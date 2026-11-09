Az ínycsiklandó csoki egyszerre tartalmaz zsírt és sötét pigmenteket, bizonyos esetekben pedig fehérjét és szénhidrátot is. Ez a komplex összetétel pedig makacsul megtapad a textilszálak között.

Csokifolt a ruhában? Ezekkel a módszerekkel könnyen megszabadulhatsz tőle. Fotó: 123RF

Tegyük meg gyorsan

A legjobb, ha azonnal cselekszünk. A friss foltot a ruha hátoldala felől, hideg vízsugárral halványítsuk. Ezt követően kevés mosogatószerrel finoman masszírozzuk át az anyagot – ne dörzsöljük –, öblítsük át, majd mossuk ki a címkén jelzett módon és hőfokon.

Beszáradt? Áztassuk!

Ha régebbi, próbáljuk óvatosan lekaparni az anyagról, ügyelve, hogy a szövetet ne sértsük meg. Ezután kerülhet sor a hideg vizes áztatásra, épp addig, hogy kellően fellazuljon a folt. Vigyünk fel rá kevés folyékony mosószert, majd a textil kezelési útmutatójának megfelelően mossuk ki. Ha az anyag engedi, használjunk folttisztító sót vagy szappant.

Kényes anyagok esetén

Selyem, gyapjú vagy más érzékeny textília esetén a kiváló zsíroldó marhaepeszappan lesz a megoldás. Nedvesítsük be a szappant, óvatosan simítsuk végig párszor a folton, és hagyjuk hatni 15 percet. Miután hideg vízzel átöblítettük, mossuk ki a ruhát a címke ajánlása szerint.

Szórva se lesz jobb

A kakaóport először rázzuk le, vagy puha kefével távolítsuk el a ruháról. Ha nedves kakaó okozta a foltot, itassuk fel a felesleget egy tiszta kendővel, majd a textilnek megfelelő mosószerrel kezeljük a területet. Tejes ital esetén különösen fontos a mielőbbi tisztítás, mert az összetevői a szövetben maradhatnak.

Az ismétlés nem kudarc

Ha a mosás után is látszik a folt, ne tegyük a ruhát szárítógépbe, és ne is vasaljuk ki, mert a hő rögzítheti a maradék szennyeződést. Kezeljük újra folyékony mosószerrel vagy az anyaghoz alkalmas folteltávolítóval, és mossuk ki ismét.

Nemcsak a ruhán hagyhat nyomot A csokoládé nem válogat, ugyanúgy folt maradhat utána a kanapén, a nappali szőnyegén, az autó ülésén, de még a falon is. Ráadásul ezeket nem is vesszük észre azonnal, így eleve egy beszáradt pacával kell felvennünk a harcot.

A nasizás bosszúja

Ha a kanapén landolt, mi pedig nagy eséllyel még bele is ültünk, elsőként szedjük le a csoki nagyját. Utána keverjünk össze egy teáskanál mosogatószert egy pohár hideg vízzel, majd az ezzel átnedvesített ronggyal kezdjük eltávolítani a foltot. Haladjunk kívülről befelé, nyomkodó mozdulatokkal. A végén itassuk fel a nedvességet, és hagyjuk teljesen megszáradni.