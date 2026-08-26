Tóth Gabi nem kímélte a Megasztárt! Videón a kiakadása

A tavalyi évadban még Tóth Gabi és Curtis is szerepelt Marics Peti és Herceg Erika mellett a zsűriben, ám az idei évben nagyot változott a világ a Megasztár körül. Puskás-Dallos Bogi és T. Danny csatlakozott az utóbbi két mentorhoz. Tóth Gabi most a korábbi műsorához intézett szavaival akasztotta ki a rajongókat. Az nem elég, hogy kritizálta a TV2 műsorát, még saját mentorsuliját is így próbálta meg reklámozni.

Tóth Gabi Megasztáros karrierje úgy tűnik, végleg véget ért (Fotó: Polyák Attila)

Tóth Gabi párjával, Papp Máté Bencével kritizálta a Megasztárt

Az énekesnő szerelmét kérdezte meg a témával kapcsolatban, arról érdeklődött, hogy mennyiszer említik meg a nevét a Megasztárban. A fiatal táncos pedig elég egyértelmű választ adott.

Szerintem biztos téma leszel. Most is fullba nyomják a kretént

– jegyezte meg Papp Máté Bence, akinek válaszán Gabi csak kuncogni tudott.

Az énekesnő szerint valahogy mindig előkerül majd a neve a műsorban, még akkor is, amikor nem lenne ott helye. Csak ezek után következett az, amire kevesen számítottak a videó elején.

A Megasztár 2026 Tóth Gabi nélkül indul, így könnyen megeshet, hogy a sértődöttség beszél az énekesnőből (Fotó: Mediaworks Archív)

Tóth Gabi reklámozni kezdte saját mentorsuliját

„Pedig szerinted hova kellene most jelentkezni az embereknek?” – tette fel a kérdést az énekesnő, amire Papp Máté Bence egyértelműen rávágta, hogy Gabi énekiskolájában lenne a helyük. Tóth Gabi azt is elárulta, hogy miért.

Az őszinte mentorsuliba még tudtok jelentkezni, míg a Megasztárba már nem. Ott nem lesznek gúnyolódások, nem lesznek élcelődések, nem lesz nézettség generálás, csak lelkizünk és cukiskodunk együtt. Végre nem kell csinálni a show-t, csak énekelni

– jegyezte meg az énekesnő.

Gabi ezek után megnyugtatta a jelentkezőket, hogy a mentorsulijában nem kell attól tartani az embereknek, hogy megszólalásaik hogyan lesznek összevágva, mivel ott 90 percig csak Gabival lesznek egy szobában és csupán tanácsokkal fogja majd ellátni őket az énekesnő.