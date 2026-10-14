3 csillagjegy, akinek megtelik a pénztárcája a héten a kínai horoszkóp szerint

Cikkünkben megmutatjuk, melyik három csillagjegynek kedvez a kínai horoszkóp októberben;

kiderül, mi várhat rájuk és hogyan tudják kiaknázni a hirtelen jött pénzenergiákat;

és bemutatjuk azt is, hogy miért szegődik társul hozzájuk a szerencse és a bőség.

Az októberi kínai horoszkóp szerint a következő napokban az asztrológiai hatások együttese elősegítheti a gazdagodást és a sikert a Disznó, a Nyúl és a Ló csillagjegy szülötteinek. Mutatjuk, mit üzen nekik a kozmosz!

A kínai horoszkóp szerint három jegy különösen sok pénzügyi lehetőséget vonzhat magához ezen a héten. Fotó: prakashsha / Shutterstock

Kínai horoszkóp: ezek a jegyek számíthatnak pénzügyi szerencsére

Disznó

A Disznó jegy szülöttei ezen a héten szinte mágnesként vonzhatják magukhoz a pénzt. A kínai asztrológia szerint különösen a csütörtöki és pénteki nap lehet kedvező a számukra. Most érdemes nagyobb célokat kitűzniük, új terveket készíteniük, és megszabadulniuk azoktól a gondolatoktól, amelyek eddig visszatartották őket a siker felé vezető úton. A hét során fontos új kapcsolatok is kialakulhatnak, amelyek később anyagi előnyt is hozhatnak a számukra.

Nyúl

A Nyúl eleinte úgy érezheti, hogy semmi különös nem történik körülötte, de ez megtévesztő lehet. A kínai horoszkóp szerint a szerencséje nem a véletleneken, hanem a jó döntéseken keresztül érkezik. Ha okosan gazdálkodik a lehetőségeivel és hallgat a megérzéseire, a hét végére már látható eredményeket tapasztalhat. Szombaton akár a pénzügyeiben is kedvező fordulat következhet be.

Ló

A Ló számára a hét első fele tartogatja a legnagyobb lehetőségeket. A heti kínai horoszkóp szerint már hétfőn érkezhet olyan hír vagy lehetőség, amely a későbbi anyagi sikerek előjele lehet. Most különösen fontos nyitottnak maradni, mert egy váratlan ajánlat vagy új kapcsolat hosszú távon is meghozhatja a gyümölcsét.

Ha szeretnél többet megtudni arról, hogy neked mi a kínai horoszkópod, akkor nézd meg ezt a videót:

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