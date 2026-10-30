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Okosabb vagy, mint egy hatodikos? Ki tudod tölteni hibátlanul az Egri csillagok kvízt?

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 30. 09:30
egri csillagokGárdonyi Géza EmlékházGárdonyi Gézakvíz
Bár műveiből az életigenlés árad, a magánéletben egy sebzett, különc és kifejezetten zárkózott ember volt, akit kortársai nem véletlenül neveztek egri remetének. A 104 éve elhunyt Gárdonyi Géza saját belső világát annyira védte, hogy egy teljesen egyedi titkosírási rendszert fejlesztett ki, hogy még a családtagjai se olvashassák el a gondolatait. Te mennyit tudsz az író nagy sikerű Egri csillagok című művéről? Kvízünkkel most tesztelheted!
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • 104 éve, október 30-án hunyt el az „egri remete", Gárdonyi Géza
  • 1899 és 1900 között írta az Egri csillagokat, amelyet könyv formájában először 1901-ben adtak ki.
  • Mennyire vagy perfekt az Egri csillagokból? Mérd fel tudásod kvízünkkel!

Talán akadnak még olyan információk, amelyek újdonságként hatnak számodra. Gárdonyi Géza élete ugyanis éppoly gazdag volt elismerésekben, mint magánéleti mélypontokban. Az Egri csillagokról is elárulunk kulisszákat − ha úgy érzed, belevágnál a műhöz kötődő kvízbe, ne habozz!

Gárdonyi Géza portré
Gárdonyi Géza 1922. október 14-e után már nem kelt ki az ágyából, október 30-án örökre lecsukta szemét. 
Fotó: Wikipédia

Gárdonyi Géza − zsenialitás és gyermeki kíváncsiság

Minden érdekelte: a csillagászat, a botanika, a régészet és a fotózás is, és gyermekien tudott lelkesedni egy-egy új tudományos felfedezésért. Íróként nem bízott semmit a véletlenre: az Egri csillagok írásakor szinte mániákus történelmi kutatást végzett: elutazott Konstantinápolyba, térképeket rajzolt, korabeli ruhákat és fegyvereket tanulmányozott. 

Gárdonyi Géza művének adaptáiója készül - zászlókkal vonuló huszárok Eger váránál.
Kvízünkben felelevenítheted az Egri csillagok történetét. Hajrá!
Fotó: Mediaworks

Milyen volt az Egri csillagok fogadtatása?

Az 1901-ben könyvalakban is megjelent Egri csillagokat (amely először folytatásokban a Pesti Hírlapban látott napvilágot 1899-ben) a közönség rögtön a szívébe zárta. A mű az idők folyamán a magyar nemzeti irodalom egyik alapművévé, valamint az ország egyik legnépszerűbb regényévé vált. A kritikusok és az olvasók egyaránt elismerték lenyűgöző történetmesélését és a XVI. századi török elleni küzdelmek hiteles ábrázolását. A könyvből később népszerű feldolgozások születtek, többek között Várkonyi Zoltán 1968-as klasszikus filmadaptációja.

Gárdonyi Géza művének adaptációja, filmrészletből fotó
Várkonyi Zoltán 1968-as Egri csillagok filmadaptációja a magyar filmgyártás egyik grandiózus mesterműve.
Fotó: Fortepan

Katasztrofális házassága elől is az írásba menekült

Gárdonyi, egri házának kapujára „Ne zavarj!” feliratot függesztett ki – állítólag kifejezetten utálta, ha írás közben próbálták megzavarni. Habár íróként sikeres pályát futott be, magánéletét kudarcok sorozata jellemezte. Elvette Csányi Molnár Máriát, de az egész végül válással végződött. 

Nem szerelmi házasság volt az övék: Gárdonyi fiatal, szegény és adósságokkal küzdő kántortanítóként élt Dabronyban, amikor a helyi római katolikus plébános jelentős hozományt ígérve rávette, hogy vegye el a 16 éves Csányi Máriát. 

Gárdonyi a házasságban a nyomorból való kitörési lehetőséget látta. A kapcsolatban egyáltalán nem volt meg a kölcsönös tisztelet. A beszámolók szerint a fiatal feleség már egyetlen hónappal az esküvő után elhagyta az írót egy másik férfiért.

Ez a minta később éveken át ismétlődött: Mária rendszeresen félrelépett, elköltözött, majd amikor nem volt hova mennie, visszatért a férjéhez, aki egy darabig újra és újra befogadta őt. 

Az irodalom mellett szenvedélyesen érdeklődött a természettudományok iránt: 1898-ban például egy új, hatszemű bikapókfajt fedezett fel Eger környékén. Zeneszerzéssel is foglalkozott: Dankó Pistával együtt mintegy 60 magyar nótát komponált. Saját titkosírást talált ki és fejlesztett ki, amellyel naplóját és legszemélyesebb gondolatait rögzítette, és amelyeket csak évtizedekkel a halála után fejtettek meg a kutatók. 

Most felmérheted, mennyire ismered az Egri csillagok című regényt. Töltsd ki a kvízt, ha készen állsz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik királyné udvarában volt szolgáló Vicuska?

Gárdonyi Géza emlékére

Gárdony-Agárdpusztán található a Gárdonyi Géza Emlékház, amely az író szülőházában berendezett múzeum, és bemutatja gyerekkorának helyszínét. Eger lett az író otthona, éppen ezért itt kapott helyet az egri Gárdonyi Géza Emlékmúzeum (Gárdonyi utca 28.), ahol 1897-től 1922-ben bekövetkezett haláláig élt és alkotott. A ház megőrizte eredeti berendezését, könyvtárát és a híres titkosírásos jegyzeteit is. Végső nyughelye az egri vár Bebek-bástyáján van, egyszerű sírkövén ez a felirat áll: „Csak a teste".

Részlet a Várkonyi Zoltán rendezte Egri csillagok című filmből:

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