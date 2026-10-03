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kínai horoszkóp, állatövi jegy, asztrológia

Kínai horoszkóp: három jegyre nagy veszély leselkedik októberben

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 03. 11:00
szerelemkínai horoszkóppénz
Kik azok, akiknek a leginkább kell vigyázniuk, mit tesznek októberben? Elárulja a kínai horoszkóp!
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Az ázsiai asztrológia születési évünk szerint sorol be minket, ugyanakkor nem csupán tulajdonságainkat, erősségeinket és hibáinkat mutatja meg, de sorsunk alakulására is vethetünk egy pillantást. Most a kínai horoszkóp segítségével felfedjük, kiknek kell nagyon óvatosnak lenniük októberben, hogy ne hulljon rájuk balszerencse sem a szerelemben, sem az anyagiak terén!

Kire várhat balszerencse októberben? A kínai horoszkóp elárulja, mely jegyeknek kell a leginkább vigyázniuk
Kire várhat balszerencse októberben? A kínai horoszkóp elárulja, mely jegyeknek kell a leginkább vigyázniuk
Fotó: 123RF

Kínai horoszkóp: ők azok, akik sok pénzt veszthetnek októberben, netán a szerelemben járhatnak pórul

Október 7-én veszi kezdetét a kínai horoszkóp szerint a Föld Kutya hónapja, azonban sajnos nem minden jegynek jelent ez jót: egyesek jegyek ugyanis egyszerűen nem alkotnak jó párost a Kutyával.

Sárkány

E jegy számára mind a kapcsolatok, mind az anyagiak terén stresszes időszak következik, köszönhetően annak, hogy a Kutya és a sárkány rendkívül rossz párosítást jelent. Olyan partnerek bukkanhatnak fel, akik rossz hatással vannak a jegy szülötteire.

Kakas

A Kakas és a Kutya párosa is rendkívül káros: emiatt azok, akik a Kakas évében születtek, balszerencsés szerelmi kapcsolatokra számíthatnak. Ez most nem az ismerkedés ideje. Egyszerűen rossz emberekkel hozza össze most a Kakasokat a sors, akik csak árthatnak nekik. Lehet, hogy csak a figyelmüket terelik el fontosabb dolgoktól, de az is lehet, hogy egyszerűen a Kakas pénzére hajtanak.

Bivaly

A Bivaly és a Kutya párosánál rosszabb nem is lehetne: épp ezért a Bivalyoknak kell a leginkább odafigyelniük arra, kiket engednek közel magukhoz a Kutya havában. A szingli Bivalyok most csak mellényúlhatnak, ha ismerkednek: a kiszemelt partner ugyanis alighanem csak a pénzüket akarja. De sajnos a kapcsolatban élők sem lesznek szerencsésebbek: feszült légkör, rideg harcok, érzelmi távolságtartás fenyegeti őket. Ráadásul az érzelmek viharában a pénzt is nehezebb megtartani, ami duplán megnehezíti a Bivalyok életét ebben a hónapban.

 

Mi a kínai horoszkópom?

Születési éved határozza meg, mi jellemző rád a kínai asztrológia szerint. Mutatjuk, mely évekhez mely állatjegy tartozik.

  • Patkány: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
  • Bivaly: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
  • Tigris: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
  • Nyúl: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
  • Sárkány: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012
  • Kígyó: 1953,1965,1977,1989,2001,2013
  • Ló: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014
  • Kecske: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015
  • Majom: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
  • Kakas: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
  • Kutya: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018
  • Disznó: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

 

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