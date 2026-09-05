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Lánykérés a naplementében: eljegyezte szerelmét az Exatlon Hungary sztárja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Exatlon
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 05. 06:00
szerelemNovák Zaláneljegyzés
Naplementében kérte meg gyönyörű barátnője kezét a sportoló. A megható bejegyzést azonnal elözönlötték a gratulációk az Exatlon egykori közönségkedvencének oldalán.
Nagy Milán
sztár rovat újságíró
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Óriási a boldogság Novák Zalán háza táján, hiszen az Exatlon Hungary egykori közönségkedvence és a Farm VIP korábbi győztese meghozta életének egyik legfontosabb döntését. A sportoló egy felejthetetlen pillanatot választott ki arra, hogy feltegye a nagy kérdést szerelmének, Mezei Fruzsinának. A mesébe illő eseményre egy festői stégen került sor, a lemenő napfény varázslatos fényeiben. A gyönyörű lány habozás nélkül igent mondott, így a szerelmespár hivatalosan is eljegyezte egymást.

Úgy néz ki, az Exatlon sztárja révbe ért.
Az Exatlon sztárja feltette a nagy kérdést szerelmének (Fotó: TV2)

Eljegyezte szerelmét az Exatlon Hungary sztárja

Novák Zalán egy megható képsorozat kíséretében számolt be a jeles eseményről az Instagram-oldalán, ahol a rajongók lépésről lépésre követhették nyomon a történetet. A fotókon tisztán látszik az az őszinte döbbenet és mély elérzékenyülés, ami Fruzsi testbeszédére kiült abban a pillanatban, amikor megpillantotta a térdelő kedvesét. A lány a felfokozott érzelmektől áthatva azonnal lehajolt a földön várakozó Zalánhoz, hogy átölelje őt, mielőtt a gyűrű felkerült volna az ujjára. A látványos bejegyzést elözönlötték a gratulációk, barátok és követők százai kívántak sok boldogságot a szerelmespárnak.

Novák Zalán romantikus helyszínt választott a lánykéréshez.
Novák Zalán szerelme láthatóan meglepődött (Fotó: Instagram)

Volt már korábban egy lánykérése

Sokan emlékezhetnek arra, hogy a sportoló életében korábban már felmerült a házasság gondolata. Még 2020-ban, az Exatlon forgatása után terjedtek el azok a hírek, melyek szerint Zalán a Dominikán töltött hónapok alatt jött rá, mennyire hiányzik neki akkori barátnője, és nyíltan beszélt arról, hogy lánykérésre készül. A sors azonban más forgatókönyvet írt, a tervezett eljegyzésre akkor sosem került sor, a pár útjai elváltak. Zalán így a valóságban most először ereszkedett térdre egy nő előtt. Mezei Fruzsina érkezésével azonban úgy tűnik, minden a helyére került a sportoló életében, aki a szőke lány oldalán végül rátalált a szerelemre. A rajongók pedig már izgatottan várják az esküvői híreket, mert lehet, hogy közelebb van a bűvös dátum, mint azt gondolnák...

 

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