Szulák Andrea leborotváltatná a haját, a fodrásza teljesen kiakadt: meglepő merész tervének az oka

A Csak Szabadon YouTube-csatorna Nincs Kamu! című podcastjában Ábel Anita az öregedésről, a külső megjelenésről és az önelfogadásról beszélgetett Szulák Andreával. A műsorvezető egy különösen érdekes kérdést is feltett vendégének: vajon ugyanannyit foglalkozna-e a külsejével, ha senki sem látná, hogyan néz ki. Szulák Andrea határozott választ adott, majd egy egészen merész tervéről is mesélt.

Szulák Andrea lánya, Rozina 19 éves (Fotó: Szabolcs László)

Ezért borotválná le Szulák Andrea a haját

Szulák Andrea elárulta, hogy kifejezetten vonzónak találja, amikor valaki természetesen, méltósággal engedi, hogy az idő nyomot hagyjon rajta. Nem szeretne mindenáron fiatalabbnak látszani. A beszélgetésben azt is elárulta, hogy már a hajával kapcsolatban is megfordult a fejében egy szokatlan ötlet: leborotváltatná, hogy végre lássa, milyen színű lehet most az eredeti haja a festett szőke tincsek alatt. A fodrásza azonban egyáltalán nem lelkesedett az elképzelésért.

Engem vonz, amikor valaki szépen engedi az időt hatni magára

– jelentette ki a színésznő. Ábel Anita ezután egy elgondolkodtató kérdést tett fel neki:

Szulák Andrea úgy gondolja, lehet még egyszer meglépi merész tervét (Fotó: Gáll Regina)

„Ha senki nem látná a külsődet, ugyanannyit foglalkoznál vele?” Szulák Andrea pedig őszintén válaszolt, és azt is elárulta, mennyire komolyan foglalkoztatja a saját természetes hajszíne:

Dehogyis. Én szeretnék egyébként megöregedni. Múltkor volt bennem egy olyan, hogy a fodrászom azt mondta rá, megöl. Mondtam neki, hogy borotváljuk le a hajamat, mert kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lehet most, a szőke hajam alatt az eredeti. Még nem biztos, hogy ezt nem fogom egyszer megugrani!

A merész frizuraváltás tehát egyelőre csak terv, Andrea azonban nem zárta ki, hogy egyszer valóban meglépi. Úgy tűnik, számára az idő múlása nem olyasmi, amitől tartani kellene: inkább kíváncsian várja, milyen változásokat hoz még az élet!