Szulák Andrea leborotváltatná a haját, a fodrásza teljesen kiakadt: meglepő merész tervének az oka

A Csak Szabadon YouTube-csatorna Nincs Kamu! című podcastjában Ábel Anita az öregedésről, a külső megjelenésről és az önelfogadásról beszélgetett Szulák Andreával. A műsorvezető egy különösen érdekes kérdést is feltett vendégének: vajon ugyanannyit foglalkozna-e a külsejével, ha senki sem látná, hogyan néz ki. Szulák Andrea határozott választ adott, majd egy egészen merész tervéről is mesélt.
Szulák Andrea elárulta, hogy kifejezetten vonzónak találja, amikor valaki természetesen, méltósággal engedi, hogy az idő nyomot hagyjon rajta. Nem szeretne mindenáron fiatalabbnak látszani. A beszélgetésben azt is elárulta, hogy már a hajával kapcsolatban is megfordult a fejében egy szokatlan ötlet: leborotváltatná, hogy végre lássa, milyen színű lehet most az eredeti haja a festett szőke tincsek alatt. A fodrásza azonban egyáltalán nem lelkesedett az elképzelésért.
Engem vonz, amikor valaki szépen engedi az időt hatni magára
– jelentette ki a színésznő. Ábel Anita ezután egy elgondolkodtató kérdést tett fel neki:
„Ha senki nem látná a külsődet, ugyanannyit foglalkoznál vele?” Szulák Andrea pedig őszintén válaszolt, és azt is elárulta, mennyire komolyan foglalkoztatja a saját természetes hajszíne:
Dehogyis. Én szeretnék egyébként megöregedni. Múltkor volt bennem egy olyan, hogy a fodrászom azt mondta rá, megöl. Mondtam neki, hogy borotváljuk le a hajamat, mert kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lehet most, a szőke hajam alatt az eredeti. Még nem biztos, hogy ezt nem fogom egyszer megugrani!
A merész frizuraváltás tehát egyelőre csak terv, Andrea azonban nem zárta ki, hogy egyszer valóban meglépi. Úgy tűnik, számára az idő múlása nem olyasmi, amitől tartani kellene: inkább kíváncsian várja, milyen változásokat hoz még az élet!
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