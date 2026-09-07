Az orvosok azt mondták, nem fog sikerülni, mégis közel 50 kilót adott le Bogi

Amennyiben tehetné, Bigi kitörölné az ítélkezést az emberekből, mert tudja, hogy milyen mély fájdalmat tud okozni. Amíg duci volt, sokszor összesúgtak a háta mögött, kritizálták a kinézetét. Legnagyobb meglepetésére, a fogyása után is kapott bántó kommenteket.
Bogi az első szülése után kezdett el hízni, több évtizeden keresztül élt túlsúlyosan.
– Gyerekként kórosan sovány kislány voltam – árulja el a Fanny magazinnak. – A többiek kint játszottak az utcán, én meg ültem a kerítés mellett, mert állandóan beteges és gebe voltam. Fiatal koromra, normálisra beállt a súlyom, de még mindig vékony voltam. Az első terhességem alatt nem híztam sokat, viszont miután megszültem a fiam, fél év alatt, hirtelen 13 kg szaladt fel.
2005 szeptemberében már 101 kg voltam, ami a 180 centis magasságomhoz is sok volt. Kértem az orvosokat, hogy csináljanak velem valamit, mert sírhatnékom van, ha tükörbe nézek.
Kiderült, a pajzsmirigyemmel vannak gondok, ez az oka a hirtelen hízásnak. Az orvosok kérdezték, hogy miért nem mentem korábban, az első 5 kg-nál?! Szóval, pajzsmirigy-alulműködő lettem és azt mondták, hogy soha többé nem leszek már sovány, fogadjam el ezt a testet. Teltek az évek, a kilók maradtak. Majd 2010-ben ismét terhes lettem a kislányommal. Ez a terhesség még hozott jó pár plusz kilót. Volt egy körülbelül nyolc éves időszak, amikor elég magas súllyal éltem. Közben nagyon sokat dolgoztam, ezerrel pörögtem, és megnyugtattam magam, hogy a betegségem miatt nem tudok lefogyni. Visszagondolva összességében körülbelül húsz évig voltam duci testbe zárva.
Bogi saját magának varrta a ruhákat, túlsúlyosan is igyekezett egyedien, mégis csinosan öltözködni.
– Egy bizonyos súly fölött már mindegy mit veszel fel, sehogy sem áll rajtad – vallja be. – Amikor pedig bemész a boltba és a sok XL fürdőruha sem jó rád, az eléggé elkeserítő tud lenni. Elkezdtem nem szeretni magam! A Covid utótüneteként, két hét alatt nyolc kilót híztam. Így értem el 2021-re a 123 kilót, amiből szinte semmit sem tudtam leadni éveken át. Már alig tudtam felmenni a lépcsőn, de a séta is fárasztó lett. Ülőmunkát végeztem akkor, így ez sem volt épp egészségbarát. Azt éreztem, hogy rettentő kellemetlen így élni. Ez volt az a pont, amikor azt mondtam: állj, ez így nem mehet tovább! Belevágtam sokféle diétába, de egyik sem hozott nagy változást. De összességében, az évek alatt lefaragtam 10 kilót a súlyomból. A diétákból kivettem azokat a recepteket, amik szimpatikusak és finomak voltak. Ezek közül ma is van, amit készítek napi szinten.
Három évvel ezelőtt újra orvosnál kötöttem ki, mert nagyon fájt a hasam. Így derült ki, hogy cukorbeteg vagyok, a fogyásomat illetően is ez hozta meg az igazi fordulópontot!
Ekkor már Németországban éltünk. Azonnal gyógyszereket, később injekciókat, inzulint kaptam. Ezek mellett szigorú étrendet javasolt az orvos, a 160-180 grammos szénhidrát diétát. Egy olyan életformára álltam rá, ami nem csak az egészségem szempontjából, hanem a külsőm miatt is meghatározó lett. Az étkezésem megreformálása mellett, sportolni kezdtem, bár 115 kilósan még csak sétálni és szobabiciklizni tudtam.
A két gyermekes édesanyáról fokozatosan olvadtak le a kilók, s ezzel együtt a nőiességét is visszaszerezte.
– Ehhez a családom is sokban hozzájárult, akik végig követték a változásaimat – magyarázza. – Más a ducik megítélése. Sokan megvetik őket, pedig nem tudják a történetüket. Rólam is visszahallottam, hogy ismerősök azt beszélték, hogy lusta lehetek, ha így nézek ki és biztosan rendelem az ételeket. A közvetlen környezetem látta és tudta, ezerrel pörögtem, reggel 5-kor keltem, hogy még munka előtt megfőzzek a családomnak. Szemtől szemben sosem kaptam bántást, de sokszor tapasztaltam, hogy furcsán néztek rám vagy összesúgtak a hátam mögött. Tapasztalatból tudom, hogy a duciknak sokkal több gátlásuk van. A súlyok gyarapodásával pedig csökkenhet az önbecsülésük.
Duciként iszonyú bizonyítani akarás volt bennem. Azt hittem, hogy meg kell váltanom a világot és mindent elbírok. A külsőm alakulásával párhuzamosan belül is elkezdtem változni. Sokkal nyugodtabb lettem, mentálisan erősödtem, lassan visszatért az önbizalmam és kezdett visszatérni a nőiességem.
Sokkal toleránsabb lettem. Én mindig empatikus voltam, erre nevelem a gyerekeimet is. A fogyás óta ez tovább fokozódott, mert voltam kövér is és tudom, milyen az, amikor ok nélkül bántanak és ismeretség nélkül megítélnek. A saját közegemben sokaknak mutatok jó példát, húzóerőként tekintenek rám, ami azért nagyon jó érzés.
Bogi őszintén elárulja, hogy sokáig takarózott a betegségeivel, sőt sokáig titkon azt remélte, hogy majd jön valaki, aki megmenti és egy pillanat alatt lefogyasztja.
– A szerencsétlenségben a szerencse, hogy a szervezetem jelzett, én pedig vettem a lapot – magyarázza. – Tudatosodott bennem, csakis én tehetek saját magamért. Én is tudtam volna még többet enni, simán lehettem volna akár 150 kiló is. Az igazi akaraterőt az adta, amikor kiderült, hogy cukorbeteg vagyok. Apukám is az volt, először levágták az ujjait, azután a lábát, mert nem szedte a gyógyszereit és összevissza evett. Láttam a leépülési folyamatot, ami nagyon megrémített. A sógornőm apukájának is levágták a lábát, sőt ő meg is vakult a cukorbetegsége miatt. Amikor 49 éves korodban, azt mondják, hogy ha nem veszed komolyan a cukorbetegséged, akkor rád is ez várhat. Sokkoló volt és megijedtem! Én onnantól kezdve állandóan a cikkeket és az internetet bújtam, mert tudni akartam, mit ehetek, mit nem ehetek, mikor ehetek? A fogyással más problémáim is rendebe jöttek. Régóta van gerincsérvem, de már nem okoz problémát. Nemrég diagnosztizálták, autoimmun pajzsmirigy betegségemet is. Boldog vagyok, hogy a sok nehezítő körülmény ellenére is sikerült lefogynom és kiszakadtam a duci testből.
Bogi nap ötször étkezik, van három fő étkezése és két kicsi.
– A napi folyadékra is figyelek, ami 3–4 liter – meséli. – A boltban már rutinszerűen forgatom a termékeket és nézem a címkéket, főleg azt, hogy mi, mennyi szénhidrátot tartalmaz. Szinte mindent ehetek, de vigyáznom kell a mennyiségekre. Amiből más ehet egy tányérral, én abból csak egy marékkal eszem. Tudatosan igyekszem színesebben étkezni, mert az is sokat számít, hogy mutatós legyen, ami a tányérodon van. Nekem nem csak azt kell néznem, hogy jó formában maradjak, hanem arra is figyelnem kell, hogy ne menjen túl magasra a cukorszintem. Saját megfigyelésem alapján azt tudom mondani, hogy az egészséges életmódnak és a fogyásnak a rendszeresség a kulcsa: ugyanabban az időben, megengedett mennyiséget fogyasztani és mozogni. Illetve, nekem a kalóriák számolásánál sokkal fontosabb a szénhidrát mennyiségének a kordában tartása. Persze a tudatos étkezés mellett a mozgás is szépen lassan az életem része lett. Kardió edzésekkel tartom karban a testem, helyi edzőteremben állítottak össze személyre szabott edzéstervet, mert a betegségeim és a műtéteim miatt vannak korlátjaim.
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