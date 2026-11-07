Megérkeztek Nostradamus 2027-es jóslatai: sok jót nem ígér az asztrológus

Egy félelmetes katonai invázió és bibliai tűzviharok közelítenek felénk 2027-ben - legalábbis a történelem kedvenc vészjóslójának megfejtett próféciái szerint. A francia asztrológus, Nostradamus, aki 1566-ban halt meg, generációkat tartott rettegésben négysoros verseivel, amelyekről azt állítják, hogy előre látták Hitler felemelkedését, 9/11-et és a londoni nagy tűzvészt.

Megérkeztek Nostradamus 2027-es jóslatai. Fotó: Bridgeman Images via AFP

Megérkeztek Nostradamus 2027-es jóslatai

Az V. centuria 27. négysorosában ezt írta:

Tűzön és fegyvereken át, nem messze a Fekete-tengertől, Perzsiából érkezik majd, hogy elfoglalja Trabzont.

Mivel Perzsia ma már Iránnak felel meg, Trabzon pedig a mai Törökország történelmi fekete-tengeri kikötővárosa, a prófécia-figyelők szerint a vers egy iráni villámháború félelmetes képét festi le, amely káoszt robbant ki az egész régióban.

Ha a véres konfliktus nem lenne elég ok az aggodalomra, a misztikus egy hátborzongató látomást is hátrahagyott az égből hulló tüzekről, amelyek megperzselik a bolygót.

Mennyei tűz a nyugati oldalról, És délről, egészen keletig futva.

Ezután úgy folytatja: "félig döglött férgek, amelyek még gyökeret sem találnak." Az értelmezők szerint a sivár kép olyan dühöngő pokoli tüzekre és erdőtüzekre utal, amelyek annyira könyörtelenek, hogy egész ökoszisztémákat perzselnek fel a kopár szikláig, teljesen elpusztítva a föld alatti életet is.

A pénztárcád sem menekül meg a pusztítástól. Egy másik vészjósló vers arra figyelmeztet, hogy "az arany- és ezüstmásolatok felfújódnak", miközben nyomasztó adósságok és megsemmisült pénzügyi dokumentumok keletkeznek, ami egy globális piaci összeomlástól való félelmet szít.

Visszatérve Európába, a látnok szülőhazáját, Franciaországot vette célba, azt állítva, hogy egy árnyékszerű figura le fogja sújtani a "Dauphint" - ez a történelmi cím a francia trónörökösnek járt. Az elemzők úgy vélik, ez egy váratlan politikai merényletre vagy ellehetetlenítésre utaló kódolt jelzés, ahol egy esélyest könyörtelenül kiiktatnak, éppen a hatalom kapujában - írja a Daily Star.

A bizarr előrejelzés betetőzéseként egy halálossá váló kapzsiságról szóló különös történet is szerepel:

Gienne tölgyfája alatt, villámsújtva, a kincs nincs messze onnan.

A vers szerint bárki, aki elég merész ahhoz, hogy kiássa a titkos rejtekhelyet, szörnyű halált hal: a szemgolyóját átszúrja egy rejtett rugós szerkezet. Ezt az elméletgyártók az olyan csapdákkal védett kincsekhez kötik, mint a kanadai Oak Island-i pénznyelő.