Ez a 3 csillagjegy képtelen komoly kapcsolatra a horoszkóp szerint

Az első találkozások izgalma, az üzenetek várása és az ismerkedés bizonytalansága sokak számára a szerelem egyik legjobb része. Csakhogy előbb-utóbb elérkezik a pillanat, amikor már nem az a kérdés, lesz-e következő randi, hanem az, merre tart a kapcsolat. És vannak, akik éppen ekkor kezdenek hátrálni. A horoszkóp szerint bizonyos csillagjegyeknek különösen fontos a függetlenség, a változatosság és az érzés, hogy bármikor szabadon dönthetnek. Ha úgy érzik, hogy egy kapcsolat kezd kötelességek sorozatává válni, könnyen elveszíthetik a lelkesedésüket.
Az Ikrek csillagjegy kíváncsi, társaságkedvelő és állandóan új impulzusokat keres. Éppen ezért az ismerkedés időszaka igazi terep számára: órákig beszélgethet, flörtölhet, új oldaláról ismerhet meg valakit, miközben sosem tudja pontosan, mi történik másnap. A problémák akkor kezdődhetnek, amikor az újdonság helyét átveszi a rutin. Ha minden este ugyanúgy telik, és már előre tudja, mit fog mondani a párja, az Ikrek könnyen unatkozni kezdhet.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne tudna hosszú távon szeretni. Olyan társ mellett működhet igazán jól, aki kíváncsi marad, képes megújulni, és nem akarja minden percét ellenőrizni.
Ha van csillagjegy, amelynek nehéz megmagyarázni, miért kellene lemondania valamiről csak azért, mert párkapcsolatban él, az a Nyilas. Szeret menni, felfedezni, új embereket megismerni és spontán döntéseket hozni. Ha pedig azt érzi, hogy engedélyt kell kérnie, folyamatosan be kell számolnia arról, merre jár, vagy egy kapcsolat miatt fel kell adnia a terveit, hamar feszengeni kezdhet.
Nem feltétlenül maga az elköteleződés ijeszti meg, hanem az, amit szerinte elveszíthet vele. A Nyilasnak ezért olyan kapcsolat lehet ideális, amelyben az összetartozás és a szabadság nem zárja ki egymást.
A Vízöntőnél egészen más lehet a probléma. Miközben társaságkedvelő és érdeklődő benyomást kelthet, az igazán mély érzelmeit nem feltétlenül mutatja meg könnyen.
Szüksége van saját világra, gondolatokra és időre, amikor senkihez nem kell alkalmazkodnia. Egy túlságosan intenzív partner ezért könnyen azt érheti el nála, amit a legkevésbé szeretne: a Vízöntő távolodni kezd.
Minél erősebben próbálják magukhoz kötni, annál inkább ragaszkodhat a függetlenségéhez. Ha viszont megkapja a szükséges teret, egészen más arcát mutathatja.
Az Ikrek, a Nyilas és a Vízöntő sem arra „született”, hogy egyik rövid kapcsolatból ugorjon a másikba. Inkább arról van szó, hogy az asztrológiai személyiségjegyek alapján számukra különösen fontos lehet a változatosság, az önállóság és a személyes szabadság.
Ha olyan partnerre találnak, aki ezt nem fenyegetésnek tekinti, hanem képes teret hagyni nekik, nagyon is kialakíthatnak tartós kapcsolatot. Csak náluk az elköteleződéshez vezető út talán egy kicsit hosszabb.
Az asztrológia szórakoztató személyiségértelmezés, nem tudományos módszer: természetesen senkinek a csillagjegye nem dönti el, hogy képes-e komoly kapcsolatra.
Nézd meg az alábbi videót, hogy jobban megértsd a csillagjegyeket:
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