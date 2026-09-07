Így érhet véget az életed a horoszkóp szerint – a csillagjegyed elárulja, milyen veszélybe sodorhatod magad

A csillagjegyed személyiségjegyei alapján az is kiderülhet, milyen veszélyes helyzetbe sodorhatod magad.

A vakmerő Kos és Nyilas könnyen extrém kalandba keveredhet, míg a kíváncsi Ikrek saját felfedezőkedvének eshet áldozatul.

A Skorpiót a veszély és a titkok vonzzák, a Vízöntő pedig egy őrült ötlet miatt kerülhet bajba.

A horoszkóp természetesen nem képes megjósolni a halál időpontját – ez a lista csak morbid, szórakoztató játék.

A horoszkópunk iránytűként szolgálhat az alaptulajdonságaink és önmagunk jobb megismeréséhez, de ne vegyük kézpénznek, főleg ebben az esetben, amikor egy morbid szórakozásnak szánjuk.

A horoszkóp szerint vannak bizonyos halálnemek, amelyek jellemzőek a csillagjegyekre.

Fotó: 123rf

Hogyan érhet véget az életed a horoszkóp szerint?

Kos

A Kos nem arról híres, hogy kétszer meggondolja, mielőtt belevág valamibe. Ha egyszer meglát egy veszélyes kihívást, már indul is – könnyen lehet, hogy egy extrém sport közben sodorja túlzásba a vakmerőséget.

Bika

Az asztrológia szerint Bika imádja a kényelmet, a finom ételeket és az élet apró örömeit, ezért nála aligha egy sziklafal megmászása lenne a végzetes kaland. Sokkal inkább elképzelhető, hogy egy túlzásba vitt gasztronómiai lakoma után kellene megküzdenie a saját falánkságával.

Ikrek

Az Ikreket kíváncsisága és állandó mozgásigénye könnyen bajba sodorhatja. Talán egy olyan helyre merészkedik, ahová nem kellene, csak azért, mert tudni akarja, mi van a tiltott ajtó mögött – és természetesen még az utolsó pillanatban is lenne egy története róla.

Rák

A Rák számára a család és az otthon mindennél fontosabb, ezért a veszélyt sem feltétlenül magának keresi. Könnyen lehet, hogy másokat próbál megmenteni egy váratlan helyzetben, mert egyszerűen képtelen lenne tétlenül nézni, hogy valaki bajba kerül.

Oroszlán

Az Oroszlán szeret a figyelem középpontjában lenni, és nehezen mond nemet egy látványos kihívásra. Könnyen elképzelhető, hogy egy veszélyes mutatványba csak azért vág bele, hogy bebizonyítsa: ő bizony képes rá.

Szűz

A Szűz általában mindent előre megtervez, és alaposan felkészül a veszélyekre is. Éppen ezért az ő végzetét talán egy olyan apró, teljesen jelentéktelennek tűnő részlet okozná, amelyet mindenki más figyelmen kívül hagyott – csak ő nem számított rá.