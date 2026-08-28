Istenes László: „Néha meglepődöm, mennyire bírom a tempót”

Nemrég az Instagra­mon adott hangot a csalódottságának, azért, mert alig kérdezik arról, miként tartja magát formában. Pedig Istenes László szerint a tudatos jelenlét és az egészségére való odafigyelés nem új keletű dolog nála, még ha az idő múlásával a fókusz egyre élesebb lett is.

Istenes László 62 évesen érzi magát csúcsformában

(Fotó: hot! magazin/archív)

Istenes László életkora ellenére is csúcsformában van, ezért értetlenül áll azelőtt, hogy ritkán kérdezik tudatos, egészséges életmódjáról

Közel húsz éve különösen nagy figyelmet fordít a rendszeres sportra és a kiegyensúlyozott napi rutinra

62 évesen úgy érzi, csúcsformában van, még a fiatalabbakkal is felveszi a versenyt

Szerinte soha nem késő életmódot váltani, de érdemes apró lépésekkel kezdeni

Négy gyermekének is átadta a sport és a tudatosság szeretetét, amit már unokái nevelésében is viszontlát

Istenes László egészséges életmódjáról vallott

A Mokka műsorvezetője nemrég az Instagram-oldalán osztotta meg, mennyire fontos számára a tudatos, egészséges életmód, amelyről nagyon keveset kérdezik őt.

„Bevallom, van bennem egy nagy fokú értetlenség ezzel kapcsolatban” – kezdte a hot!-nak. – „Nem értem, hogy miért azokat istenítjük, miért azokat kérdezzük, akik kampányszerűen lefogynak, vagy csak úgy csinálnak, mintha lefogynának valamilyen titkos összetevőjű készítménytől vagy műtéttől, és miért nem azokat, akik nem fogynak, nem híznak, akiknél nincs csodaszer, nincs semmi, egyszerűen csak egészségesen élnek, és valóban követendő példát mutathatnának sok embernek. Értem, hogy ebben nincs semmi szenzáció, kvázi unalmas, de ha belegondolunk, éppen ez a „semmi” az igazi szenzáció! Ez az, ami mögött egy komoly rend, rendszer, egy következetes életmód van” – mondta a TV2 Mokka című műsorának műsorvezetője, aki a rendszerességben hisz.

Istenes László számára a sport a mindennappok természetes része

(Fotó: hot! magazin/archív)

Istenes László: „Úgy érzem, most vagyok a csúcs­for­mámban”

„Igazán fontossá nagyjából húsz éve vált számomra a tudatosabb életmód, de a testemre világéletemben odafigyeltem, vigyáztam, és nagyon sokat sportoltam. A reggeli víz és kávé, a napindító turmixom, a napi egy főétkezés nagyjából a napom közepén, az edzés és az esti nyugalmas pillanatok azok, amelyek már évtizedek óta a napi rutinom részei. Emellett az életem jelentős részét sportpályán, tornateremben töltöttem és töltöm ma is. Megmosolyognak érte, de néha úgy érzem, most vagyok a csúcsformámban. Gyerekkorom óta versenyszerűen focizom, heti két meccsem van mostanában is. 62 évesen ott tartok, hogy bármikor felveszem a versenyt ­futásban vagy erőnlétben egy fiam korabeli játékossal a pályán. Néha meg­lepődöm, mennyire bírom a tempót.”