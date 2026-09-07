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Dermesztő hajnalokra kell készülni, 5 fok is lehet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás előrejelzés
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 07. 07:00
hűvöshőmérséklet
Eső nem várható, a hőmérséklet viszont tartogat meglepetéseket. A hajnali időjárás csípősnek ígérkezik.
Bors
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Bár napsütésre kell készülni, az időjárás előrejelzések szerint hajnalban már akár 5 fokra is csökkenhet a hőmérséklet.

Időjárás: nagy lesz a hőmérsékletkülönbség
Időjárás: nagy lesz a hőmérsékletkülönbség
Fotó: NIQFOTOGRAFIA / Pexels

Így alakul az időjárás

Hétfőn többnyire derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, csapadék nem valószínű. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 16 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű - írja a HungaroMet.

Kedden a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható. Csapadéknak kicsi az esélye. A délnyugati szél időnként megélénkül. A minimum-hőmérséklet 5, 14, a maximum-hőmérséklet 27, 32 fok között alakulhat.
 

 

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