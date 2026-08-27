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Örökre eltűnt a mosoly, amitől egész Hollywood összecsinálta magát: ezek voltak Tim Curry legfélelmetesebb alakításai

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 27. 18:30
Rocky Horror Picture ShowReszkessetek betörők 2 – Elveszve New YorkTim Curry
Ismét gyászfelhők gyűltek össze az álomgyár égboltján. Meghalt Tim Curry, akit nemcsak minden karácsonykor a televízió képernyőjén, de gyakorta a rémálmainkban is láthatunk, hiszen a Daytime Emmy-díjas színész volt Hollywood egyik legrémisztőbb alakja.
Örökös-Tóth Lajos
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Az ördög, a bíboros, a portás, a bohóc és a transzvesztita mennek a sivatagban… mint egy szakállas vicc felütése, úgy hat ránk Tim Curry karrierje. A 80 éves korában elhunyt színész ugyanis ezeket a fura figurákat egytől egyig mind eljátszotta, tiszteletére pedig cikkünkben össze is gyűjtöttük, mely mozijaiban hozta ránk a frászt leginkább Hollywood legfélelmetesebb mosolyú férfija.

Tim Curry meghalt
Tim Curry meghalt, de ikonikus szerepei által a közönség emlékezetében örökké élni fog (Fotó: IMDb)

Ezektől a Tim Curry-filmektől nem tudtunk aludni egész gyerekkorunkban:

Reszkessetek, betörők! 2 – Elveszve New Yorkban

Hiába tért vissza Joe Pesci és Daniel Stern is a minden karácsonykor elmaradhatatlannak számító Reszkessetek, betörők! 2. részében, nem közülük került ki a film leggyűlöltebb rosszfiúja. Ez a titulus Tim Curryre hárult, aki a luxusszálloda főrecepciósaként igyekezett megkeseríteni Kevin életét, és ütötte bele mindenbe az orrát. Mosolyától máig megremeg mindenki kezében a mákos bejgli, és érzünk elégtételt, mikor Catherine O’Hara felmossa vele a padlót.

Az-filmek

Kevés rémisztőbb helyet tudnánk elképzelni Stephen King elméjénél. Abból a koponyából ugyanis a fantasytörténelem legijesztőbb figurái pattantak ki, amiket igazi kihívás egy színész számára eljátszani. Tim Currynek pedig ezek közül a vérfagyasztó alakok közül a legördögibb jutott, ám mégsem vallott kudarcot. Pennywise-t, a táncoló, gyerekeket riogató bohócot az 1990-es, két felvonásos tévéfilmben játszhatta el, és gondoskodott arról, hogy senkinek se legyen egy nyugodt éjszakája se még éveken keresztül.

Tim Curry, az Az-filmek sztárja
Tim Curry halála a horror zsánerének szerelmeseit érinti talán a legfájóbban, hiszen ő alakította Pennywise-t is az Az-filmekben (Fotó: Moviestore Collection/face to fa)

Rocky Horror Picture Show

1975-ben a világ egy nagyon furcsa, horror-musical-vígjáték egyvelegre kapta fel a fejét, miután vászonra varázsolták Jim Sharman és Richard O’Brien színdarabját. Ez volt a Rocky Horror Picture Show, melynek főszereplőjét, Frank-N-Furtert mind a darabban, mind a moziban Tim Curry alakította. A film több mint ötven éve gyakorol elképesztő hatást a popkultúrára, és még a brit királyi családból is akadtak rajongói, Diana hercegnének ez volt az egyik kedvenc mozija. Bár a másik dimenzióból érkező transzvesztitákról szóló musical aligha szerepelt az ajánlott filmek listáján a Buckingham-palotában...

2000 - The Rocky Horror Picture Show' - Movie Set
Tim Curry Rocky Horror Picture Show-ban nyújtott játékával hívta fel magára a világ figyelmét, immáron 51 éve (Fotó: Entertainment Pictures)

A három testőr

Ehhez extra tehetség kell, de Tim Curry valóban történelmi korszaktól függetlenül, bárhol bármikor tudott tenyérbemászó alakot játszani. Erre az 1993-as A három testőr a bizonyíték, amiben a Charlie Sheen, Kiefer Sutherland és Chris O’Donnell alkotta főszereplőtrió ellenlábasát, Richelieu bíborost játszhatta el Curry. Itt ismét megmutatta, bármit bíznak rá, az biztosan nem lesz egydimenziós, mi több, hiába voltak sztárok a főszerepben, ő elcsente előlük a reflektorfényt.

Legenda

Mielőtt még bárki eltévedne a címek rengetegében, nem a 2015-ös Tom Hardy-féle Legendáról van szó. Ehhez vissza kell menni még harminc évet az időben, és eljutunk Tom Cruise, Mia Sara, no meg persze Tim Curry fantasy kalandozásához. Ebben a moziban Curry ismételten egy ikonikus gonosztevővel ajándékozta meg a popkultúrát, a hatalmas ördögszarvakkal és vérvörös bőrrel rendelkező Darkness máig visszatérő kosztümforrás halloweenkor. A jelmezt egyébként minden alkalommal 6 órába tellett felapplikálni a színészre, majd minden forgatást követően Tim Currynek egy órát kellett töltenie a fürdőkádban, hogy leáztassa magáról a ragasztóanyagokat.

 

 

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