Gesztesi Panka először árult el titkokat a párkapcsolatáról: ez borítja ki a legjobban a szerelmében

Gesztesi Panka idén tavasszal, A Nagy Duett színpadán jelentette be, hogy foglalt a szíve. A fiatal modell azóta is meglehetősen szűkszavúan kezeli a magánéletét, így a párjáról szinte semmit sem lehetett tudni. Bár nemrég egy TikTok-videóban már megmutatta a fiút, amikor együtt próbáltak ki egy burgerezőt, arról továbbra sem beszélt, hogy milyen a kapcsolatuk.

Gesztesi Panka A Nagy Duett színpadán árulta el, hogy foglalt a szíve (Fotó: Tumbász Hédi)

Gesztesi Panka párja egyik szokása nagyon bosszantó

Most azonban történt valami, amihez hasonlóra eddig nem igazán volt példa: Liptai Claudia lánya betekintést engedett a kapcsolatuk egyik apró, ám annál bosszantóbb részletébe. Egy videóban arról beszélt, melyek azok a dolgok, amelyektől pillanatok alatt felmegy benne a pumpa, és bizony a párja is előkerült a felsorolásban.

Úgy tűnik, van egy egészen hétköznapi szokás, amelyet Panka képtelen megszokni. Sőt, állítása szerint hiába jelezte már számtalanszor a szerelmének, a dolog továbbra is rendszeresen előfordul.

Van egy dolog, ami borzasztóan kiakaszt, és azt a barátom nagyon sokszor csinálja. Bocsánat, hogy így elmondom, de tényleg rengetegszer csinálja. Nagyon sokszor felhozom neki ezt, hogy konkrétan engem nem tud jobban semmi sem kihozni a sodromból, mint azok az emberek, akik mellettem köszörülik a torkukat. Ezt a hangot… nem tudom, mit kell ezzel csinálni, igyon meg egy gyógyszert, vagy bármi. De az, amikor este azt hallgatom, hogy köszörüli valaki a torkát, vagy bármilyen publikus helyen, egyszerűen engem brutálisan idegesít

– mondta Gesztesi Panka TikTok-videójában.