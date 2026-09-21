Tragédia a paradicsomban: meghalt egy 82 éves bácsi, miután brutálisan összeverekedtek a szabad napágyak miatt!

Sokkoló horrorba torkollott a vasárnap délelőtti pihenés a görögök egyik legnépszerűbb luxusstrandján: egy 82 éves idős úr az életével fizetett, miután vérre menő vita alakult ki a tengerparti napágyak miatt.
A görögországi Vouliagmeniben – amely az athéni elit és a turisták közkedvelt, festői paradicsoma – vasárnap délelőtt 10 óra körül szabadult el a pokol. A 82 éves áldozat a feleségével érkezett a strandra, ám alighogy letelepedtek volna, egy számára teljesen ismeretlen, 76 éves férfi és kísérői durván beléjük kötöttek egy nyugágy miatt.
A hangos szóváltás másodpercek alatt kőkemény fizikai erőszakká fajult. A görög állami tévé (ERT) információi szerint a 76 éves támadónak a vele lévő emberek is besegítettek, és brutálisan nekiestek az idős embernek.
A bántalmazás következtében a bácsinak megállt a szíve és összeesett. Miközben a strandolók sokkos állapotban figyelték az eseményeket, a helyszínen megpróbálták újraéleszteni, majd kritikus állapotban rohantak vele a közeli voula-i Asklepieion Kórházba. Az orvosok hősies küzdelme ellenére azonban egy órával később, délelőtt 11-kor meghalt.
A helyi rendőrséget is mélyen megrázta az eset. Egy rendőrségi forrás így nyilatkozott a Daily Starnak:
„Görögországban a vitákat hangosan, rengeteg ordibálással és kiabálással szokták elintézni, nem pedig ilyen ökölharccal – különösen nem két idős ember között. Ezért olyan sokkoló ez az egész”.
A rendőrök a helyszínen azonnal lecsaptak és letartóztatták a 76 éves férfit, valamint a vele lévő 21 éves fiatal nőt. Mindketten őrizetben vannak, és a hatóságok a beach bár üzletvezetőjét is bevitték kihallgatásra. Az összes gyanúsítottnak bíróság elé kell állnia.
De mi áll a háttérben? Görögországban az utóbbi időben elszabadultak az indulatok. A helyiek egyre dühösebbek, mert a luxusturizmus és a gátlástalan bérbeadók szinte teljesen kisajátítják a legszebb tengerparti részeket, és pofátlanul csillagászati összegeket kérnek el a napágyakért. Ez a feszültség vezethetett a vasárnapi véres tragédiához is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.