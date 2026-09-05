Zac Efron rá sem bír nézni a High School Musicalre – Sztárok, akik utálták híres szerepüket

Egy-egy ikonikus szereplő mögött komoly belső vívódások, keserű kulisszatitkok és mély szakmai frusztrációk húzódnak meg, amelyek miatt sokan legszívesebben kitörölnék a portfóliójukból ezeket a világhírű karaktereket. Gondoltad volna, hogy Zac Efron rá sem bír nézni a High School Musicalre? Vagy, hogy Harrison Ford legszívesebben kiírta volna magát a Star Warsból?
A filmvásznon látott tökéletes alakítások könnyen megtévesztik a nézőt, hiszen a moziteremben ülve hajlamosak vagyunk azt hinni: a színészek éppúgy imádták ezeket a kultikus történeteket, mint mi. A valóság azonban más: Zac Efron ki nem állhatja Troy Bolton szerepét, Harrison Ford pedig legszívesebb kinyírta volna Han Solót már a második részben. Íme azok a sztárok, akik utálták híres szerepeiket!
Keményen dolgozott azon, hogy ne csupán a High School Musical szépfiújaként tekintsenek rá az emberek, hanem a komolyabbik, férfiasabbik oldalát is megmutathassa – írja a hot! magazin. Elmondása szerint azóta sem szívesen nézi vissza magát Troy Bolton szerepében.
A színésznő nem is annyira magát a Titanic című filmet utálta, mint inkább azt a hatalmas felhajtást, amit a produkció sikere hozott az ő életébe is. Mint fogalmazott, számára szörnyű volt a hirtelen jött világhírnév, ezért a premier után tudatosan kisebb független filmes projektekbe menekült, hogy kiiktassa a média állandó nyomását.
Sokan a szerethető, bölcs May néniként emlékeznek rá A csodálatos Pókember-filmekből, ám a színésznő később elárulta: ő bizony nem volt elégedett a forgatókönyvvel, mivel úgy érezte, hogy a karaktere nem hagyott neki túl nagy mozgásteret színészként.
Az Alkonyat-filmekkel kapcsolatban a lányok szinte mindennap azon vitáztak, hogy vajon a vámpírt játszó Edward vagy a vérfarkast alakító Jacob-e a jobb pasi. Eközben viszont azt minden bizonnyal nem vették figyelembe, hogy Edwardot még az őt játszó színész, Robert Pattinson is gyűlölte.
Sokak szerint a világsztárhoz egyáltalán nem illett Bruce Wayne szerepe, és ő maga is elismerte már, hogy finoman fogalmazva sem ez volt élete alakítása. A színész szerint sem a forgatókönyv, sem a túlzó látványvilág, sem a karakter megközelítése nem igazán működött, ő pedig ma már másképpen játszaná el Batman karakterét.
Karrierje egyik fontos állomása volt a Felkoppintva című romantikus vígjáték, amely komoly sikert aratott, a színésznő azonban később élesen bírálta a filmet. Bár a produkció meghozta számára a mozis áttörést, úgy érezte, hogy a történet túlságosan egyoldalúan ábrázolja a női karaktereket, sőt, szerinte a film egyenesen szexista volt.
Szinte mindenkinek az Indiana Jones-filmek és természetesen a Csillagok háborúja jut először az eszébe a színészről. Az utóbbi produkció(k)ban azonban Han Solo karakterét kifejezetten utálta: sem a figurát nem szerette, sem a rajongást nem értette körülötte. Többször kérte is az alkotókat, hogy írják ki a karaktert a történetből.
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