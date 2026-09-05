Rákkal diagnosztizálták a fiatal nőt, most így védené meg gyermekét

Jessica Zbinden-Webster azt szeretné elérni, hogy az Egyesült Királyságban olcsóbb legyen a naptej, miután húszas éveiben bőrrákot diagnosztizáltak nála.

Bőrrákot diagnosztizáltak a fiatal nőnél, most komoly lépéseket tett

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Bőrrákkal küzdött, most gyermekét védi az édesanya

Egy édesanya, akinek egy pattanásnak hitt elváltozásáról később kiderült, hogy bőrrák, kampányt indított azért, hogy az Egyesült Királyságban mindenki számára olcsóbbá váljon a naptej. A West Sussex-i Ferringben élő nő úgy véli, hogy betegségéhez hozzájárulhattak azok a többszöri leégések, amelyeket gyerekkorában szenvedett el, mivel később soha nem volt kifejezetten napozós típus.

A 35 éves Jessica Zbinden-Webster húszas éveiben kapta meg a bőrrák diagnózisát, és most, hogy kétéves kislánya van, szeretné megóvni a gyerekeket attól, hogy mások is hasonló sorsra jussanak.

Mum demands change after losing 'most of lower eyelid' to health condition https://t.co/9tPj6EcMCu — michelle murat (@MuratPompidu) August 30, 2026

Az, hogy gyermekem van, az egyik legfontosabb motivációm ebben a kampányban. Határozottan úgy érzem, hogy a sérülékeny bőrének védelmét nem szabadna megadóztatni.

Jessica 2018-ban egy apró elváltozást vett észre a jobb szeme alatt. Mivel korábban sem volt ritka nála a pattanásos bőr, eleinte nem tulajdonított neki különösebb jelentőséget. Egy reggel azonban enyhén megkarcolta a dudort, amely vérezni kezdett. Ez már komoly aggodalommal töltötte el.

Másnap felkereste a háziorvosát, és megkapta a lesújtó hírt: az elváltozás bőrrák volt.

Teljesen sokkolt a hír. Az utolsó dolog, amiről valaha gondoltam volna, hogy bőrrák lehet. Azt hittem, hogy a bőrrák kizárólag az anyajegyekkel kapcsolatos, de most már tudom, hogy bármilyen újonnan megjelenő, megváltozó vagy szokatlan bőrelváltozás lehet figyelmeztető jel.

A rák egy beszűrődő bazálsejtes karcinóma volt. Ennél a daganatsejtek vékony, szabálytalan kötegekben mélyen behatolnak a környező szövetekbe, ezért a daganat valódi határai nehezen határozhatók meg.

Jessica, aki sosem gondolta, hogy ilyen fiatalon ilyen súlyos diagnózist kaphat, úgynevezett Mohs-műtéten esett át, amelynek során eltávolították a daganatot és az alsó szemhéjának nagy részét. A beavatkozást helyi érzéstelenítésben végezték. Ezután a karjáról vett bőrátültetéssel fedték le a keletkezett hiányt, mivel a seb olyan nagy volt, hogy varratokkal nem lehetett volna lezárni.