Jó ideje ismert tény, hogy a demencia kialakulása csökkenthető az olyan kockázati tényezők kerülésével, mint amilyen a dohányzás, a fizikai inaktivitás és a túlzott alkoholfogyasztás, egy új tanulmány szerint pedig a szájhigiénia is kulcsfontosságú lehet. Japán tudósok ugyanis megfigyelték, azoknál az embereknél, akiknek kevesebb volt a foguk, megnőtt a demencia kockázata.

A fogak száma és a demencia: a kettő összefügg? / Fotó: Harold Hisona / Unsplash (Illusztráció)

A fogak száma és a demencia: a kettő összefügg?

Az eredmények szerint azoknál, akik 10-19 foguk volt, 14 százalékkal, míg a fogatlanoknál 27 százalékkal nagyobb volt a demencia kialakulásának kockázata, mint azoknál, akiknek 20 vagy annál több foguk volt. A Journal of the American Medical Directors Association folyóiratban megjelent tanulmányban a kutatók azt is megfigyelték, az egy és kilenc közötti foggal rendelkező embereknél 12 százalékkal nagyobb volt a betegség kialakulásának kockázata.

A legtöbb felnőttnek 28 és 32 foga között van, attól függően, hogy kinőtt-e már a bölcsességfoga.

A tudósok a megfigyelés során 47 293, 65 éves vagy annál idősebb felnőtt japán adatait elemezték: a résztvevőket körülbelül kilenc éven át, 2013 és 2022 között követték nyomon. Közülük mintegy 8246-nál – ami a résztvevők 17,4 százaléka – alakult ki demencia. A tudósok azt szerették volna kivizsgálni, a rossz szájhigiénia milyen mértékben kapcsolódik a demenciához, majd ezt összevetni a már azonosított kockázati tényezőkkel.

A kutatók ekkor megállapították, a fogvesztés a demencia esetek akár 7,2 százalékát is kiteheti a vizsgálatban. Ennek oka szerintük az lehet, hogy a kevesebb fog befolyásolhatja a rágás és az evés képességét, ami rossz táplálkozáshoz vezethet, ez pedig a kognitív hanyatlással hozható összefüggésbe. A fogak elvesztése továbbá összefügg a társadalmi elszigeteltséggel és a társas kapcsolatok hanyatlásával, ami a demencia egy másik kockázati tényezője.

A tanulmányban azonban kiemelték, a használt statisztikai módszer spekulatív, ami azt jelenti, hogy az eredményeik nem bizonyítják egyértelműen, a fogvesztés demenciát okoz, vagy hogy a fogkiesés megakadályozása megelőzheti a demenciát. A tudósok arra is felhívták a figyelmet, további kutatásokra van szükség ezzel az összefüggéssel kapcsolatban: azt mindenesetre már kérvényezték, hogy a szájhigiénia kezelését is vegyék be a demencia megelőzésére irányuló stratégiákba - írja a The Sun.