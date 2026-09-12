Beköszönt az ősz szombaton: köd, eső várható

Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég. Kezdetben északon és északkeleten kisebb eső, zápor kialakulhat, majd napközben a legtöbb helyen csapadék nem várható, csupán néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen eső, gyenge zápor. Az északias szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban az Alpokalján pára-, ködfoltok is lehetnek. Kora reggelre 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 18-24 fokot mutathatnak a hőmérők.

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Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de keleten és északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. Még több tájegységünkön élénk lesz az északias szél. Hűvös lesz a reggel, a minimumok 5 és 12 fok között alakulnak. Napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.