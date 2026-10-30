Okosabb vagy, mint egy hatodikos? Ki tudod tölteni hibátlanul az Egri csillagok kvízt?

104 éve, október 30-án hunyt el az „egri remete", Gárdonyi Géza

1899 és 1900 között írta az Egri csillagokat, amelyet könyv formájában először 1901-ben adtak ki.

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Talán akadnak még olyan információk, amelyek újdonságként hatnak számodra. Gárdonyi Géza élete ugyanis éppoly gazdag volt elismerésekben, mint magánéleti mélypontokban. Az Egri csillagokról is elárulunk kulisszákat − ha úgy érzed, belevágnál a műhöz kötődő kvízbe, ne habozz!

Gárdonyi Géza 1922. október 14-e után már nem kelt ki az ágyából, október 30-án örökre lecsukta szemét.

Fotó: Wikipédia

Gárdonyi Géza − zsenialitás és gyermeki kíváncsiság

Minden érdekelte: a csillagászat, a botanika, a régészet és a fotózás is, és gyermekien tudott lelkesedni egy-egy új tudományos felfedezésért. Íróként nem bízott semmit a véletlenre: az Egri csillagok írásakor szinte mániákus történelmi kutatást végzett: elutazott Konstantinápolyba, térképeket rajzolt, korabeli ruhákat és fegyvereket tanulmányozott.

Kvízünkben felelevenítheted az Egri csillagok történetét. Hajrá!

Fotó: Mediaworks

Milyen volt az Egri csillagok fogadtatása?

Az 1901-ben könyvalakban is megjelent Egri csillagokat (amely először folytatásokban a Pesti Hírlapban látott napvilágot 1899-ben) a közönség rögtön a szívébe zárta. A mű az idők folyamán a magyar nemzeti irodalom egyik alapművévé, valamint az ország egyik legnépszerűbb regényévé vált. A kritikusok és az olvasók egyaránt elismerték lenyűgöző történetmesélését és a XVI. századi török elleni küzdelmek hiteles ábrázolását. A könyvből később népszerű feldolgozások születtek, többek között Várkonyi Zoltán 1968-as klasszikus filmadaptációja.

Várkonyi Zoltán 1968-as Egri csillagok filmadaptációja a magyar filmgyártás egyik grandiózus mesterműve.

Fotó: Fortepan

Katasztrofális házassága elől is az írásba menekült

Gárdonyi, egri házának kapujára „Ne zavarj!” feliratot függesztett ki – állítólag kifejezetten utálta, ha írás közben próbálták megzavarni. Habár íróként sikeres pályát futott be, magánéletét kudarcok sorozata jellemezte. Elvette Csányi Molnár Máriát, de az egész végül válással végződött.

Nem szerelmi házasság volt az övék: Gárdonyi fiatal, szegény és adósságokkal küzdő kántortanítóként élt Dabronyban, amikor a helyi római katolikus plébános jelentős hozományt ígérve rávette, hogy vegye el a 16 éves Csányi Máriát.

Gárdonyi a házasságban a nyomorból való kitörési lehetőséget látta. A kapcsolatban egyáltalán nem volt meg a kölcsönös tisztelet. A beszámolók szerint a fiatal feleség már egyetlen hónappal az esküvő után elhagyta az írót egy másik férfiért.

Ez a minta később éveken át ismétlődött: Mária rendszeresen félrelépett, elköltözött, majd amikor nem volt hova mennie, visszatért a férjéhez, aki egy darabig újra és újra befogadta őt.

Az irodalom mellett szenvedélyesen érdeklődött a természettudományok iránt: 1898-ban például egy új, hatszemű bikapókfajt fedezett fel Eger környékén. Zeneszerzéssel is foglalkozott: Dankó Pistával együtt mintegy 60 magyar nótát komponált. Saját titkosírást talált ki és fejlesztett ki, amellyel naplóját és legszemélyesebb gondolatait rögzítette, és amelyeket csak évtizedekkel a halála után fejtettek meg a kutatók.