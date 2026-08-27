Dobó Kata megszólalt a műtétjéről: rehabilitáció és gyógytorna segíti a gyógyulásban

Dobó Kata három héttel ezelőtt esett át csípőprotézis-műtéten, azóta pedig teljes erőbedobással dolgozik a felépülésén. A színésznő egy korlátozott ideig elérhető Instagram-történetben számolt be arról, hogyan halad a rehabilitációja, és azt is elárulta, hogy már most egy fontos dátum lebeg a szeme előtt: három hét múlva ismét színpadra szeretne állni.

Dobó Kata szeretne mielőbb visszatérni a színpadra (Fotó: Szabolcs László)

Dobó Kata műtétje óta sokat gyógyult

Kata számára nem egyik napról a másikra jött a probléma. Hosszú időn keresztül próbált együtt élni a fájdalmakkal, miközben szakemberek segítségével igyekezett elkerülni vagy legalább késleltetni a műtétet. Végül azonban elérkezett az a pont, amikor már nem lehetett tovább halogatni a beavatkozást.

Körülbelül két évvel ezelőtt kezdődtek olyan fájdalmak, amiket nem tudtam beazonosítani. Egy MRI vizsgálat után azt mondták, hogy valamikor biztosan műtét lesz, de kezdjek el egy gyógytornás időszakot, és akkor megpróbáljuk ezt egy kicsit kitolni. Ez körülbelül másfél éven keresztül jól is működött, és aztán így március környékén azt éreztem, hogy ez most már így nem jó. Három héttel ezelőtt megtörtént a műtét, és elkezdődött a rehabilitáció, mert nem sokára ismét színpadra kell állnom. Három hetem van

– mondta Dobó Kata a videóban.