Jennifer Lopezt egy jóképű férfival kézen fogva fotózták le – Újra szerelmes a világsztár?

Jennifer Lopez mellett általában nehéz bárkinek is ellopnia a show-t, ám a milánói divathéten most mégis akadt valaki, aki komoly figyelmet kapott. Az énekesnő jóképű testőre egy pillanat alatt a kamerák kereszttüzébe került, miután segítőkezet nyújtott J.Lo-nak, aki az autóból kiszállva majdnem elesett.

Jennifer Lopezt jóképű testőrével kézen fogva fotózták le a milánói divathéten

(Fotó: Gedeon Taieb/Bestimage/Northfoto)

Az énekesnő a milánói divathéten majdnem elesett a fotósok kereszttüzében

Jennifer Lopez testőre azonban a sztár megmentésére sietett, és az esetről készült felvételek azonnal beindították a találgatásokat kettőjük kapcsolatáról

testőre azonban a sztár megmentésére sietett, és az esetről készült felvételek azonnal beindították a találgatásokat kettőjük kapcsolatáról J.Lo Ben Affleckkel való válása óta szingli életet él és állítása szerint élvezi az egyedüllétet.

Jennifer Lopezt egy férfival kapták lencsevégre

Jennifer Lopez szeptember végén a milánói divathéten tartózkodott, és természetesen ezúttal is minden megjelenésével magára vonta a figyelmet. Az énekesnő látványos ruhákban érkezett a különböző eseményekre, miközben a rajongók próbáltak folyamatosan a közelébe férkőzni. Egy alkalommal azonban a fotósokkal való találkozás majdnem szerencsétlen véget ért, de ekkor jött a képbe a jóképű testőr, aki megmentette a sztárt attól, hogy hasra vágódjon mindenki előtt. A jelenet alig tartott néhány másodpercig, az esetről készült felvételek azonban gyorsan terjedni kezdtek az interneten és minden figyelem Jennifer Lopez testőrére irányult.

Jennifer Lopez holds hands with her hunky silver fox bodyguard as she nearly gets mobbed in Italy https://t.co/ETI6VtFyjz — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 28, 2026

Jennifer Lopez testőrének rajongótábora lett az interneten

A közösségi médiában többen azonnal megjegyezték a férfi sármos külsejét, különösen az őszülő haját és elegáns megjelenését. A helyzet pedig odáig fajult, hogy pár óra alatt Jennifer Lopez testőrének külön kis rajongótábora alakult ki az interneten. A jóképű férfi nem először tűnt fel az énekesnő oldalán, így valószínűsíthető, hogy állandó tagja a sztár biztonsági csapatának. És bár egyelőre semmi bizonyíték nincs rá, hogy több lenne közöttük, mint szakmai kapcsolat, a rajongók meg vannak győződve arról, hogy Jennifer Lopezre újra rátalált a szerelem.

Jennifer Lopez Ben Affleckkel való válása óta szingli életet él

(Fotó: Jeffrey Mayer/JTM Photos/MediaPunch/Northfoto)

Jennifer Lopez válása óta még mindig szingli?

Az énekesnő magánéletét az elmúlt időszakban különösen nagy érdeklődés övezte. Jennifer Lopez Ben Affleckkel való válása óta tudatosan tartja távol magát a randizástól. Állítása szerint kifejezetten élvezi az egyedüllétet, és azt, hogy most elsősorban önmagára, a családjára és a karrierjére koncentrál. És bár nyitott a szerelemre, a válása óta mégsem volt látható egyetlen férfival sem. Éppen ezért is okozott ekkora feltűnést a jóképű testőr, aki gondolkodás nélkül kézen fogta a világsztárt.