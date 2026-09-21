Tragédia a paradicsomban: meghalt egy 82 éves bácsi, miután brutálisan összeverekedtek a szabad napágyak miatt!

Sokkoló horrorba torkollott a vasárnap délelőtti pihenés a görögök egyik legnépszerűbb luxusstrandján: egy 82 éves idős úr az életével fizetett, miután vérre menő vita alakult ki a tengerparti napágyak miatt.

A napágyak miatt vertek halálra egy 82 éves bácsit Görögországban - Fotó: Pexels

Ököllel támadtak a védtelen szépkorúra a napágyak miatt

A görögországi Vouliagmeniben – amely az athéni elit és a turisták közkedvelt, festői paradicsoma – vasárnap délelőtt 10 óra körül szabadult el a pokol. A 82 éves áldozat a feleségével érkezett a strandra, ám alighogy letelepedtek volna, egy számára teljesen ismeretlen, 76 éves férfi és kísérői durván beléjük kötöttek egy nyugágy miatt.

A hangos szóváltás másodpercek alatt kőkemény fizikai erőszakká fajult. A görög állami tévé (ERT) információi szerint a 76 éves támadónak a vele lévő emberek is besegítettek, és brutálisan nekiestek az idős embernek.

A felesége szeme láttára állt le a szíve

A bántalmazás következtében a bácsinak megállt a szíve és összeesett. Miközben a strandolók sokkos állapotban figyelték az eseményeket, a helyszínen megpróbálták újraéleszteni, majd kritikus állapotban rohantak vele a közeli voula-i Asklepieion Kórházba. Az orvosok hősies küzdelme ellenére azonban egy órával később, délelőtt 11-kor meghalt.

A helyi rendőrséget is mélyen megrázta az eset. Egy rendőrségi forrás így nyilatkozott a Daily Starnak:

„Görögországban a vitákat hangosan, rengeteg ordibálással és kiabálással szokták elintézni, nem pedig ilyen ökölharccal – különösen nem két idős ember között. Ezért olyan sokkoló ez az egész”.

Bilincsben vitték el a támadókat

A rendőrök a helyszínen azonnal lecsaptak és letartóztatták a 76 éves férfit, valamint a vele lévő 21 éves fiatal nőt. Mindketten őrizetben vannak, és a hatóságok a beach bár üzletvezetőjét is bevitték kihallgatásra. Az összes gyanúsítottnak bíróság elé kell állnia.

De mi áll a háttérben? Görögországban az utóbbi időben elszabadultak az indulatok. A helyiek egyre dühösebbek, mert a luxusturizmus és a gátlástalan bérbeadók szinte teljesen kisajátítják a legszebb tengerparti részeket, és pofátlanul csillagászati összegeket kérnek el a napágyakért. Ez a feszültség vezethetett a vasárnapi véres tragédiához is.