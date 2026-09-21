Megszólalt a Madeleine McCann-ügy főgyanúsítottja: sokkoló dologra hivatkozik az eltűnés éjszakájáról!

Christian Brueckner, Madeleine McCann eltűnésének első számú gyanúsítottja döbbenetes vallomást tett: azt állítja, alig pár méterre volt a McCann család apartmanjától azon a szörnyű éjszakán, de nem a gyereket rabolta el, hanem kábítószert árult.

Christian Brueckner, Madeleine McCann eltűnésének első számú gyanúsítottja - Fotó: AFP

„A rendőrök háromszor is megállítottak”

A most 49 éves német pedofil – akit egy éve engedtek ki a börtönből, miután leülte a büntetését egy idős nő megerőszakolásáért – eddig hallgatott, most azonban kitálalt a Mail on Sunday brit lapnak. Brueckner szerint csupán a véletlen műve, hogy pont ott volt, amikor a hároméves Maddie-nek 2007-ben nyoma veszett.

„Ott voltam a strandon, nem messze Maddie hoteljétől, és drogot árultam. Spanyolországban jártam, onnan csempésztem be a füvet Portugáliába” – magyarázkodott a férfi, aki mindössze 150 méterre tartózkodott a tetthelytől.

A gyanúsított azt is hozzátette, hogy a Praia da Luz-i utcákon a razzia során a rendőrök háromszor is megállították és igazoltatták, miközben már gőzerővel keresték az eltűnt kislányt. „Szerencsére nem találták meg a drogokat. A furgonom teljesen tele volt velük” – mesélte döbbenetes hidegvérrel. Állítása szerint azért nem beszélt erről korábban, mert a hatóságok mindenáron rá akarják kenni a bűntényt.

Erdőben, sátorban él és könyvet tervez

Brueckner szabadulása óta valóságos páriaként él Portugáliában: a helyiek dühös felháborodása miatt sehol sem kapott szállást, így jelenleg egy erdőben, sátrakban húzza meg magát. Mivel munkája nincs, segélyekből él, most egy mindent feltáró könyv megírásával akar milliós vagyonhoz jutni.

A férfi már fel is vette a kapcsolatot egy hivatásos íróval, hogy segítsen neki papírra vetni az életrajzát, amit németül és angolul is ki akar adatni, hogy végre „tisztázza a nevét”.

Nem ússza meg? Brit bíróság elé állítanák

Bár a német hatóságoknak eddig nem sikerült elegendő bizonyítékot gyűjteniük a vádemeléshez, a Scotland Yard nem adja fel. A brit rendőrség nemrég bejelentette, hogy kiadatási kérelmet nyújtanak be, hogy Bruecknert az Egyesült Királyságban állíthassák bíróság elé. A nyomozók abban bíznak, hogy a jövő évi, 20. évforduló előtt hivatalosan is vádat emelhetnek a férfi ellen.