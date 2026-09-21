Németh Vini lebukott: a kommentelőket sokkolta a barátnője kiléte

Németh Vini Nagy Bogival közös dala, illetve Most Wanted szereplése után a kommentelők azonnal önjelölt Kupidóknak kezdték érezni magukat és össze is boronálták őket, ám úgy tűnik, szó sincs szerelemről. Emellett a rapper Zsigmond Angival való viszonyáról kezdtek suttogni, amit részben maga Vini is elismert. Most azonban kiderült, hogy a zenész barátnője valójában egy harmadik lány.

Németh Vini Sofival való szakítása után újra szerelmes: a rapper egy fiatal ügyvédet választott (Fotó: Archív)

Németh Vini Zsigmond Angival nyilvánosan ugyan csúnyán összekapott, de a jelek szerint a színfalak mögött közel sem volt ilyen fagyos a hangulat. A rapper a Celeb vagyok... ments ki innen!-ben szólta el magát azzal kapcsolatban, hogy a TikTok-sztárral bizony szorosabb volt közöttük a viszony, mint sokan gondolták.

„A barátaim nőit, azt mindig nagyon tiszteletben tartottam. Az alap. Akármennyire szép csaj, vagy hogy hívják, az alap. Nem is kell fokozni vagy elmagyarázni. Nekem sok barátom ezt nem tudja, hogy az Angika az exem. Inkább nem is mesélek sztorikat...” – mesélte Árpa Attilának, aki Nagy Bogira is rá kérdezett.

Az egyik barátommal van együtt

– buktatta le az énekesnőt, illetve azt is tisztázta, sem most, sem pedig korábban nem alkottak egy párt.

Németh Vini barátnője lebukott

Mint kiderült, Németh Vini párja egy igazán nem mindennapi lány, aki a TikTokozóknak talán nem is ismeretlen, így a leírásból és néhány lesifotóból hamar összerakták, hogy ő csavarta el a fiatal rapper fejét.

Egy ügyvéd csajszival vagyok együtt. Csúcsintelligens, csúcsszuper csajszi, influenszerkedik is mellette, SopronFesten ismerkedtünk meg nyáron. Aranyos, csinos, jól b*szik, jól sz*pik

– mesélte szintén a műsorvezetőnek. Így a rajongók hamar összerakták a képet, hogy Németh Vini csaja nem más, mint a „baloldalicsaj” néven TikTok videókat gyártó, Luca nevű fiatal lány, aki nem rég szerezte meg a jogi diplomáját. Sokan teljesen le is döbbentek ezen, hiszen úgy érzik, a rapper első ránézésre nem elég intelligens az influenszer mellé. Sőt, ezt még maga Árpa Attila is pedzegette, de nagyon úgy tűnik, hogy tényleg boldogok együtt, és színfalak mögött Viniben valójában sokkal több van, mint az a dalaiból kiderül.