Kínai horoszkóp: három jegyre nagy veszély leselkedik októberben

Az ázsiai asztrológia születési évünk szerint sorol be minket, ugyanakkor nem csupán tulajdonságainkat, erősségeinket és hibáinkat mutatja meg, de sorsunk alakulására is vethetünk egy pillantást. Most a kínai horoszkóp segítségével felfedjük, kiknek kell nagyon óvatosnak lenniük októberben, hogy ne hulljon rájuk balszerencse sem a szerelemben, sem az anyagiak terén!
Október 7-én veszi kezdetét a kínai horoszkóp szerint a Föld Kutya hónapja, azonban sajnos nem minden jegynek jelent ez jót: egyesek jegyek ugyanis egyszerűen nem alkotnak jó párost a Kutyával.
E jegy számára mind a kapcsolatok, mind az anyagiak terén stresszes időszak következik, köszönhetően annak, hogy a Kutya és a sárkány rendkívül rossz párosítást jelent. Olyan partnerek bukkanhatnak fel, akik rossz hatással vannak a jegy szülötteire.
A Kakas és a Kutya párosa is rendkívül káros: emiatt azok, akik a Kakas évében születtek, balszerencsés szerelmi kapcsolatokra számíthatnak. Ez most nem az ismerkedés ideje. Egyszerűen rossz emberekkel hozza össze most a Kakasokat a sors, akik csak árthatnak nekik. Lehet, hogy csak a figyelmüket terelik el fontosabb dolgoktól, de az is lehet, hogy egyszerűen a Kakas pénzére hajtanak.
A Bivaly és a Kutya párosánál rosszabb nem is lehetne: épp ezért a Bivalyoknak kell a leginkább odafigyelniük arra, kiket engednek közel magukhoz a Kutya havában. A szingli Bivalyok most csak mellényúlhatnak, ha ismerkednek: a kiszemelt partner ugyanis alighanem csak a pénzüket akarja. De sajnos a kapcsolatban élők sem lesznek szerencsésebbek: feszült légkör, rideg harcok, érzelmi távolságtartás fenyegeti őket. Ráadásul az érzelmek viharában a pénzt is nehezebb megtartani, ami duplán megnehezíti a Bivalyok életét ebben a hónapban.
Születési éved határozza meg, mi jellemző rád a kínai asztrológia szerint. Mutatjuk, mely évekhez mely állatjegy tartozik.
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