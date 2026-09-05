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Időjárás: melegszik a levegő hőmérséklete, 34 fok is lehet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás előrejelzés
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 05. 07:00
időjáráshőmérséklet
Mutatjuk az előrejelzést! Reggel frissebb lesz a levegő, de délután az időjárás ismét nyáriasabbra fordul.
Bors
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Az időjárás előrejelzések északra ígérnek záport, zivatart, egyébként melegre kell készülni.

Időjárás: visszatér a nyárias meleg
Időjárás: visszatér a nyárias meleg
Fotó: Pexels 

A következő napok időjárása

Szombaton sok napsütéssel indul a nap, majd a déli óráktól észak felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet. Északon zápor, zivatar is kialakulhat, máshol a napsütés marad meghatározó. A nyugatias szél időnként megerősödik, de a hőmérséklet továbbra is magas marad: hajnalban 15–22, délután 26–34 fok között alakul majd.

Vasárnap ismét a napsütés, nyári idő várható. Túlnyomóan derült vagy gyengén felhős időre számíthatunk, csapadék nélkül. Az északnyugati, északi szél azonban többfelé megélénkülhet. A reggel már frissebb lesz, többnyire 10–18 fok közé hűl a levegő, de délután még továbbra 32 fokig emelkedhet a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.

 

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