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Pénteken kettészakad az ország: nem lesz köszönet abban, amit az időjárástól kapunk

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 28. 07:00
nyárhőség
Elő a legyezőkkel! Lássuk, mit tartogat számunkra az időjárás!

Újabb hőhullám ér el minket: péntekre, augusztus 28-ra a HungaroMet tájékoztatása szerint 12 vármegyére (gyakorlatilag az ország teljes nyugati felére) adtak ki elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést magas középhőmérséklet miatt. Mindez azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat. A Köpönyeg tájékoztatása szerint a nap folyamán tovább fokozódik a meleg, így a hét utolsó munkanapján már sokfelé igazi kánikulára készülhetünk. A fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható, csapadék nem valószínű. A déli, délkeleti szél nagy területen megerősödhet. A hajnal 15–20 fokkal indul, majd délutánra 29–38 fok közé emelkedik a hőmérséklet. De hogy alakul a továbbiakban az időjárás?

Bekeményít az időjárás pénteken: az ország felében ismét hőség lesz
Bekeményít az időjárás pénteken: az ország felében ismét hőség lesz
Fotó: HungaroMet

Így alakul az időjárás a továbbiakban

Szombaton, augusztus 29-én már változékonyabbra fordul az idő, ugyanis hidegfront érkezik. Bár napsütésből sem lesz hiány, erősen megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A déli szél egyre többfelé északnyugatira fordul és megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A hajnali 16–23 fok után nagy különbség alakulhat ki az országon belül: északnyugaton már 30 fok alatt, délkeleten viszont még 35 fok fölött alakulhat a csúcshőmérséklet.

 

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