titkos levelezésen keresztül tartotta a kapcsolatot, akik közül többen a rejtőzködését is segítették.

Arrestato, dopo 30 anni di latitanza, Matteo Messina Denaro.

La fiducia nello Stato c’è grazie a chi ogni giorno lavora e rischia la vita per la Giustizia. #MatteoMessinaDenaro pic.twitter.com/9dSk9lEip9 — Isabella De Monte (@IsabellaDeMonte) January 16, 2023

Bár a nőket tárgyként kezelte, mégis fontos szerepet töltöttek be az életében, saját sármjától pedig igencsak el volt ragadtatva. Naplójában nem is rejtette véka alá: „Mágneses vonzerőm van, amitől a nők megremegnek, amikor meglátnak.”

Szeretői tudták, hol rejtőzik a maffiafőnök

Miközben az olasz hatóságoknak évtizedekig fogalma sem volt a keresztapa hollétéről, szeretői pontosan tudták, hol keressék. Matteo ekkor még nem sejtette, hogy a viszonyai nagyobb fejfájást okoznak majd neki, mint maga a lebukás veszélye. Amikor a hölgyek rájöttek, hogy egyszerre több nővel is kapcsolatot tart, elszabadult a féltékenység. Dühös, számonkérő levelekben panaszkodtak neki a hűtlensége miatt, és egymást sem kímélték. Nemcsak a maffiafőnök figyelméért, hanem a tőle kapott luxusajándékokért és designer táskákért is versengtek, amelyeket státuszszimbólumként viseltek. A féltékeny levelekben gúnynevekkel illették egymást, leírták a titkos találkozók helyszínét, és megemlítették a postarendszert, a pizzini hálózatot is, amivel a szerelmes üzeneteket és drága ajándékokat küldték neki. Amikor a hatóságok később lefoglalták ezeket, a feltüntetett nevekkel és helyszínekkel nemcsak a féltékeny szeretőket, hanem a szicíliai maffiahálózat több tagját is azonosítani tudták.