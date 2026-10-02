Jennifer Lopezt egy jóképű férfival kézen fogva fotózták le – Újra szerelmes a világsztár?

Jennifer Lopez mellett általában nehéz bárkinek is ellopnia a show-t, ám a milánói divathéten most mégis akadt valaki, aki komoly figyelmet kapott. Az énekesnő jóképű testőre egy pillanat alatt a kamerák kereszttüzébe került, miután segítőkezet nyújtott J.Lo-nak, aki az autóból kiszállva majdnem elesett.
Jennifer Lopez szeptember végén a milánói divathéten tartózkodott, és természetesen ezúttal is minden megjelenésével magára vonta a figyelmet. Az énekesnő látványos ruhákban érkezett a különböző eseményekre, miközben a rajongók próbáltak folyamatosan a közelébe férkőzni. Egy alkalommal azonban a fotósokkal való találkozás majdnem szerencsétlen véget ért, de ekkor jött a képbe a jóképű testőr, aki megmentette a sztárt attól, hogy hasra vágódjon mindenki előtt. A jelenet alig tartott néhány másodpercig, az esetről készült felvételek azonban gyorsan terjedni kezdtek az interneten és minden figyelem Jennifer Lopez testőrére irányult.
A közösségi médiában többen azonnal megjegyezték a férfi sármos külsejét, különösen az őszülő haját és elegáns megjelenését. A helyzet pedig odáig fajult, hogy pár óra alatt Jennifer Lopez testőrének külön kis rajongótábora alakult ki az interneten. A jóképű férfi nem először tűnt fel az énekesnő oldalán, így valószínűsíthető, hogy állandó tagja a sztár biztonsági csapatának. És bár egyelőre semmi bizonyíték nincs rá, hogy több lenne közöttük, mint szakmai kapcsolat, a rajongók meg vannak győződve arról, hogy Jennifer Lopezre újra rátalált a szerelem.
Az énekesnő magánéletét az elmúlt időszakban különösen nagy érdeklődés övezte. Jennifer Lopez Ben Affleckkel való válása óta tudatosan tartja távol magát a randizástól. Állítása szerint kifejezetten élvezi az egyedüllétet, és azt, hogy most elsősorban önmagára, a családjára és a karrierjére koncentrál. És bár nyitott a szerelemre, a válása óta mégsem volt látható egyetlen férfival sem. Éppen ezért is okozott ekkora feltűnést a jóképű testőr, aki gondolkodás nélkül kézen fogta a világsztárt.
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