Négy csillagjegy új fejezetet kezd az életében szeptemberben

Egy új évszak mindig valami újnak a kezdete, egyfajta természetes újrakezdési pont: négy csillagjegyre mindez kiváltképp igaz lesz. A szeptemberi horoszkóp felfedi: a kozmikus eseményeknek hála lesznek, akiknek jelentősebben megváltozik az életük, mint másoknak. De hogy mely csillagjegyekről is van szó? Eláruljuk!
A Kos számára a hónap arról szól majd, mi az, amit eddigi életéből megtart, megvéd, mi az, ami mellett ki tud állni, és mit kell elengednie ahhoz, hogy új, teljesebb, sikeresebb életet kezdhessen. Szeptember elején nem szabad erőltetni a hirtelen döntéseket. Noha a harcias Mars sürget, ráadásul e jegy eleve szeret fejjel menni a falnak, most nem árt az óvatosság, és az, ha alaposan átgondol egy-egy lépést! A hónap legfontosabb időszaka a szeptember 26-ai telihold lesz a Kosban, mely rávilágít arra, mekkora a különbség a között a kép között, ami a fejében alakult ki saját magáról, és a valós körülményei között. Látva e különbséget, a Kosnak súlyos döntéseket kell meghoznia, változtatnia kell, hogy a két kép fedje egymást.
E jegy számára a szeptember arról szól majd, hogy a nagy terveket konkrét tettek is kövessék. A retrográd Szaturnusznak köszönhetően már a hónap elején világossá válik, hogy itt az ideje mozgásba lendíteni a terveket, hogy a dédelgetett álmok megvalósulhassanak. Elvégre az Oroszlánnak megvan hozzá a tehetsége, befolyása és ereje, hogy véghez vigye, amit akar. A hó végén, szeptember 28-án a tettre kész Mars belép a jegybe, ezzel biztosítva az Oroszlánok teljes erejét, tisztánlátását és határozottságát.
A Szűz csillagjegy számára a szeptember a személyes fejlődésről, növekedésről szól. Itt az ideje elengedni azokat a szokásokat, amiken már a jegy szülöttei túlnőttek, és megtanulni igazán értékelni magukat. E jelentős változások már az augusztus 28-ai teliholddal és holdfogyatkozással megkezdődnek, azonban szeptemberben teljesednek ki. A hold ugyanis rávilágít azokra a kapcsolatokra, amelyek már nem segítik a Szűz növekedését: megmutatja, kik azok, akik igazán mellette állnak, és kik azok, akik csak elszívják az energiáit. Ráadásul a szeptember 11-ei újhold épp a Szűzben tartózkodik majd, egy új személyes ciklust indítva ezzel.
Az egyébként rendkívül zárkózott, saját világában élő Halak számára a Szeptember a nyitás hónapja lesz. E változás első hullámának elindítója az augusztus 28-ai telihold, mely felhívja a Halak figyelmét arra, hogy legyen őszinte önmagával, és lássa tisztán, hány ember terhét hordozza akarva-akaratlanul. A változás második hullámát a szeptember 11-ei újhold hozza el, mely új kapcsolatokat hozhat a jegy szülöttei életébe, valamint új életet lehelhet régebbi, értékesnek, őszintének bizonyuló kapcsolatokba.
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