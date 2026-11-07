Pára, köd és fagy: ilyen időjárás köszönt ránk a hétvégén

A napokban dermesztő hidegre ébredt az ország, a fagy pedig a hétvégén is jellemző lesz. Az időjárás-előrejelzés szerint a szombat reggel ismét fagyosan indul, mialatt ködre is számíthatunk. Mutatjuk a részleteket!
Szombat hajnalban ismét sokfelé párás, ködös időre ébredhetünk, ám a ködfoltok feloszlása után napos idő következik, kevés fátyolfelhővel az égen. Csapadék nem várható. Az északkeleti szél délkeletire fordul, és néhol meg is élénkülhet.
A reggel ismét fagyosan indul, -8 és +3 fok közötti minimumokkal, délután újra 8–14 fok körüli hőmérsékletek várhatók.
A Köpönyeg előrejelzése szerint a vasárnap hajnal is fagyos lesz: -8 és +3 fok közötti minimumokkal, délután pedig 7–14 fok várható.
Az őszi és téli hónapokban különösen gyakori, hogy az autó szélvédője belülről bepárásodik. Ennek egyszerű fizikai oka van: az utastér melegebb, nedves levegője a hideg üvegfelülettel érintkezve lehűl, a benne lévő vízpára pedig apró vízcseppek formájában kicsapódik. A jelenséget fokozhatja az utasok lehelete, a vizes kabát, a nedves cipő vagy az átázott lábtörlő is. Kattints IDE és tudd meg, mit tehetsz a párásodás ellen!
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