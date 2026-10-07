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Ez a 3 csillagjegy képtelen komoly kapcsolatra a horoszkóp szerint

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szerelmi horoszkóp
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 07. 17:30
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Van, aki már az első randi után a közös jövőt tervezgeti, más viszont akkor kezd menekülőutat keresni, amikor a kapcsolat komolyabbra fordul. A horoszkóp szerint három csillagjegy különösen nehezen viseli, ha úgy érzi, egy párkapcsolat korlátozza a szabadságát. Meghódítani őket talán könnyű – megtartani azonban már egészen más történet.
Fehér Lilla
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  • Ez a csillagjegy imádja az újdonságot, ezért hamar elveszítheti az érdeklődését, ha egy kapcsolat kiszámíthatóvá válik.
  • Ennek a csillagjegynek a szabadság alapvető, így a túl szoros kötődést könnyen korlátozásként élheti meg.
  • Ez a csillagjegy független természetű, és nehezen engedi, hogy bárki túlságosan közel kerüljön hozzá.
  • Mindhárom jegynél fontos, hogy egy kapcsolatban is megmaradjon a saját tér és önállóság.
  • Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ezek a csillagjegyek ne lennének képesek tartós szerelemre.

Az első találkozások izgalma, az üzenetek várása és az ismerkedés bizonytalansága sokak számára a szerelem egyik legjobb része. Csakhogy előbb-utóbb elérkezik a pillanat, amikor már nem az a kérdés, lesz-e következő randi, hanem az, merre tart a kapcsolat. És vannak, akik éppen ekkor kezdenek hátrálni. A horoszkóp szerint bizonyos csillagjegyeknek különösen fontos a függetlenség, a változatosság és az érzés, hogy bármikor szabadon dönthetnek. Ha úgy érzik, hogy egy kapcsolat kezd kötelességek sorozatává válni, könnyen elveszíthetik a lelkesedésüket.

szerelmi horoszkóp zodiákus jegyei és két piros szív
A szerelmi horoszkóp szerint 3 csillagjegy nehezebben köteleződik el, de ha ismered a hozzájuk vezető utat, nem lesz olyan nehéz dolgod. 
Fotó:   123RF

A horoszkóp szerint ez a 3 csillagjegy nehezen köteleződik el

Ikrek horoszkóp – amikor eltűnik az izgalom, máris máshol jár az esze

Az Ikrek csillagjegy kíváncsi, társaságkedvelő és állandóan új impulzusokat keres. Éppen ezért az ismerkedés időszaka igazi terep számára: órákig beszélgethet, flörtölhet, új oldaláról ismerhet meg valakit, miközben sosem tudja pontosan, mi történik másnap. A problémák akkor kezdődhetnek, amikor az újdonság helyét átveszi a rutin. Ha minden este ugyanúgy telik, és már előre tudja, mit fog mondani a párja, az Ikrek könnyen unatkozni kezdhet.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne tudna hosszú távon szeretni. Olyan társ mellett működhet igazán jól, aki kíváncsi marad, képes megújulni, és nem akarja minden percét ellenőrizni.

Nyilas horoszkóp – a szabadságáról a szerelem kedvéért sem mond le könnyen

Ha van csillagjegy, amelynek nehéz megmagyarázni, miért kellene lemondania valamiről csak azért, mert párkapcsolatban él, az a Nyilas. Szeret menni, felfedezni, új embereket megismerni és spontán döntéseket hozni. Ha pedig azt érzi, hogy engedélyt kell kérnie, folyamatosan be kell számolnia arról, merre jár, vagy egy kapcsolat miatt fel kell adnia a terveit, hamar feszengeni kezdhet.

Nem feltétlenül maga az elköteleződés ijeszti meg, hanem az, amit szerinte elveszíthet vele. A Nyilasnak ezért olyan kapcsolat lehet ideális, amelyben az összetartozás és a szabadság nem zárja ki egymást.

Vízöntő horoszkóp – a szívéhez vezető út nem mindig egyenes

A Vízöntőnél egészen más lehet a probléma. Miközben társaságkedvelő és érdeklődő benyomást kelthet, az igazán mély érzelmeit nem feltétlenül mutatja meg könnyen.

Szüksége van saját világra, gondolatokra és időre, amikor senkihez nem kell alkalmazkodnia. Egy túlságosan intenzív partner ezért könnyen azt érheti el nála, amit a legkevésbé szeretne: a Vízöntő távolodni kezd.

Minél erősebben próbálják magukhoz kötni, annál inkább ragaszkodhat a függetlenségéhez. Ha viszont megkapja a szükséges teret, egészen más arcát mutathatja.

Szerelmi horoszkóp: nem reménytelen esetek

Az Ikrek, a Nyilas és a Vízöntő sem arra „született”, hogy egyik rövid kapcsolatból ugorjon a másikba. Inkább arról van szó, hogy az asztrológiai személyiségjegyek alapján számukra különösen fontos lehet a változatosság, az önállóság és a személyes szabadság.

Ha olyan partnerre találnak, aki ezt nem fenyegetésnek tekinti, hanem képes teret hagyni nekik, nagyon is kialakíthatnak tartós kapcsolatot. Csak náluk az elköteleződéshez vezető út talán egy kicsit hosszabb.

Az asztrológia szórakoztató személyiségértelmezés, nem tudományos módszer: természetesen senkinek a csillagjegye nem dönti el, hogy képes-e komoly kapcsolatra.

Nézd meg az alábbi videót, hogy jobban megértsd a csillagjegyeket:

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