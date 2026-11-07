A halál közelében jártak, majd lerajzolták, mit láttak – meglepő eredmény született

Ötven halálközeli élményt átélt embert kértek meg egy nemzetközi kutatásban, hogy rajzolják le, milyen tereket láttak, amikor úgy érezték, közel járnak a halálhoz. A beszámolók elsőre alig hasonlítottak egymásra, a rajzok alapján azonban meglepő szabályszerűség rajzolódott ki: a látomások formája szorosan összefüggött azzal, hogy az érintettek milyen színeket érzékeltek – írja a Daily Mail.

Különös hasonlóságokat találtak a halálközeli élmények között Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Különös hasonlóságokat találtak a halálközeli élmények között

A kutatók nem a különös történetek tartalmát próbálták összehasonlítani. Arra kérték a résztvevőket, hogy bontsák szakaszokra az élményüket, majd jelöljék meg a felidézett terek alakját, saját helyzetüket és mozgásukat, valamint a látott színeket.

A halálközeli élmények vizsgálatát az is nehezíti, hogy rendszerint súlyos, megrázó eseményekhez kapcsolódnak. Az átélők sokszor nehezen találják a szavakat arra, amit tapasztaltak. Egyes felmérések szerint az emberek akár nyolc százaléka is átélt már hasonlót, a részletes beszámolókat mégis nehéz tudományosan összevetni.

A kutatók négy nagy csoportba sorolták a leírt tereket. Voltak, akik kúpszerű alakzatban haladtak, például a sok beszámolóból ismert fényalagútban. Mások boltívszerű, enyhén ívelt, illetve olyan kerek vagy ovális tereket láttak, amelyek minden oldalról körülvették őket.

A számok különösen árulkodók. A résztvevők által rekonstruált 28 kúpszerű tér közül 22 teljesen fekete-fehér volt, míg a 31 széles, ívelt térből 27-et élénk színekkel idéztek fel. Ezek a számok a leírt terekre, nem a megkérdezettek számára vonatkoznak: egyetlen halálközeli élmény több különböző szakaszból is állhatott.

Az egyéni beszámolók közben egészen meghökkentőek voltak. Az egyik résztvevő sokdimenziós, összekapcsolódó pontokból álló mátrixot írt le, amelyen keresztül érzése szerint bárhová eljuthatott volna az univerzumban. Egy másik azt állította, hogy a Föld múltját, jelenét és jövőjét is látta.

Ez állhat a halálközeli élmények hátterében

A tanulmány szerzői szerint az eredmények néhány ismert látási jelenségre emlékeztetnek. Ha az agy vagy a szem oxigénellátása csökken, beszűkülhet a látómező, ami az alagútlátáshoz hasonló élményt okozhat. Gyenge fényben pedig a szem kevésbé érzékeli a színeket, így a kép fekete-fehérebbé válhat.

A tágas, színes tereknek más lehetséges magyarázata is van: a Ganzfeld-hatás. Egy szinte teljesen egyforma, részletek nélküli látómező hatására az agy élénk képeket, akár hallucinációkat is létrehozhat.

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák: a hasonlóságok nem bizonyítják, hogy ezek a folyamatok váltották ki a halálközeli látomásokat. A vizsgálat egyelőre azt mutatja meg, hogy az egymástól nagyon különböző élmények mögött közös mintázatok is lehetnek.