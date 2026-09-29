Mihályfi Luca és Pyfu közös dala nem hozta a várt sikert: „Sokkal nagyobb eredményt vártam tőle”

A Megasztár után hatalmas lendületet kapott a karrierje, ám utólag már úgy látja, több helyzetben is rosszul döntött. Pyfu a műsor utáni időszakról őszintén beszélt TikTok-oldalán, és a Mihályfi Lucával közös dal, a Royal kapcsán sem rejtette véka alá, hogy csalódott a végeredményben. Mint mondja, nem érezte igazán magáénak a projektet, ráadásul Lucával sem beszéltek arról, ki hogyan élte meg a közös munkát.

Mihályfi Luca dala Pyfu-val a Royal címet kapta (Fotó: MW)

Mihályfi Luca és Pyfu dala nem hozta meg a sikert

A Megasztár után óriási figyelem irányult rá, ám ezt követően hosszabb szünet következett. Saját bevallása szerint ez komoly hiba volt.

Véget ért a Megasztár és rohadt nagy lendület volt körülöttem. Elkezdtek felismerni az utcán, pörögtek a videók, jöttek a hírek és ott volt egy csomó lehetőség. Decemberben felléptem a Papp László Arénában a ValMar előtt, ami szintén nem sikerült olyan jól. Aztán itt jön a hiba, hogy márciusig nem adtam ki semmilyen zenét

– mesélte, majd kitért a Mihályfi Lucával való közös dalra.

Luca és Pyfu közös dalát már több mint négyszázezren látták (Fotó: YouTube)

Majd utána megjelent Lucával a közös számom, a Royal, amit hát őszintén én nem szeretek annyira, nem éreztem annyira azt a projektet, szerintem Luca se, bár erről őt kell megkérdezni, mert soha nem beszélgettünk erről

– fogalmazott. Hangsúlyozta, hogy Mihályfi Lucával nem volt problémája, sőt kifejezetten jó élményként emlékszik a közös munkára. „Ő egy nagyon cuki csajszi, és nagyon jó volt vele együtt dolgozni. Viszont valahogy úgy nem adta ki.”