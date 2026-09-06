Tóth Gabi egykori mentoráltja nekiment Puskás-Dallos Boginak

Tóth Gabi neve annak ellenére is visszatért a Megasztárba, hogy az énekesnő idén már nem tagja a mesterek csapatának. A tegnapi első adásban Puskás-Dallos Bogi többször is megidézte elődjét, egy alkalommal pedig egy versenyző annyira összekeverte a két énekesnőt, hogy azt hitte, valójában Tóth Gabi ül vele szemben. Bogi ezután rá is játszott a helyzetre, és több olyan gesztust, illetve poént is elővett, amely egyértelműen korábbi zsűritársára utalt.

Tavaly Tóth Gabi is tagja volt a Megasztár zsűrijének (Fotó: Máté Krisztián)

Puskás-Dallos Bogi Tóth Gabit figurázta ki

A jelenetben előkerült a ruhájának igazgatása, majd az érettségi kérdése is, amellyel korábban már többször viccelődtek Tóth Gabival kapcsolatban. A produkció a stúdióban nevetést váltott ki, ám úgy tűnik, nem mindenki találta szórakoztatónak, hogy az énekesnő távollétében ismét ő lett a poén egyik főszereplője. Tóth Gabi maga is reagált a történtekre, majd most egykori mentoráltja, Balogh Krisztofer is megszólalt.