Örökre eltűnt a mosoly, amitől egész Hollywood összecsinálta magát: ezek voltak Tim Curry legfélelmetesebb alakításai

Reszkessetek, betörők! 2 – Elveszve New Yorkban

Hiába tért vissza Joe Pesci és Daniel Stern is a minden karácsonykor elmaradhatatlannak számító Reszkessetek, betörők! 2. részében, nem közülük került ki a film leggyűlöltebb rosszfiúja. Ez a titulus Tim Curryre hárult, aki a luxusszálloda főrecepciósaként igyekezett megkeseríteni Kevin életét, és ütötte bele mindenbe az orrát. Mosolyától máig megremeg mindenki kezében a mákos bejgli, és érzünk elégtételt, mikor Catherine O’Hara felmossa vele a padlót.

Az-filmek

Kevés rémisztőbb helyet tudnánk elképzelni Stephen King elméjénél. Abból a koponyából ugyanis a fantasytörténelem legijesztőbb figurái pattantak ki, amiket igazi kihívás egy színész számára eljátszani. Tim Currynek pedig ezek közül a vérfagyasztó alakok közül a legördögibb jutott, ám mégsem vallott kudarcot. Pennywise-t, a táncoló, gyerekeket riogató bohócot az 1990-es, két felvonásos tévéfilmben játszhatta el, és gondoskodott arról, hogy senkinek se legyen egy nyugodt éjszakája se még éveken keresztül.

Tim Curry halála a horror zsánerének szerelmeseit érinti talán a legfájóbban, hiszen ő alakította Pennywise-t is az Az-filmekben (Fotó: Moviestore Collection/face to fa)

Rocky Horror Picture Show

1975-ben a világ egy nagyon furcsa, horror-musical-vígjáték egyvelegre kapta fel a fejét, miután vászonra varázsolták Jim Sharman és Richard O’Brien színdarabját. Ez volt a Rocky Horror Picture Show, melynek főszereplőjét, Frank-N-Furtert mind a darabban, mind a moziban Tim Curry alakította. A film több mint ötven éve gyakorol elképesztő hatást a popkultúrára, és még a brit királyi családból is akadtak rajongói, Diana hercegnének ez volt az egyik kedvenc mozija. Bár a másik dimenzióból érkező transzvesztitákról szóló musical aligha szerepelt az ajánlott filmek listáján a Buckingham-palotában...