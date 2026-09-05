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Zac Efron rá sem bír nézni a High School Musicalre – Sztárok, akik utálták híres szerepüket

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 05. 15:00
hollywoodikonikus karakterZac EfronHarrison Ford
A színészek néha még a közönséget is képesek megtéveszteni az alakí­tásukkal. Gondoltad volna például, hogy Zac Efron utálta Troy Bolton szerepét? A következő hírességek mind el tudták hitetni velünk, hogy szerették ikonikus sze­repüket – holott ­valójában ki nem állhatták azt…

Egy-egy ikonikus szereplő mögött komoly belső vívódások, keserű kulisszatitkok és mély szakmai frusztrációk húzódnak meg, amelyek miatt sokan legszívesebben kitörölnék a portfóliójukból ezeket a világhírű karaktereket. Gondoltad volna, hogy Zac Efron rá sem bír nézni a High School Musicalre? Vagy, hogy Harrison Ford legszívesebben kiírta volna magát a Star Warsból?

Zac Efronnak ma már teher Troy Bolton szerepe
Zac Efronnak ma már teher Troy Bolton szerepe a High School Musicalben
Fotó: Jeffrey Mayer / hot! magazin/ Northfoto
  • Sok sztár utálja ikonikus szerepét, annak ellenére, hogy azzal vált világhírűvé. 
  • Zac Efron ma már tehernek éli meg Troy Bolton szerepét.
  • Harrison Ford Han Solót utálta. 
  • Íme a többi sztár, akik utáltak híres szerepüket!

Zac Efron nem akarja, hogy Troy Boltonnak azonosítsák

A filmvásznon látott tökéletes alakítások könnyen megtévesztik a nézőt, hiszen a moziteremben ülve hajlamosak vagyunk azt hinni: a színészek éppúgy imádták ezeket a kultikus történeteket, mint mi. A valóság azonban más: Zac Efron ki nem állhatja Troy Bolton szerepét, Harrison Ford pedig legszívesebb kinyírta volna Han Solót már a második részben. Íme azok a sztárok, akik utálták híres szerepeiket!

Zac Efron

Keményen dolgozott azon, hogy ne csupán a High School Musical szép­fiújaként tekintsenek rá az emberek, hanem a komolyabbik, férfiasabbik oldalát is megmutathassa – írja a hot! magazin. Elmondása szerint azóta sem szívesen nézi vissza magát Troy Bolton szerepében.

Hot feltöltés Hot! Extra: Híresek lettek a szerepeikkel, mégis utálták
Zac Efron, mint Troy Bolton a High School Musicalben
Fotó: Walt Disney Pictures / hot! magazin/ Northfoto

Kate Winslet

A színésznő nem is ­annyira magát a Titanic című filmet utálta, mint ­inkább azt a hatalmas felhajtást, amit a produkció sikere hozott az ő életébe is. Mint fogalmazott, számára szörnyű volt a hirtelen jött világ­hírnév, ezért a premier után tudatosan kisebb független filmes projektekbe menekült, hogy ­kiiktassa a média állandó nyomását.

Kate Winslet Titanic
Kate Winslet sem szerette a szerepét a Titanicban
Fotó: hot! magazin/ Northfoto

Sally Field

Sokan a szerethető, bölcs May néniként emlékeznek rá A csodálatos Pókember-filmekből, ám a színésznő később elárulta: ő bizony nem volt elégedett a forgatókönyvvel, mivel úgy érezte, hogy a karaktere nem hagyott neki túl nagy mozgásteret színészként.

Sally Field, mint May néni
Sally Field, mint May néni a Pókemberben
Fotó: l90 / hot! magazin/ Northfoto

Robert Pattinson

Az Alkonyat-filmekkel kapcsolatban a lányok szinte mindennap azon vitáztak, hogy vajon a vámpírt játszó Edward vagy a vérfarkast alakító Jacob-e a jobb pasi. Eközben viszont azt ­minden bizonnyal nem vették figyelembe, hogy Edwardot még az őt játszó színész, Robert Pat­tin­son is gyűlölte.

Robert Pattinson az Alkonyatban
Robert Pattinson az Alkonyatban
Fotó: g90 / hot! magazin/ Northfoto

George Clooney

Sokak szerint a világsztárhoz egyáltalán nem illett Bruce Wayne szerepe, és ő maga is elismerte már, hogy finoman fogalmazva sem ez volt élete alakítása. A színész szerint sem a forgatókönyv, sem a túlzó látványvilág, sem a karakter megközelítése nem igazán működött, ő pedig ma már másképpen játszaná el Batman karakterét.

George Clooney Bruce Wayne
George Clooney-nak nem ez volt élete alakítása 
Fotó: Warner Bros. / hot! magazin/ Northfoto

Katherine Heigl 

Karrierje egyik fontos állomása volt a Felkoppintva című romantikus víg­játék, amely komoly ­sikert aratott, a színésznő azonban később élesen bírálta a filmet. Bár a produkció meghozta számára a mozis áttörést, úgy érezte, hogy  a történet túlságosan egyoldalúan ábrázolja a női karaktereket, sőt, szerinte a film egyenesen szexista volt.

Katherine Heigl Felkoppintva
Katherine Heigl élesen bírálta a filmet
Fotó: RW / hot! magazin/ Northfoto

Harrison Ford

Szinte mindenkinek az Indiana Jones-filmek és természetesen a Csillagok háborúja jut először az eszébe a színészről. Az utóbbi produkció(k)ban azonban Han Solo karakterét kifejezetten utálta: sem a figurát nem szerette, sem a rajongást nem értette körülötte. Többször kérte is az alkotókat, hogy írják ki a karaktert a történetből.

Harrison Ford Han Solo
Harrison Ford Han Solo karakterét utálta
Fotó: LUCASFILM / hot! magazin/ Northfoto
hot! címlap
További részletek a legfrissebb hot! magazinban!
Fotó: hot! magazin

 

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