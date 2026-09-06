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Munka közben bukott le a népszerű szupermarket eladója: pikáns videót készített a fagyasztópultnál, az interneten kötött ki a felvétel

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 06. 19:00
pikánsbolti eladóvideó
Óriási botrányt kavart egy szupermarket alkalmazottja, miután munka közben felnőtteknek szóló élő közvetítést indított a fagyasztott áruk között. A pikáns felvétel villámgyorsan elterjedt az interneten, a munkáltató pedig azonnali vizsgálatot indított. Nem sokkal később kiderült: a nő már nem dolgozik az üzletben.
N.T.
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Elvesztette az állását egy szupermarket alkalmazottja, miután a vádak szerint munka közben felnőtteknek szóló tartalmat készített az üzlet fagyasztott termékeket kínáló részlegén. A nő állítólag élőben közvetítette a pikáns jelenetet egy felnőtt webkamerás oldalon, miközben követői valós időben figyelték.

Felnőtt tartalmat készített munka közben a népszerű szupermarket eladója, elvesztette az állását
Felnőtt tartalmat készített munka közben a népszerű szupermarket eladója, elvesztette az állását
Fotó: illusztráció - Hryshchyshen Serhii /  Shutterstock 

Felnőtt tartalmat készített munka közben a népszerű szupermarket eladója, elvesztette az állását

Az interneten „Bridgette Jean” néven ismert nő hatalmas felháborodást váltott ki, miután vírusként kezdett terjedni az a felvétel, amely a Coles szupermarket egyik üzletében készült a dél-ausztráliai Paralowie-ban. A videón Bridgette a Coles alkalmazottaira jellemző fekete pólót viseli.

A felvételen először a fagyasztott áruk polcait tölti fel, majd a kamera felé fordul, és egyik kezét a saját rövidnadrágjába csúsztatja.

A nő felnőtteknek szóló oldalon található profilja szerint nézői rendszeresen kérdezgették a Colesnál végzett munkájáról, és sokan arra is kíváncsiak voltak, vajon a munkahelyén is hajlandó lenne-e szexuális jellegű dolgokat tenni.

Az egyik felhasználó azt kérte tőle, hogy a fagyasztott termékek részlegén hajtson végre egy szexuális aktust, egy másik néző pedig azt javasolta, hogy valamelyik kollégájával együtt szerepeljen az élő közvetítésben. A nézők ráadásul bőkezűen osztogatták a borravalót

– olvasható a beszámolóban.

A szupermarketlánc hétfőn kiadott közleményében megerősítette, hogy „sürgősen kivizsgálják” az ügyet.

Tudomásunk van a felvételről, és jelenleg vizsgálatot folytatunk annak érdekében, hogy azonosítsuk a videón látható személyt

– közölte a Coles szóvivője.

Vállalatként elvárjuk, hogy munkatársaink a munkahelyükön megfelelő és professzionális magatartást tanúsítsanak.

A vállalat hétfő délután később azzal egészítette ki közleményét, hogy „az érintett munkatárs már nem dolgozik a Colesnál”. A news.com.au értesülése szerint ugyanakkor a nő maga mondott fel, vagyis nem kirúgták – számolt be róla a Daily Star

 

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