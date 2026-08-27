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Szexi képek miatt támadják, túl sokat mutat magából a világelső teniszezőnő

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors arina szabalenka
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 27. 21:00
roland garrostenisz
Egyelőre a fehérorosz teniszezőnő vezeti a világranglistát. Azonban aggódnak érte, mert Arina Szabalenka újabban inkább a közösségi médiában aktív, a pályán főképp kudarcok érik őt.
HWK
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Egyre több kritikát kap a rajongóktól Arina Szabalenka, aki hiába vezeti a világranglistát, a játékával az utóbbi időben inkább csalódást okozott. A fehérorosz sztár a Roland Garroson negyeddöntőben, míg Wimbledonban a nyolcaddöntőben búcsúzott, majd a montreali Canadian Openen csak a harmadik fordulóig jutott. Bezzeg a közösségi médiában! Szabalenka aktívabb, és sikeresebb mint valaha és ez nem tetszik a szurkolóknak. 

Arina Szabalenka egyelőre vezeti a világranglistát
Arina Szabalenka egyelőre vezeti a világranglistát Fotó: Getty Images via AFP

Arina Szabalenka világelső egyelőre

Szabalenka sorra osztja meg a nyaralásáról a képeket, illetve a szponzorok számára készített fotósorozatokat. A rajongók szerint kevesebb bikinis fotó, több tenisz előnyösebb lenne... - írja a Daily Mail. A szurkolók attól tartanak, hogy a fehérorosz klasszis elveszítheti az immár 97 hete tartó világelsőségét, hiszen a kazah Jelena Ribakina a második helyen már csak 345 ponttal van lemaradva mögötte.

Szabalenka reagált a vádakra, azt mondta, a közösségi oldalakon megosztott rövid tartalmai valójában pozitív hatással vannak a mentális egészségére. Olyan, mint egy menekülés az állandó stressz, a profi sport okozta nyomás alól...

 

 

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