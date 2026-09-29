„Erzsébet királyné életével mindent elvesztettem” - A magyar felolvasónő, aki Sisi minden titkát ismerte

Kecskeméti kisnemesi családból érkezett, és eredetileg magyar felolvasónőként került Erzsébet mellé. Végül azonban az uralkodóné legbizalmasabb társa és hűséges barátnője lett.

A magyar felolvasónő: Ferenczy Ida és Sisi titkos kapcsolata

Ferenczy Ida és Sisi találkozása:„Odaadom a lányomat a császárnénak”

Ferenczy Ida 1839 áprilisában született a vecseszéki Ferenczy család sarjaként, Ferenczy Gergely és Szeless Krisztina hat gyermeke közül negyedikként. A kor elvárásaihoz hű nevelést kapott, megtanult írni, olvasni, és németül is jól beszélt. Kiemelkedő intelligenciájának köszönhetően hamar kitűnt társai közül, később pedig tovább képezte magát. A felolvasást Karlovszky Gusztávné Miticzky Ida írónő mellett gyakorolta. Sisivel úgy fonódott össze az életük, hogy a császárné 1863-ban magyarul kezdett tanulni, majd egy évvel később már olyan szintre fejlesztette nyelvtudását, hogy Magyarországról származó kísérőnőt keresett maga mellé. Kapott egy listát a jelöltekről, az ezen szereplő utolsó hölgy volt Ferenczy Ida, akinek a nevét valaki csak később írta a papírra. Az, hogy pontosan hogyan került a kiválasztottak közé, a mai napig vitatott. A feltételezések Deák Ferenc és Almásy grófné nevét említik. De az biztos, hogy Ferenczy Gergely örömmel engedte el lányát Bécsbe, mondván: „Katonát nem tudok adni a császárnak, hát odaadom a lányomat a császárnénak.” A történet mindenesetre különös fordulatot vett. Erzsébet az arcképe alapján éppen a felsorolás végén szereplő, nála két évvel fiatalabb Idát választotta annak ellenére is, hogy tájékoztatták: kisnemesi származású jelentkezőről van szó. Pontosan emiatt hivatalosan nem is társalkodónő lett, hanem felolvasónő, de idővel ennél sokkal többé vált.

Ferenczy Ida és Sisi egymás legfőbb bizalmasai voltak

A királyné egyedül érezte magát az udvarban, és gyorsan megszerette őt, a kezdeti időkben napjai nagy részét vele töltötte. A magyar valóságos titkos nyelvvé vált közöttük, Sisi pedig egyszer így írt róla: „Ida nekem nem felolvasónőm, Ida nekem barátnőm!”Az 1866-os magyarországi útját követően a császárné gyakran váltott leveleket és híreket rajta keresztül Andrássy Gyula gróffal, majd később Deák Ferenccel is. Ám felolvasónője nagy szerepet játszott abban is, hogy a későbbiekben közvetlen levelezést folytathatott Jókai Mórral és Eötvös Józseffel is. Sőt, Ida a királyné hajmosása és fésülködése idején szintén gyakran jelen volt. Feladatai közé tartozott még a magyar újságok és könyvek beszerzése, valamint ő ismertette meg Erzsébetet a tradicionális hazai ételekkel is. Köznemesi származása miatt nem lehetett hivatalosan udvarhölgy, ezért nem is kísérhette el a királynét a nyilvános megjelenéseire. Az egymástól távol töltött időszakok alatt leveleket váltottak, a királyné gyakran írta, mennyire hiányolja barátnőjét. Az üzenetek megszólítása pedig sokat elárul a közöttük lévő bizalomról: „Kedves Idám!” – kezdte őket. A magyar hölgy szinte mindennap mellette volt. Szobái a Burgban és Gödöllőn is közvetlenül Erzsébet királyné lakrészéhez csatlakoztak, és Schönbrunnban is kiemelt helyen voltak.