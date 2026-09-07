Az orvosok azt mondták, nem fog sikerülni, mégis közel 50 kilót adott le Bogi

Amennyiben tehetné, Bigi kitörölné az ítélkezést az emberekből, mert tudja, hogy milyen mély fájdalmat tud okozni. Amíg duci volt, sokszor összesúgtak a háta mögött, kritizálták a kinézetét. Legnagyobb meglepetésére, a fogyása után is kapott bántó kommenteket.

Brigi a fogyása előtt

Fotó: Fanny magazin

„Azt mondták, nem leszek már vékony”

Bogi az első szülése után kezdett el hízni, több évtizeden keresztül élt túlsúlyosan.

– Gyerekként kórosan sovány kislány voltam – árulja el a Fanny magazinnak. – A többiek kint játszottak az utcán, én meg ültem a kerítés mellett, mert állandóan beteges és gebe voltam. Fiatal koromra, normálisra beállt a súlyom, de még mindig vékony voltam. Az első terhességem alatt nem híztam sokat, viszont miután megszültem a fiam, fél év alatt, hirtelen 13 kg szaladt fel.

2005 szeptemberében már 101 kg voltam, ami a 180 centis magasságomhoz is sok volt. Kértem az orvosokat, hogy csináljanak velem valamit, mert sírhatnékom van, ha tükörbe nézek.

Kiderült, a pajzsmirigyemmel vannak gondok, ez az oka a hirtelen hízásnak. Az orvosok kérdezték, hogy miért nem mentem korábban, az első 5 kg-nál?! Szóval, pajzsmirigy-alulműködő lettem és azt mondták, hogy soha többé nem leszek már sovány, fogadjam el ezt a testet. Teltek az évek, a kilók maradtak. Majd 2010-ben ismét terhes lettem a kislányommal. Ez a terhesség még hozott jó pár plusz kilót. Volt egy körülbelül nyolc éves időszak, amikor elég magas súllyal éltem. Közben nagyon sokat dolgoztam, ezerrel pörögtem, és megnyugtattam magam, hogy a betegségem miatt nem tudok lefogyni. Visszagondolva összességében körülbelül húsz évig voltam duci testbe zárva.

Az orvosok sem hittek benne, mégis lefogyott Bogi

Fotó: Fanny magazin

„Két hét alatt 8 kilót híztam”

Bogi saját magának varrta a ruhákat, túlsúlyosan is igyekezett egyedien, mégis csinosan öltözködni.

– Egy bizonyos súly fölött már mindegy mit veszel fel, sehogy sem áll rajtad – vallja be. – Amikor pedig bemész a boltba és a sok XL fürdőruha sem jó rád, az eléggé elkeserítő tud lenni. Elkezdtem nem szeretni magam! A Covid utótüneteként, két hét alatt nyolc kilót híztam. Így értem el 2021-re a 123 kilót, amiből szinte semmit sem tudtam leadni éveken át. Már alig tudtam felmenni a lépcsőn, de a séta is fárasztó lett. Ülőmunkát végeztem akkor, így ez sem volt épp egészségbarát. Azt éreztem, hogy rettentő kellemetlen így élni. Ez volt az a pont, amikor azt mondtam: állj, ez így nem mehet tovább! Belevágtam sokféle diétába, de egyik sem hozott nagy változást. De összességében, az évek alatt lefaragtam 10 kilót a súlyomból. A diétákból kivettem azokat a recepteket, amik szimpatikusak és finomak voltak. Ezek közül ma is van, amit készítek napi szinten.

Három évvel ezelőtt újra orvosnál kötöttem ki, mert nagyon fájt a hasam. Így derült ki, hogy cukorbeteg vagyok, a fogyásomat illetően is ez hozta meg az igazi fordulópontot!

Ekkor már Németországban éltünk. Azonnal gyógyszereket, később injekciókat, inzulint kaptam. Ezek mellett szigorú étrendet javasolt az orvos, a 160-180 grammos szénhidrát diétát. Egy olyan életformára álltam rá, ami nem csak az egészségem szempontjából, hanem a külsőm miatt is meghatározó lett. Az étkezésem megreformálása mellett, sportolni kezdtem, bár 115 kilósan még csak sétálni és szobabiciklizni tudtam.