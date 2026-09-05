Zac Efron rá sem bír nézni a High School Musicalre – Sztárok, akik utálták híres szerepüket

Egy-egy ikonikus szereplő mögött komoly belső vívódások, keserű kulisszatitkok és mély szakmai frusztrációk húzódnak meg, amelyek miatt sokan legszívesebben kitörölnék a portfóliójukból ezeket a világhírű karaktereket. Gondoltad volna, hogy Zac Efron rá sem bír nézni a High School Musicalre? Vagy, hogy Harrison Ford legszívesebben kiírta volna magát a Star Warsból?

Zac Efronnak ma már teher Troy Bolton szerepe a High School Musicalben

Fotó: Jeffrey Mayer / hot! magazin/ Northfoto

Sok sztár utálja ikonikus szerepét, annak ellenére, hogy azzal vált világhírűvé.

Zac Efron ma már tehernek éli meg Troy Bolton szerepét.

Harrison Ford Han Solót utálta.

Íme a többi sztár, akik utáltak híres szerepüket!

Zac Efron nem akarja, hogy Troy Boltonnak azonosítsák

A filmvásznon látott tökéletes alakítások könnyen megtévesztik a nézőt, hiszen a moziteremben ülve hajlamosak vagyunk azt hinni: a színészek éppúgy imádták ezeket a kultikus történeteket, mint mi. A valóság azonban más: Zac Efron ki nem állhatja Troy Bolton szerepét, Harrison Ford pedig legszívesebb kinyírta volna Han Solót már a második részben. Íme azok a sztárok, akik utálták híres szerepeiket!

Zac Efron

Keményen dolgozott azon, hogy ne csupán a High School Musical szép­fiújaként tekintsenek rá az emberek, hanem a komolyabbik, férfiasabbik oldalát is megmutathassa – írja a hot! magazin. Elmondása szerint azóta sem szívesen nézi vissza magát Troy Bolton szerepében.

Zac Efron, mint Troy Bolton a High School Musicalben

Fotó: Walt Disney Pictures / hot! magazin/ Northfoto

A színésznő nem is ­annyira magát a Titanic című filmet utálta, mint ­inkább azt a hatalmas felhajtást, amit a produkció sikere hozott az ő életébe is. Mint fogalmazott, számára szörnyű volt a hirtelen jött világ­hírnév, ezért a premier után tudatosan kisebb független filmes projektekbe menekült, hogy ­kiiktassa a média állandó nyomását.

Kate Winslet sem szerette a szerepét a Titanicban

Fotó: hot! magazin/ Northfoto

Sally Field

Sokan a szerethető, bölcs May néniként emlékeznek rá A csodálatos Pókember-filmekből, ám a színésznő később elárulta: ő bizony nem volt elégedett a forgatókönyvvel, mivel úgy érezte, hogy a karaktere nem hagyott neki túl nagy mozgásteret színészként.

Sally Field, mint May néni a Pókemberben

Fotó: l90 / hot! magazin/ Northfoto

Az Alkonyat-filmekkel kapcsolatban a lányok szinte mindennap azon vitáztak, hogy vajon a vámpírt játszó Edward vagy a vérfarkast alakító Jacob-e a jobb pasi. Eközben viszont azt ­minden bizonnyal nem vették figyelembe, hogy Edwardot még az őt játszó színész, Robert Pat­tin­son is gyűlölte.