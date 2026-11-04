Brad Pitt számára újabb drámai fordulatot hozott a családi háború. A legkisebb lánya, Vivienne hivatalosan is elhagyta a vezetéknevét. A bíróság november 2-án hagyta jóvá Angelina Jolie lányának névváltoztatási kérelmét, így mostantól hivatalosan is Vivienne Marcheline Jolie néven szerepel. A döntés különösen fájdalmas lehet a színész számára, hiszen a hat gyermeke közül ő a negyedik, aki nyíltan hátat fordított neki.

Brad Pitt legkisebb lánya, Vivienne is elhagyta a Pitt vezetéknevet (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

November 2-án egy kaliforniai bíró ellenvetés hiányában elfogadta Brad Pitt lányának névváltoztatási kérelmét

lányának névváltoztatási kérelmét Angelina Jolie lánya így hivatalosan is elhagyhatta apja családnevét

lánya így hivatalosan is elhagyhatta apja családnevét Vivienne Jolie a negyedik a hat gyermek közül, aki erre a döntésre jutott.

Brad Pitt újabb pofont kapott: legkisebb lánya is elhagyta a vezetéknevét

Újabb komoly mérföldkőhöz érkezett a Brad Pitt és Angelina Jolie közötti családi háború. Vivienne Marcheline Jolie-Pitt júliusban, nem sokkal a 18. születésnapja után kérvényezte, hogy hivatalosan is töröljék a Pitt nevet a vezetéknevéből. A People beszámolója szerint a Los Angeles-i bíróság november 2-án hagyta jóvá a kérelmet, így a 18 éves lány mostantól Vivienne Marcheline Jolie néven szerepel.

Vivienne már jóval korábban elhagyta apja vezetéknevét

Vivienne már korábban, a hivatalos döntés előtt is Angelina Jolie vezetéknevét használta a nyilvánosság előtt. Amikor édesanyjával együtt dolgozott a Broadway-n bemutatott The Outsiders című musicalen, a műsorfüzetben már csak Vivienne Jolie néven szerepelt.

Vivienne már a hivatalos döntés előtt is csak édesanyja, Angelina Jolie vezetéknevét használta (Fotó: AFF/PA Images / Northfoto)

Már négy gyermeke is hátat fordított a Pitt névnek

Vivienne döntése azért is különösen jelentős, mert nem ő az első Angelina Jolie és Brad Pitt gyermekei közül, aki elhagyta apja vezetéknevét. Az egykori hollywoodi álompárnak hat gyermeke van: Maddox, Zahara, Shiloh, Pax, valamint az ikrek, Vivienne és Knox. A családi konfliktus során azonban egyre több gyermek döntött úgy, hogy a nyilvánosság előtt vagy hivatalosan is inkább csak édesanyjuk vezetéknevét, a Jolie-t használja. Maddox és Zahara névváltoztatása szeptemberben vált hivatalossá, Shiloh pedig már 2024-ben kérvényezte. Vivienne tehát a negyedik gyermek, aki hivatalosan is elhagyta apja, Brad Pitt vezetéknevét.