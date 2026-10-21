Hónapokig tagadta, most mégis lebukott: Jennifer Lopez összejött szívtipró kollégájával

Jennifer Lopez szerelmi élete izgalmas fordulatot vett. A világhírű énekesnő összejött a nála 11 évvel fiatalabb brit színésszel, Brett Goldsteinnel. A párost már korábban is összeboronálták, miután együtt dolgoztak a Munkahelyi románc című romantikus filmen, ám akkor mindketten tagadták, hogy több lenne köztük barátságnál. Most azonban egy bennfentes szerint új szintre lépett a kapcsolatuk. Vajon Ben Affleck után végre újra rátalált a szerelem a sztárra?
Jennifer Lopez magánélete ismét a figyelem középpontjába került, miután a Page Six arról számolt be, hogy az énekesnő és Brett Goldstein randizgatni kezdett. A lapnak nyilatkozó bennfentes forrás szerint egyelőre nem egy komoly párkapcsolatról van szó, de a két sztár között kialakult valami, ami túlmutat a korábbi munkakapcsolatukon. Ezt pedig csak megerősíteni tudta annak ténye, hogy október 16-án együtt távoztak egy Los Angeles-i partiról is, amelyet Britney Spears menedzsere, Cade Hudson szervezett.
Jennifer Lopez és Brett Goldstein a Netflix Munkahelyi románc című romantikus vígjátékán dolgozott együtt. És már a közös munka során többször felmerült, hogy a képernyőn látható kémiájuk a való életben is működik. A forgatások idején a stábtagok állítólag gyakran látták őket együtt nevetni és beszélgetni, a film befejezését ünneplő eseményen is különösen közel kerültek egymáshoz. A találgatások ellenére J. Lo és Goldstein a produkció népszerűsítése során még igyekeztek lehűteni a kedélyeket. A Today című műsorban pedig egyenesen letagadták a románcukról szóló pletykákat. Most azonban hónapokkal később úgy tűnik, hogy változott a helyzet.
Jennifer Lopez szerelmi élete az elmúlt években többször is a címlapokra került, különösen a Ben Affleckkel való kapcsolata miatt. Az énekesnő 2024 augusztusában adta be a válási papírokat, a házasságuk felbomlása pedig hatalmas médiafigyelmet kapott. A szakítás után J.Lo több alkalommal beszélt arról, hogy szeretne tanulni a korábbi tapasztalataiból, és jobban odafigyelni önmagára. És bár egyelőre sem ő, sem Brett Goldstein nem erősítette meg a románcukat, úgy tűnik egy teljesen új fejezet kezdődhet a szépséges díva életében.
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