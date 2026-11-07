Pára, köd és fagy: ilyen időjárás köszönt ránk a hétvégén

A napokban dermesztő hidegre ébredt az ország, a fagy pedig a hétvégén is jellemző lesz. Az időjárás-előrejelzés szerint a szombat reggel ismét fagyosan indul, mialatt ködre is számíthatunk. Mutatjuk a részleteket!

Időjárás-előrejelzés: ismét fagyra ébredünk / Fotó: Pexels ( illusztráció)

Időjárás-előrejelzés: ismét fagyra ébredünk

Szombat hajnalban ismét sokfelé párás, ködös időre ébredhetünk, ám a ködfoltok feloszlása után napos idő következik, kevés fátyolfelhővel az égen. Csapadék nem várható. Az északkeleti szél délkeletire fordul, és néhol meg is élénkülhet.

A reggel ismét fagyosan indul, -8 és +3 fok közötti minimumokkal, délután újra 8–14 fok körüli hőmérsékletek várhatók.

A Köpönyeg előrejelzése szerint a vasárnap hajnal is fagyos lesz: -8 és +3 fok közötti minimumokkal, délután pedig 7–14 fok várható.