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Csokifolt a ruhában? Ezekkel a módszerekkel könnyen megszabadulhatsz tőle

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors csokoládé
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 09. 08:00
foltruha
Ha csokoládéról van szó, abban egyetérthetünk, hogy a szánkban olvadjon, ne a ruhánkon. Ha mégis megtörténik a baj, ne essünk pánikba, csak kövessük ezt az útmutatót!

Az ínycsiklandó csoki egyszerre tartalmaz zsírt és sötét pigmenteket, bizonyos esetekben pedig fehérjét és szénhidrátot is. Ez a komplex összetétel pedig makacsul megtapad a textilszálak között.

Csokifolt a ruhában? Ezekkel a módszerekkel könnyen megszabadulhatsz tőle
Csokifolt a ruhában? Ezekkel a módszerekkel könnyen megszabadulhatsz tőle. Fotó: 123RF

Tegyük meg gyorsan

A legjobb, ha azonnal cselekszünk. A friss foltot a ruha hátoldala felől, hideg vízsugárral halványítsuk. Ezt követően kevés mosogatószerrel finoman masszírozzuk át az anyagot – ne dörzsöljük –, öblítsük át, majd mossuk ki a címkén jelzett módon és hőfokon.

Beszáradt? Áztassuk!

Ha régebbi, próbáljuk óvatosan lekaparni az anyagról, ügyelve, hogy a szövetet ne sértsük meg. Ezután kerülhet sor a hideg vizes áztatásra, épp addig, hogy kellően fellazuljon a folt. Vigyünk fel rá kevés folyékony mosószert, majd a textil kezelési útmutatójának megfelelően mossuk ki. Ha az anyag engedi, használjunk folttisztító sót vagy szappant.

Kényes anyagok esetén

Selyem, gyapjú vagy más érzékeny textília esetén a kiváló zsíroldó marhaepeszappan lesz a megoldás. Nedvesítsük be a szappant, óvatosan simítsuk végig párszor a folton, és hagyjuk hatni 15 percet. Miután hideg vízzel átöblítettük, mossuk ki a ruhát a címke ajánlása szerint.

Szórva se lesz jobb

A kakaóport először rázzuk le, vagy puha kefével távolítsuk el a ruháról. Ha nedves kakaó okozta a foltot, itassuk fel a felesleget egy tiszta kendővel, majd a textilnek megfelelő mosószerrel kezeljük a területet. Tejes ital esetén különösen fontos a mielőbbi tisztítás, mert az összetevői a szövetben maradhatnak.

Az ismétlés nem kudarc

Ha a mosás után is látszik a folt, ne tegyük a ruhát szárítógépbe, és ne is vasaljuk ki, mert a hő rögzítheti a maradék szennyeződést. Kezeljük újra folyékony mosószerrel vagy az anyaghoz alkalmas folteltávolítóval, és mossuk ki ismét.

Nemcsak a ruhán hagyhat nyomot

A csokoládé nem válogat, ugyanúgy folt maradhat utána a kanapén, a nappali szőnyegén, az autó ülésén, de még a falon is. Ráadásul ezeket nem is vesszük észre azonnal, így eleve egy beszáradt pacával kell felvennünk a harcot.

A nasizás bosszúja

Ha a kanapén landolt, mi pedig nagy eséllyel még bele is ültünk, elsőként szedjük le a csoki nagyját. Utána keverjünk össze egy teáskanál mosogatószert egy pohár hideg vízzel, majd az ezzel átnedvesített ronggyal kezdjük eltávolítani a foltot. Haladjunk kívülről befelé, nyomkodó mozdulatokkal. A végén itassuk fel a nedvességet, és hagyjuk teljesen megszáradni.

Lepottyanó darabkák

A szőnyegen végző csokoládédarabokat óvatosan kaparjuk fel, és porszívózzuk össze. A megmaradt foltot nedves, tiszta kendővel és a felületre alkalmas tisztítószerrel, dörzsölés nélkül kezeljük. A végén jöhet egy tiszta ruhás felitatás.

Utazás közben

Az ülésbe olvadt csokoládét először szedjük fel, majd az autókárpithoz megfelelő, kis mennyiségű takarítószerrel töröljük át a foltot. Ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne jusson mélyen a szivacsba, és hagyjuk teljesen megszáradni, mielőtt újra használnánk.

Hiába lóg, ott is eléri

Fehér függönynél csepegtessünk a foltra egy kevés háztartási ecetet és friss citromlevelet, színesnél pedig párcsepp mosogatószert. Nyomkodjuk bele az anyagba – lyukacsos textil esetén jöhet a fogkefe –, majd 5 perc után öblítsük át hideg vízzel, és mossuk ki. A kényes anyagokat jobb, ha szakemberre bízzuk.

Rusztikus bútorokon

A kezeletlen fa szép, de gyorsan magába szívja a nedvességet. Ezért az enyhén szappanos, hideg vízbe mártott mikroszálas kendőt alaposan nyomkodjuk ki, és csak a rajta maradó habbal töröljük át a foltot. Ha a kakaóvajat így sem sikerül eltávolítani, szükség lehet egy gyengéd csiszolásra.

Falra kenve

A lemosható festékre elég egy mosogatószeres, nedves ruha. A többi fal esetén keverjünk sűrű pasztát szódabikarbónából és hideg vízből. Vigyük fel a foltra – miután a csoki nagyját eltávolítottuk –, hagyjuk állni 10–15 percig, majd puha, száraz ronggyal óvatosan töröljük le. Ez nagy eséllyel eltávolítja a friss nyomot, de nem minden esetben előzi meg az újrafestést.

Ferrandi Paris: Csokoládé

Ha felkészültünk a foltokra, kalandozzunk kicsit a francia cukrászművészet világában. A fotókkal illusztrált, részletes receptek segítenek, hogy otthon is elkészíthessük a legkülönlegesebb csokoládés desszerteket.

(Fanny magazin)

 

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