Rákkal diagnosztizálták a fiatal nőt, most így védené meg gyermekét

Jessica Zbinden-Webster azt szeretné elérni, hogy az Egyesült Királyságban olcsóbb legyen a naptej, miután húszas éveiben bőrrákot diagnosztizáltak nála.
Egy édesanya, akinek egy pattanásnak hitt elváltozásáról később kiderült, hogy bőrrák, kampányt indított azért, hogy az Egyesült Királyságban mindenki számára olcsóbbá váljon a naptej. A West Sussex-i Ferringben élő nő úgy véli, hogy betegségéhez hozzájárulhattak azok a többszöri leégések, amelyeket gyerekkorában szenvedett el, mivel később soha nem volt kifejezetten napozós típus.
A 35 éves Jessica Zbinden-Webster húszas éveiben kapta meg a bőrrák diagnózisát, és most, hogy kétéves kislánya van, szeretné megóvni a gyerekeket attól, hogy mások is hasonló sorsra jussanak.
Az, hogy gyermekem van, az egyik legfontosabb motivációm ebben a kampányban. Határozottan úgy érzem, hogy a sérülékeny bőrének védelmét nem szabadna megadóztatni.
Jessica 2018-ban egy apró elváltozást vett észre a jobb szeme alatt. Mivel korábban sem volt ritka nála a pattanásos bőr, eleinte nem tulajdonított neki különösebb jelentőséget. Egy reggel azonban enyhén megkarcolta a dudort, amely vérezni kezdett. Ez már komoly aggodalommal töltötte el.
Másnap felkereste a háziorvosát, és megkapta a lesújtó hírt: az elváltozás bőrrák volt.
Teljesen sokkolt a hír. Az utolsó dolog, amiről valaha gondoltam volna, hogy bőrrák lehet. Azt hittem, hogy a bőrrák kizárólag az anyajegyekkel kapcsolatos, de most már tudom, hogy bármilyen újonnan megjelenő, megváltozó vagy szokatlan bőrelváltozás lehet figyelmeztető jel.
A rák egy beszűrődő bazálsejtes karcinóma volt. Ennél a daganatsejtek vékony, szabálytalan kötegekben mélyen behatolnak a környező szövetekbe, ezért a daganat valódi határai nehezen határozhatók meg.
Jessica, aki sosem gondolta, hogy ilyen fiatalon ilyen súlyos diagnózist kaphat, úgynevezett Mohs-műtéten esett át, amelynek során eltávolították a daganatot és az alsó szemhéjának nagy részét. A beavatkozást helyi érzéstelenítésben végezték. Ezután a karjáról vett bőrátültetéssel fedték le a keletkezett hiányt, mivel a seb olyan nagy volt, hogy varratokkal nem lehetett volna lezárni.
A következő négy évben több lézeres beavatkozáson is átesett, hogy az érintett terület bőre megjelenésében és működésében minél inkább hasonlítson a szem körüli bőrhöz. Elmondása szerint az egész folyamat komoly hatással volt az önbizalmára. A műtét szerencsére sikeresen eltávolította a rákot, és Jessica azóta nem tapasztalt újabb problémát.
Mivel a diagnózis szokatlanul fiatal korban született, Jessica szerint a bőrgyógyászok azt feltételezték, hogy a károsodás még gyermekkorában alakulhatott ki. Édesanyaként Jessica szeretné elérhetőbbé tenni a naptejet a szülők számára, hogy másoknak ne kelljen hasonló következményekkel szembenézniük. Petíciót indított annak érdekében, hogy töröljék el az ilyen termékekre kivetett adót. A naptejeket jelenleg kozmetikai termékekként sorolják be az Egyesült Királyságban, ezért 20 százalékos áfa terheli azokat - írja a Mirror.
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