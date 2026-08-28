Istenes László: „Néha meglepődöm, mennyire bírom a tempót”

Nemrég az Instagramon adott hangot a csalódottságának, azért, mert alig kérdezik arról, miként tartja magát formában. Pedig Istenes László szerint a tudatos jelenlét és az egészségére való odafigyelés nem új keletű dolog nála, még ha az idő múlásával a fókusz egyre élesebb lett is.
A Mokka műsorvezetője nemrég az Instagram-oldalán osztotta meg, mennyire fontos számára a tudatos, egészséges életmód, amelyről nagyon keveset kérdezik őt.
„Bevallom, van bennem egy nagy fokú értetlenség ezzel kapcsolatban” – kezdte a hot!-nak. – „Nem értem, hogy miért azokat istenítjük, miért azokat kérdezzük, akik kampányszerűen lefogynak, vagy csak úgy csinálnak, mintha lefogynának valamilyen titkos összetevőjű készítménytől vagy műtéttől, és miért nem azokat, akik nem fogynak, nem híznak, akiknél nincs csodaszer, nincs semmi, egyszerűen csak egészségesen élnek, és valóban követendő példát mutathatnának sok embernek. Értem, hogy ebben nincs semmi szenzáció, kvázi unalmas, de ha belegondolunk, éppen ez a „semmi” az igazi szenzáció! Ez az, ami mögött egy komoly rend, rendszer, egy következetes életmód van” – mondta a TV2 Mokka című műsorának műsorvezetője, aki a rendszerességben hisz.
„Igazán fontossá nagyjából húsz éve vált számomra a tudatosabb életmód, de a testemre világéletemben odafigyeltem, vigyáztam, és nagyon sokat sportoltam. A reggeli víz és kávé, a napindító turmixom, a napi egy főétkezés nagyjából a napom közepén, az edzés és az esti nyugalmas pillanatok azok, amelyek már évtizedek óta a napi rutinom részei. Emellett az életem jelentős részét sportpályán, tornateremben töltöttem és töltöm ma is. Megmosolyognak érte, de néha úgy érzem, most vagyok a csúcsformámban. Gyerekkorom óta versenyszerűen focizom, heti két meccsem van mostanában is. 62 évesen ott tartok, hogy bármikor felveszem a versenyt futásban vagy erőnlétben egy fiam korabeli játékossal a pályán. Néha meglepődöm, mennyire bírom a tempót.”
Sokan úgy gondolják, hogy egy bizonyos kor felett már nagyon nehéz változtatnia az embernek az életmódján, de Istenes László szerint ez nem feltétlenül igaz.
„Alapvetően soha nem késő, de igen, valóban nehezebb, mint amikor valaki fiatalkora óta így élt. Ezt én is tapasztalom az ismerősi körömben. Munka, gyerekek, család, napi gondok, stressz… Nagyon nehéz mindezek mellett tudatos és egészséges életre váltani! Én mindenkinek azt szoktam mondani, legyen szó sportról, étkezésről, rendről vagy munkáról, hogy pici, apró lépésekkel kezdje, és figyelje meg magán a hatásokat” – ajánlotta a műsorvezető-producer, aki a gyerekeinek is igyekezett átadni a tudatos, egészséges életmód alapjait.
Már mind a négyen felnőttek, de gyerekként igyekeztem őket arra nevelni, hogy minden tekintetben tudatosak legyenek. Szerintem a legjobb nevelés a mintaadás. Ezt látták otthon, és szerencsére ezt viszik tovább felnőttként is. Azt látom, hogy mind a négyen tudatos életmódot folytatnak. A fiúk, Bence és Beni keményen, versenyszerűen sportolnak, és a lányok, Bogi és Franci is sokat mozognak, vigyáznak magukra, és nagyon odafigyelnek arra is, hogy mit, mikor és mennyit esznek. Sőt, a nagyobbak már az ő gyerekeiket, az unokáimat is így nevelik. Nagyon jó érzés ezt látni!
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