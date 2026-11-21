Jó ideje ismert tény, hogy a demencia kialakulása csökkenthető az olyan kockázati tényezők kerülésével, mint amilyen a dohányzás, a fizikai inaktivitás és a túlzott alkoholfogyasztás, egy új tanulmány szerint pedig a szájhigiénia is kulcsfontosságú lehet. Japán tudósok ugyanis megfigyelték, azoknál az embereknél, akiknek kevesebb volt a foguk, megnőtt a demencia kockázata.
Az eredmények szerint azoknál, akik 10-19 foguk volt, 14 százalékkal, míg a fogatlanoknál 27 százalékkal nagyobb volt a demencia kialakulásának kockázata, mint azoknál, akiknek 20 vagy annál több foguk volt. A Journal of the American Medical Directors Association folyóiratban megjelent tanulmányban a kutatók azt is megfigyelték, az egy és kilenc közötti foggal rendelkező embereknél 12 százalékkal nagyobb volt a betegség kialakulásának kockázata.
A legtöbb felnőttnek 28 és 32 foga között van, attól függően, hogy kinőtt-e már a bölcsességfoga.
A tudósok a megfigyelés során 47 293, 65 éves vagy annál idősebb felnőtt japán adatait elemezték: a résztvevőket körülbelül kilenc éven át, 2013 és 2022 között követték nyomon. Közülük mintegy 8246-nál – ami a résztvevők 17,4 százaléka – alakult ki demencia. A tudósok azt szerették volna kivizsgálni, a rossz szájhigiénia milyen mértékben kapcsolódik a demenciához, majd ezt összevetni a már azonosított kockázati tényezőkkel.
A kutatók ekkor megállapították, a fogvesztés a demencia esetek akár 7,2 százalékát is kiteheti a vizsgálatban. Ennek oka szerintük az lehet, hogy a kevesebb fog befolyásolhatja a rágás és az evés képességét, ami rossz táplálkozáshoz vezethet, ez pedig a kognitív hanyatlással hozható összefüggésbe. A fogak elvesztése továbbá összefügg a társadalmi elszigeteltséggel és a társas kapcsolatok hanyatlásával, ami a demencia egy másik kockázati tényezője.
A tanulmányban azonban kiemelték, a használt statisztikai módszer spekulatív, ami azt jelenti, hogy az eredményeik nem bizonyítják egyértelműen, a fogvesztés demenciát okoz, vagy hogy a fogkiesés megakadályozása megelőzheti a demenciát. A tudósok arra is felhívták a figyelmet, további kutatásokra van szükség ezzel az összefüggéssel kapcsolatban: azt mindenesetre már kérvényezték, hogy a szájhigiénia kezelését is vegyék be a demencia megelőzésére irányuló stratégiákba - írja a The Sun.
A demencia jelentése nem egyszerű feledékenység. Olyan tünetegyüttesről van szó, amely a memóriát, a gondolkodást, a problémamegoldást és a mindennapi feladatok elvégzésének képességét is érintheti. Az Alzheimer-kór a demencia leggyakoribb, de nem az egyetlen formája. A demencia különböző típusai eltérően érinthetik az embereket, és mindenki másként tapasztalhatja meg a tüneteket, a gyakori korai jel közé tartozik viszont a memóriavesztés, a koncentrációs nehézség, a zavarodottság az idővel és a hellyel kapcsolatban, valamint a hangulatváltozások.
A Lancet Bizottság 2024-es demenciamegelőzési jelentése szerint a világszerte előforduló demenciás esetek közel fele megelőzhető vagy késleltethető lenne 14 kockázati tényező kezelésével.
Egy egyszerű mozdulatsor is sokat elárulhat az agy állapotáról. Szakértők szerint egy pár másodperces demencia-teszt ugyan nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot, de segíthet felfigyelni bizonyos kognitív problémák korai jeleire. IDE KATTINTVA te is kipróbálhatod!
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