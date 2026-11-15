Tényleg egy halott nő lelke költözött a testébe? Rejtélyes megszállás után idegen nyelven kezdett beszélni az indiai nő

Egy meditáció után az indiai tanárnő, Uttara Huddar Sharadának nevezte magát, bengáliul beszélt, és azt állította, hogy a XIX. századi Bengáliából származik.

A kutatók egy régi családfában több olyan nevet is megtaláltak, amelyet a nő említett, Sharada létezését azonban nem sikerült igazolniuk.

Uttara korábbi bengáli tanulása és szerelmi csalódásai más megvilágításba helyezik az állítólagos megszállást.

Menjünk vissza kicsit az időben, 1973-ba, az indiai Nagpur városába. A 32 éves Uttara Huddar egészségügyi problémái miatt egy spirituális szemléletű intézményben tartózkodott, ahol egy jógi vezetésével speciális meditáción is részt vett. Nem sokkal később a fiatal nő viselkedése gyökeres változásokon ment keresztül. De vajon mi történhetett Uttara tudatával? Lehetséges, hogy szellemi megszállás áldozatává vált?

A fiatal indiai nő vajon szellemi megszállás alanya lett, vagy disszociatív identitászavarban szenvedett?

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Megszállás vagy reinkarnáció? Egy meditáció után kezdődött minden

A művelt, kifejezetten jó intellektusú, két diplomával rendelkező nő asztmával, nőgyógyászati és bőrpanaszokkal került Joshi doktor magánklinikájára, amely egyben spirituális központként is működött. Orvosa már 1970 óta kezelte őt, Uttara pedig nem igazán tudta titkolni vonzalmát Joshi doktor iránt. A fellángolás azonban nem volt kölcsönös, szigorúan megmaradt az orvos – páciens nexus közöttük – ennek a momentumnak a nő történetében még nagy jelentősége lesz.

1973 végén egy jógi látogatott az intézménybe, akinek a vezetésével Uttara egy meditáción vett részt. Ezt követően nagyon furcsa viselkedést kezdett tanúsítani; egyszer izgatottá vált, máskor teljesen visszahúzódott.

A klinika dolgozói azt is feljegyezték, hogy egyszer elkóborolt, mert úgy érezte, meg kell keresnie, hová tartozik igazából.

Ezt követően egyszer csak Sharadának kezdte nevezni önmagát, és azt állította, hogy a XIX. századi Bengáliából származik. Családtagjait idegenként kezelte, maráthi anyanyelve helyett pedig bengáliul szólalt meg leggyakrabban.

Sokszor olyan régies kifejezéseket használt, amelyek egy másfél évszázaddal korábban élt asszony szájából is elhangozhattak volna – viselkedésével halálra rémítette az embereket.