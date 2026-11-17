Csokonai Vitéz Mihály 1773. november 17-én született Debrecenben.

Leghíresebb szerelmes verseit Vajda Julianna, vagyis Lilla ihlette.

A költő mindössze 31 évesen hunyt el, mégis maradandó életművet hagyott hátra.

Csokonai Vitéz Mihály 1773. november 17-én látta meg a napvilágot Debrecenben. Már fiatalon kitűnt rendkívüli tehetségével, több nyelven tanult, és a Debreceni Református Kollégiumban is hamar felfigyeltek költői képességeire. Később azonban szabad szelleme és fegyelmi konfliktusai miatt el kellett hagynia az intézményt. Erről a különleges magyar költőről hoztunk egy kvízt, amelyben felmérheted, mennyire emlékszel az iskolában tanultakra.

Csokonai Vitéz Mihály maradandót alkotott a magyar irodalomban, kvízünkkel tesztelheted, mennyire ismered őt és a verseit.

Fotó: Wikipédia / Wikipédia

Kvíz: te mennyit tudsz Csokonai Vitéz Mihályról?

Életének egyik legmeghatározóbb eseménye Vajda Juliannával, azaz Lillával való találkozása volt. A szerelem végül nem teljesedhetett be, a csalódás azonban a magyar irodalom néhány legismertebb szerelmes versét ihlette. Csokonai nevéhez olyan művek fűződnek, mint A Reményhez, Tartózkodó kérelem, A Magánossághoz vagy a Dorottya című vígeposz.

A költő 1805. január 28-án, mindössze 31 évesen hunyt el Debrecenben. Rövid élete ellenére a magyar irodalom egyik meghatározó alakjává vált.

Az iskolai irodalomórákról sokaknak ismerős lehet Csokonai neve, de vajon a költő életének részleteire és leghíresebb műveire is emlékszel? Most kiderül! Töltsd ki irodalmi kvízünket, és teszteld, mennyire ismered a magyar irodalom egyik legnagyobb tehetségét!