Dermesztő hajnalokra kell készülni, 5 fok is lehet

Bár napsütésre kell készülni, az időjárás előrejelzések szerint hajnalban már akár 5 fokra is csökkenhet a hőmérséklet.
Hétfőn többnyire derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, csapadék nem valószínű. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 16 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű - írja a HungaroMet.
Kedden a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható. Csapadéknak kicsi az esélye. A délnyugati szél időnként megélénkül. A minimum-hőmérséklet 5, 14, a maximum-hőmérséklet 27, 32 fok között alakulhat.
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