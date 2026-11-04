Brad Pitt újabb pofont kapott: legkisebb lánya is elhagyta a vezetéknevét

Brad Pitt számára újabb drámai fordulatot hozott a családi háború. A legkisebb lánya, Vivienne hivatalosan is elhagyta a vezetéknevét. A bíróság november 2-án hagyta jóvá Angelina Jolie lányának névváltoztatási kérelmét, így mostantól hivatalosan is Vivienne Marcheline Jolie néven szerepel. A döntés különösen fájdalmas lehet a színész számára, hiszen a hat gyermeke közül ő a negyedik, aki nyíltan hátat fordított neki.
Újabb komoly mérföldkőhöz érkezett a Brad Pitt és Angelina Jolie közötti családi háború. Vivienne Marcheline Jolie-Pitt júliusban, nem sokkal a 18. születésnapja után kérvényezte, hogy hivatalosan is töröljék a Pitt nevet a vezetéknevéből. A People beszámolója szerint a Los Angeles-i bíróság november 2-án hagyta jóvá a kérelmet, így a 18 éves lány mostantól Vivienne Marcheline Jolie néven szerepel.
Vivienne már korábban, a hivatalos döntés előtt is Angelina Jolie vezetéknevét használta a nyilvánosság előtt. Amikor édesanyjával együtt dolgozott a Broadway-n bemutatott The Outsiders című musicalen, a műsorfüzetben már csak Vivienne Jolie néven szerepelt.
Vivienne döntése azért is különösen jelentős, mert nem ő az első Angelina Jolie és Brad Pitt gyermekei közül, aki elhagyta apja vezetéknevét. Az egykori hollywoodi álompárnak hat gyermeke van: Maddox, Zahara, Shiloh, Pax, valamint az ikrek, Vivienne és Knox. A családi konfliktus során azonban egyre több gyermek döntött úgy, hogy a nyilvánosság előtt vagy hivatalosan is inkább csak édesanyjuk vezetéknevét, a Jolie-t használja. Maddox és Zahara névváltoztatása szeptemberben vált hivatalossá, Shiloh pedig már 2024-ben kérvényezte. Vivienne tehát a negyedik gyermek, aki hivatalosan is elhagyta apja, Brad Pitt vezetéknevét.
A családi háború alapja egy 2016-os magángépes incidenshez vezethető vissza, ahol állítólag Brad Pitt egy veszekedés során bántalmazta Angelina Jolie-t és az egyik gyermeküket. Az eset után a színésznő azonnal beadta a válókeresetet és még az FBI is nyomozást indított, de végül nem emeltek vádat ellene. A házasság felbontását végül nyolc évvel később, 2024 decemberében véglegesítették, de még mindig tart a jogi csatározás egy közös franciaországi borászat, a Chateau Miraval miatt.
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