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Hűséges társ vagy energiabomba? Így válassz kutyát a horoszkópod alapján

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kutya
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 18. 16:30
cuki állatokhoroszkóp
Vajon egy kalandvágyó négylábú, vagy egy igazi kanapékirály illik hozzád a legjobban? A csillagjegyed elárulhat néhány dolgot a személyiségedről, és segíthet eljátszani a gondolattal, milyen kutyus passzolna hozzád a kutyás horoszkóp szerint. Nézzük, melyik szőrös kis barátot sodorhatja az utadba az élet!
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • A személyiséget is nézd! A csillagjegyed remek kiindulópont, de a kutya temperamentuma és egyéni igényei szintén fontosak. 
  • Passzoljon az életviteledhez! Gondold át, mennyi időd jut közös sétára, játékra, tanításra.
  • Fajtatiszta kutya és keverék kutyusok között is megtalálhatod a legjobb barátodat – a lényeg a kölcsönös szeretet.

Gondolkoztál már azon, hogy a kedvenced miért változik át egyik pillanatról a másikra sértődött hercegnővé vagy éppen cirkáló energiabombává? Ha még nem vagy gazdi, segíthet abban, hogy eldönthesd, milyen ebet válassz magadnak.  A kutyás horoszkóp segítségével végre fényt deríthetsz arra is, hogy a csillagok állása hogyan formálja négylábú barátod személyiségét. 

Kutyás horoszkóp - fiatal férfi kutyával
Kutyás horoszkóp alapján kiderítheted, milyen négylábú illene a személyiségedhez. Akár kistestű, akár nagytestű kutyáról van szó, a jelenlétük biztonságérzetet ad majd. 
Forrás: 123RF

Milyen kutya illik hozzád a kutyás horoszkóp szerint?

Kos (március 21. – április 19.)

Pörgős vagy, imádod a kalandokat, ezért egy energikus border collie vagy egy játékos ausztrál juhászkutya tökéletes társad lehet. Készülj a közös futásokra, nagy sétákra, mert nálatok a kanapé csak másodlagos program lesz.

Bika (április 20. – május 20.)

Szereted a kényelmet és a meghitt pillanatokat, így egy bújós francia bulldog vagy egy nyugodtabb golden retriever könnyen belophatja magát a szívedbe. Nálatok a hosszú szundik, a finom falatok és a puha takaró alatti összebújások jelentik majd a boldogság netovábbját.

Ikrek (május 21. – június 20.)

Kíváncsi, vidám és társasági ember vagy, ezért egy intelligens uszkár vagy egy játékos beagle remekül tarthatja veled a tempót. Mindig történik majd valami izgalmas, hiszen egy közös séta nálatok könnyen felfedezőtúrává válhat.

Rák (június 21. – július 22.)

Gondoskodó és érzékeny szívedhez egy ragaszkodó spániel vagy egy szeretetteljes labrador passzolhat igazán. Te lennél az a gazdi, aki extra simikkel és puha fekhellyel kényezteti a kedvencét, cserébe pedig rengeteg szeretetet kap.

Oroszlán (július 23. – augusztus 22.)

Szereted a figyelmet és a vidám társaságot, ezért egy magabiztos pomerániai törpespicc vagy egy barátságos golden retriever lehet a négylábú társad. Ketten együtt garantáltan mosolyt csaltok az emberek arcára, és a közös fotókból sem lesz hiány.

Szűz (augusztus 23. – szeptember 22.)

Rendszerető és figyelmes személyiségedhez egy tanulékony uszkár vagy egy kiegyensúlyozott törpe schnauzer illhet, akivel öröm lehet a közös gyakorlás. A napirend, a rendszeres séták és a jól megérdemelt jutifalik nálatok rituálévá válhatnak.

Mérleg (szeptember 23. – október 22.)

Harmóniára és szeretetteljes kapcsolatokra vágysz, így egy kedves bichon havanese lehet a szíved csücske. Nyugis séták, baráti találkozók és délutáni összebújásokhoz − ezek mind szerepelhetnek a listátokon, sőt, még a munkahelyre is mehetnétek együtt.

Skorpió (október 23. – november 21.)

Mély érzésű és hűséges típus vagy, ezért egy odaadó német juhászkutya vagy egy intelligens dobermann személyében találhatsz különleges társat. Ha kialakul köztetek a bizalom, olyan erős kötelék szövődhet, amelyben a szavak helyett egyetlen szeretetteljes pillantás is elég.

Nyilas (november 22. – december 21.)

Szabadságvágyó, kalandkedvelő lelked mellé egy vidám labrador vagy egy aktív vizsla passzolhat, aki szívesen fedezi fel veled a világot. Kirándulás, erdei séta, tóparti móka – nálatok minden nap új kalandot tartogathat!

Bak (december 22. – január 19.)

Megbízható és kitartó vagy, így egy tanulékony juhászkutya vagy egy nyugodtabb labrador remek társad lehet a mindennapokban. Szereted, ha lehet mire építeni, és egy négylábú baráttal közösen kialakított, szeretetteljes rutin igazi örömforrás lehet.

Vízöntő (január 20. – február 18.)

Egyedi gondolkodásodhoz egy okos uszkár vagy egy mókás, karakteres keverék kutyus passzolhat, aki mellett sosem unalmas az élet. Szívesen próbálnál ki vele új játékokat, trükköket és szokatlan kirándulóhelyeket, hiszen nálatok a közös móka mindig tartogat meglepetést.

Halak (február 19. – március 20.)

Álmodozó, empatikus lelkedhez egy puli illik igazán. Számodra a közös csendes percek és a lustálkodás, zenehallgatás jelenthetik a legnagyobb boldogságot.

Egy kis segítség a kutyafajtákhoz:

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