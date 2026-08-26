Emma csak nevetett kiskutyája furcsa szokásán – hetekkel később megértette, mit akart jelezni Masni

Emma soha nem gondolta volna, hogy egyszer még jelentőséget tulajdonít Masni meglepő viselkedésének. Nem véletlenül mondják azonban, hogy egy kutya szaglása és érzékelése olyan kifinomult, ami messze túlmutat az emberekén és más állatokén.

A kutya képes a két orrlyukát egymástól teljesen függetlenül használni. Érzékeli, hogy egy adott szagmolekula a jobb vagy a bal orrlyukba érkezett-e meg hamarabb.

Fotó: Miachikova Natalia

A kutya szaglása verhetetlen

Masni kedvenc helye mindig Emma ölében volt. A kistestű kutyus esténként megvárta, amíg gazdája leül a kanapéra, aztán már kéredzkedett is fel hozzá. Kicsit megnyalogatta a gazdija kezét, összegömbölyödött, és néhány percen belül elszundított. Egyik este azonban Masni nem aludt el a megszokott módon. Felemelte a fejét, szimatolni kezdett, majd egyre közelebb dugta az orrát Emma egyik kebléhez, végül határozottan meg is bökte.

Mi van ott, Masni?

– nevetett Emma, és finoman arrébb tolta. A jelenet a következő hetekben többször is megismétlődött. Masni olykor csak szimatolt, máskor az orrával lágyan döfködte ugyanazt a pontot, néhány alkalommal pedig meg is nyalta a dekoltázsát.

Biztos valami édességet érzel rajtam

– mosolyogta meg kedvence viselkedését Emma.

A 48 éves, gyógyszertári asszisztensként dolgozó, egyedülálló nő valóban szeretett esténként nassolni, ezért arra gondolt, talán sütemény vagy csokoládé illata maradt a ruháján, esetleg a bőrén. Vagy talán az új testápolójának az aromáját érezheti Masni?

Egyetlen dolog volt furcsa: a kutyus mindig ugyanahhoz, a bal melléhez tért vissza.

Emma egyszer még át is tapogatta a területet, de nem érzett semmi különöset. Nem fájt, látható elváltozást sem vett észre, ezért hamar megfeledkezett Masni új szokásáról.

A mammográfia után minden értelmet nyert

Néhány héttel később Emma elment az éves rutin mammográfiai vizsgálatra. Semmilyen panasza nem volt, ezért a legkisebb mértékben sem aggódott. A felvételeken azonban találtak valamit. További vizsgálatok következtek, végül kiderült, hogy Emma bal mellében daganatos elváltozás alakult ki. Szerencséjére időben felfedezték, így az orvosok meg tudták műteni, mielőtt nagyobb baj történhetett volna.

A mammográfia-szűrés 40–45 éves kor felett erősen ajánlott

Fotó: illustrissima

A diagnózis okozta első sokk után hasított belé a felismerés: a csomót abban a keblében találták, amelyet Masni heteken át kitartóan szaglászott, bökdösött és időnként megnyalt. Vajon a kiskutya már akkor érzett valamit, amiről gazdája még semmit sem tudott?

Megérezheti egy kutya a betegség „szagát”?

Bármilyen különösen hangzik is, de Masni viselkedésének lehet tudományos magyarázata. A daganatos sejtek anyagcseréje eltér az egészséges sejtekétől, és a rosszindulatú folyamatok fokozott oxidatív stresszel járhatnak.

A megváltozott sejtanyagcsere következtében olyan vegyületek keletkezhetnek a testben, amelyek többek között a leheletben és a verejtékben is kimutathatóvá válhatnak.

Az ember mindebből rendszerint semmit nem érzékel, a kutyák szaglása azonban rendkívül kifinomult. Tudományos kísérletekben speciálisan kiképzett kutyákkal már azt is vizsgálták, képesek-e különbséget tenni daganatos és nem daganatos emberektől származó szagminták között. Az eredmények megdöbbentőek, azonban egyelőre még nem tekinthetünk rájuk maximálisan megbízható diagnosztikai asszisztensként.