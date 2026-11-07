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Pára, köd és fagy: ilyen időjárás köszönt ránk a hétvégén

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors fagy
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 07. 07:00
időjárás-előrejelzésidőjáráshideg
A napokban már többfelé fagyott reggelente, és nem lesz ez másként a hétvégén sem. Az időjárás-előrejelzés szerint szombaton ismét sokfelé párás, ködös időre ébredhetünk, később azonban kisüthet a nap. Mutatjuk a részleteket!
H. A.
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A napokban dermesztő hidegre ébredt az ország, a fagy pedig a hétvégén is jellemző lesz. Az időjárás-előrejelzés szerint a szombat reggel ismét fagyosan indul, mialatt ködre is számíthatunk. Mutatjuk a részleteket!

Időjárás-előrejelzés: ismét fagyra ébredünk / Fotó: Pexels ( illusztráció)

Időjárás-előrejelzés: ismét fagyra ébredünk

Szombat hajnalban ismét sokfelé párás, ködös időre ébredhetünk, ám a ködfoltok feloszlása után napos idő következik, kevés fátyolfelhővel az égen. Csapadék nem várható. Az északkeleti szél délkeletire fordul, és néhol meg is élénkülhet. 

A reggel ismét fagyosan indul, -8 és +3 fok közötti minimumokkal, délután újra 8–14 fok körüli hőmérsékletek várhatók.

A Köpönyeg előrejelzése szerint a vasárnap hajnal is fagyos lesz:  -8 és +3 fok közötti minimumokkal, délután pedig 7–14 fok várható.

Az őszi és téli hónapokban különösen gyakori, hogy az autó szélvédője belülről bepárásodik. Ennek egyszerű fizikai oka van: az utastér melegebb, nedves levegője a hideg üvegfelülettel érintkezve lehűl, a benne lévő vízpára pedig apró vízcseppek formájában kicsapódik. A jelenséget fokozhatja az utasok lehelete, a vizes kabát, a nedves cipő vagy az átázott lábtörlő is. Kattints IDE és tudd meg, mit tehetsz a párásodás ellen!

 

 

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