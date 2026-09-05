JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Viktor, Lőrinc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rákkal diagnosztizálták a fiatal nőt, most így védené meg gyermekét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors bőrrák
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 05. 09:00
diagnózisnaptej
Most már sokkal nagyobb figyelmet fordít a megelőzésre. A nő sosem gondolta, hogy a bőrrák ilyen fiatalon utolérheti.
Bors
A szerző cikkei

Jessica Zbinden-Webster azt szeretné elérni, hogy az Egyesült Királyságban olcsóbb legyen a naptej, miután húszas éveiben bőrrákot diagnosztizáltak nála.

Bőrrákot diagnosztizáltak a fiatal nőnél
Bőrrákot diagnosztizáltak a fiatal nőnél, most komoly lépéseket tett
Fotó: Pexels

Bőrrákkal küzdött, most gyermekét védi az édesanya

Egy édesanya, akinek egy pattanásnak hitt elváltozásáról később kiderült, hogy bőrrák, kampányt indított azért, hogy az Egyesült Királyságban mindenki számára olcsóbbá váljon a naptej. A West Sussex-i Ferringben élő nő úgy véli, hogy betegségéhez hozzájárulhattak azok a többszöri leégések, amelyeket gyerekkorában szenvedett el, mivel később soha nem volt kifejezetten napozós típus.

A 35 éves Jessica Zbinden-Webster húszas éveiben kapta meg a bőrrák diagnózisát, és most, hogy kétéves kislánya van, szeretné megóvni a gyerekeket attól, hogy mások is hasonló sorsra jussanak.

Az, hogy gyermekem van, az egyik legfontosabb motivációm ebben a kampányban. Határozottan úgy érzem, hogy a sérülékeny bőrének védelmét nem szabadna megadóztatni.

Jessica 2018-ban egy apró elváltozást vett észre a jobb szeme alatt. Mivel korábban sem volt ritka nála a pattanásos bőr, eleinte nem tulajdonított neki különösebb jelentőséget. Egy reggel azonban enyhén megkarcolta a dudort, amely vérezni kezdett. Ez már komoly aggodalommal töltötte el.

Másnap felkereste a háziorvosát, és megkapta a lesújtó hírt: az elváltozás bőrrák volt.

Teljesen sokkolt a hír. Az utolsó dolog, amiről valaha gondoltam volna, hogy bőrrák lehet. Azt hittem, hogy a bőrrák kizárólag az anyajegyekkel kapcsolatos, de most már tudom, hogy bármilyen újonnan megjelenő, megváltozó vagy szokatlan bőrelváltozás lehet figyelmeztető jel.

A rák egy beszűrődő bazálsejtes karcinóma volt. Ennél a daganatsejtek vékony, szabálytalan kötegekben mélyen behatolnak a környező szövetekbe, ezért a daganat valódi határai nehezen határozhatók meg.

Jessica, aki sosem gondolta, hogy ilyen fiatalon ilyen súlyos diagnózist kaphat, úgynevezett Mohs-műtéten esett át, amelynek során eltávolították a daganatot és az alsó szemhéjának nagy részét. A beavatkozást helyi érzéstelenítésben végezték. Ezután a karjáról vett bőrátültetéssel fedték le a keletkezett hiányt, mivel a seb olyan nagy volt, hogy varratokkal nem lehetett volna lezárni.

A következő négy évben több lézeres beavatkozáson is átesett, hogy az érintett terület bőre megjelenésében és működésében minél inkább hasonlítson a szem körüli bőrhöz. Elmondása szerint az egész folyamat komoly hatással volt az önbizalmára. A műtét szerencsére sikeresen eltávolította a rákot, és Jessica azóta nem tapasztalt újabb problémát.

  • Komoly célt tűzött ki az anyuka

Mivel a diagnózis szokatlanul fiatal korban született, Jessica szerint a bőrgyógyászok azt feltételezték, hogy a károsodás még gyermekkorában alakulhatott ki. Édesanyaként Jessica szeretné elérhetőbbé tenni a naptejet a szülők számára, hogy másoknak ne kelljen hasonló következményekkel szembenézniük. Petíciót indított annak érdekében, hogy töröljék el az ilyen termékekre kivetett adót. A naptejeket jelenleg kozmetikai termékekként sorolják be az Egyesült Királyságban, ezért 20 százalékos áfa terheli azokat - írja a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu