Vajon mi jár a fejükben? Ez a csillagjegyek első gondolata reggel

Neked megfordult már a fejedben az, mi lehet az első gondolata az egyes csillagjegyeknek, amikor reggel felnyílik a szemük? Hiszed vagy sem, a csillagoknak is akad beleszólása ebbe, a napi teendők gyors felmérésétől egészen a plusz öt perc lustálkodáson való merengésig. Az alábbiakban most részletesebben kitérünk az állatövi jegyek első reggeli gondolatára - ki tudja, talán még magadra is ismerhetsz bennük!

Csillagjegyek: erre gondolnak reggelente / Fotó: New Africa / Shutterstock

Csillagjegyek: erre gondolnak reggelente

Kos

Ennek a jegynek a szülötte azzal a céllal ébrednek, hogy meghódítsák a világot. Az első gondolatuk így, nem meglepő módon, ez: „Mi a mai nap kihívása?” A folyamatosan mozgásban lévő Kosok aztán garantáltan nem nyomnak rá a szundi gombra, ehelyett a következő nagy lépésüket tervezik.



Bika

Számukra minden a kényelemről szól. Az első gondolatuk? „Még öt perc nem fog megártani.” A Bikák vágynak egy kis plusz kényelemre, így még bekuckóznak a takarójukba, mielőtt kikászálódnának az ágyból, és a soron következő étkezésükre gondolnának.



Ikrek

Ők azok, akiknek már kora reggel cikáznak a gondolataik, a kíváncsiságuk pedig velük együtt tér magához. Azzal a kérdéssel ébrednek, miszerint: „Mi a legfrissebb újság?”, majd még azelőtt, hogy kikászálódnának az ágyból, magukban átfutják a teendőik listáját, az SMS-eket és a híreket.

Rák

A Rákok reggelente azonnal a szeretteikre gondolnak. „Vajon mindenki jól van?” - merengenek. Az otthon és a család jár folyamatosan a fejükben, így nem meglepő, hogy az első ébren töltött pillanataikat a számukra fontos emberek iránti aggodalom itatja át.



Oroszlán

Ők azok, akik kapásból azzal a gondolattal kelnek, hogy „Ideje tündökölni!”. Az első gondolatuk arra összpontosul, hogyan hozhatják ki a legtöbbet az új napból, legyen szó a munkáról, a társasági életről, vagy csak arról, hogy jól nézzenek ki, bármibe is vágjanak bele aznap.

Szűz

A Szüzek már pirkadatkor a teendőikre fókuszálnak. „Mit kellene elvégezni?” – ez az első gondolatuk. A gyakorlatias természetük nem hagy sok teret az álmodozásnak, ha egyszer feladatuk van, amelyet végre kell hajtaniuk.

