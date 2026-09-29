Mihályfi Luca és Pyfu közös dala nem hozta a várt sikert: „Sokkal nagyobb eredményt vártam tőle”

A Megasztár után hatalmas lendületet kapott a karrierje, ám utólag már úgy látja, több helyzetben is rosszul döntött. Pyfu a műsor utáni időszakról őszintén beszélt TikTok-oldalán, és a Mihályfi Lucával közös dal, a Royal kapcsán sem rejtette véka alá, hogy csalódott a végeredményben. Mint mondja, nem érezte igazán magáénak a projektet, ráadásul Lucával sem beszéltek arról, ki hogyan élte meg a közös munkát.
A Megasztár után óriási figyelem irányult rá, ám ezt követően hosszabb szünet következett. Saját bevallása szerint ez komoly hiba volt.
Véget ért a Megasztár és rohadt nagy lendület volt körülöttem. Elkezdtek felismerni az utcán, pörögtek a videók, jöttek a hírek és ott volt egy csomó lehetőség. Decemberben felléptem a Papp László Arénában a ValMar előtt, ami szintén nem sikerült olyan jól. Aztán itt jön a hiba, hogy márciusig nem adtam ki semmilyen zenét
– mesélte, majd kitért a Mihályfi Lucával való közös dalra.
Majd utána megjelent Lucával a közös számom, a Royal, amit hát őszintén én nem szeretek annyira, nem éreztem annyira azt a projektet, szerintem Luca se, bár erről őt kell megkérdezni, mert soha nem beszélgettünk erről
– fogalmazott. Hangsúlyozta, hogy Mihályfi Lucával nem volt problémája, sőt kifejezetten jó élményként emlékszik a közös munkára. „Ő egy nagyon cuki csajszi, és nagyon jó volt vele együtt dolgozni. Viszont valahogy úgy nem adta ki.”
A klippel és a dallal kapcsolatban azonban maradt benne hiányérzet.
Nem azt mondom, hogy ez egy rossz zene, csak nem az én világom. Sokkal nagyobb eredményt vártam tőle
– vallotta be. A történtekből pedig elmondása szerint megtanulta, hogy a zenei pályán nem mindig a tökéletes pillanatra kell várni. Utólag már úgy látja, hogy a Megasztár után sokkal fontosabb lett volna folyamatosan jelen lenni, új dalokat kiadni és lendületben maradni, mint egyetlen nagy dobásra várni.
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