Szexi képek miatt támadják, túl sokat mutat magából a világelső teniszezőnő

Egyre több kritikát kap a rajongóktól Arina Szabalenka, aki hiába vezeti a világranglistát, a játékával az utóbbi időben inkább csalódást okozott. A fehérorosz sztár a Roland Garroson negyeddöntőben, míg Wimbledonban a nyolcaddöntőben búcsúzott, majd a montreali Canadian Openen csak a harmadik fordulóig jutott. Bezzeg a közösségi médiában! Szabalenka aktívabb, és sikeresebb mint valaha és ez nem tetszik a szurkolóknak.
Szabalenka sorra osztja meg a nyaralásáról a képeket, illetve a szponzorok számára készített fotósorozatokat. A rajongók szerint kevesebb bikinis fotó, több tenisz előnyösebb lenne... - írja a Daily Mail. A szurkolók attól tartanak, hogy a fehérorosz klasszis elveszítheti az immár 97 hete tartó világelsőségét, hiszen a kazah Jelena Ribakina a második helyen már csak 345 ponttal van lemaradva mögötte.
Szabalenka reagált a vádakra, azt mondta, a közösségi oldalakon megosztott rövid tartalmai valójában pozitív hatással vannak a mentális egészségére. Olyan, mint egy menekülés az állandó stressz, a profi sport okozta nyomás alól...
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