Gesztesi Panka először árult el titkokat a párkapcsolatáról: ez borítja ki a legjobban a szerelmében

Gesztesi Panka idén tavasszal, A Nagy Duett színpadán jelentette be, hogy foglalt a szíve. A fiatal modell azóta is meglehetősen szűkszavúan kezeli a magánéletét, így a párjáról szinte semmit sem lehetett tudni. Bár nemrég egy TikTok-videóban már megmutatta a fiút, amikor együtt próbáltak ki egy burgerezőt, arról továbbra sem beszélt, hogy milyen a kapcsolatuk.
Most azonban történt valami, amihez hasonlóra eddig nem igazán volt példa: Liptai Claudia lánya betekintést engedett a kapcsolatuk egyik apró, ám annál bosszantóbb részletébe. Egy videóban arról beszélt, melyek azok a dolgok, amelyektől pillanatok alatt felmegy benne a pumpa, és bizony a párja is előkerült a felsorolásban.
Úgy tűnik, van egy egészen hétköznapi szokás, amelyet Panka képtelen megszokni. Sőt, állítása szerint hiába jelezte már számtalanszor a szerelmének, a dolog továbbra is rendszeresen előfordul.
Van egy dolog, ami borzasztóan kiakaszt, és azt a barátom nagyon sokszor csinálja. Bocsánat, hogy így elmondom, de tényleg rengetegszer csinálja. Nagyon sokszor felhozom neki ezt, hogy konkrétan engem nem tud jobban semmi sem kihozni a sodromból, mint azok az emberek, akik mellettem köszörülik a torkukat. Ezt a hangot… nem tudom, mit kell ezzel csinálni, igyon meg egy gyógyszert, vagy bármi. De az, amikor este azt hallgatom, hogy köszörüli valaki a torkát, vagy bármilyen publikus helyen, egyszerűen engem brutálisan idegesít
– mondta Gesztesi Panka TikTok-videójában.
Panka számára tehát a torokköszörülés az egyik legidegesítőbb hang a világon, ezt pedig a párja rendszeresen csinálja. Ennél többet egyelőre nem tudni arról, milyen a fiatal pár mindennapi élete, de legalább kiderült, hogy a romantikus vacsorák és a közös programok mellett van egy apró szokása a szerelmének, amitől Panka a falra mászik.
És bár a kapcsolatuk részleteit továbbra is óvja a nyilvánosságtól, ez az apró elszólás így is ritka betekintést adott abba, hogyan működnek együtt a hétköznapokban. A követőinek pedig egyelőre ennyivel kell beérniük.
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