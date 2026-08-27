Öt percet kapott a háromgyermekes anya, hogy döntsön a halálos beavatkozásról

Mindössze öt perce volt dönteni egy kedvezményes fenékformáló műtétről (BBL) annak a 38 éves brit édesanyának, aki nem sokkal később életét vesztette egy isztambuli magánklinikán. A műtét előtti agresszív értékesítési taktika részleteire a nő halála ügyében indított hivatalos vizsgálat során derült fény.

Belehalt a fenékemelésbe a háromgyermekes édesanya

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Csak hasplasztikára fizetett be

A Hampshire-ből származó Hayley Dowell férjével, Neil Dowellel utazott Isztambulba, miután több mint 7000 fontért (közel 3,3 millió forintért) lefoglalt egy hasplasztikából és teljes körű zsírleszívásból álló csomagot. A nő évek óta tervezte a beavatkozást, mivel három gyermeke születése után elégedetlen volt a testével, és a külföldi opciót a közösségi médiában látható trendek, valamint az olcsóbb árak miatt választotta.

Nyomásgyakorlás a műtő ajtaja előtt

A tragédia napján, mindössze 10 perccel a tervezett operáció előtt a BHT Clinic sebésze váratlanul közölte az asszonnyal, hogy a feneke „kissé lapos”, és felajánlotta, hogy a leszívott zsírt töltsék át oda. A klinikán dolgozó egyik nő azonnal megjelent egy bankkártyaterminállal, és akciós áron – a szokásos 2500 font helyett mindössze 1500 fontért – kínálta a beavatkozást.

A házaspárnak mindössze öt perce maradt arra, hogy átgondolja a helyzetet, miközben a számláikat ellenőrizték, hogy meg tudják-e osztani a költségeket. A férj elmondása szerint felesége nem írt alá semmilyen beleegyező nyilatkozatot a fenékplasztikára, és a klinika orvosai egyáltalán nem tájékoztatták őket a beavatkozás súlyos egészségügyi kockázatairól. Hayley-nek pillanatokkal később beadták a bódítót, és betolták a műtőbe.

A végzetes szövődmény

Bár az operáció alatt a személyzet azt közölte a folyosón várakozó férjjel, hogy minden rendben zajlik, éjfél előtt nem sokkal riasztották, hogy feleségének kétszer is megállt a szíve. Hayley Dowell október 3-án, közvetlenül éjfél után elhunyt.

A török és a brit igazságügyi szakértők megállapították, hogy a halál okát zsírembólia okozta. Ez a zsírleszívás egyik legsúlyosabb szövődménye, amikor a felszabaduló zsírcseppek bejutnak a véráramba, és elzárják a létfontosságú szervek – jelen esetben a tüdő – vérellátását.