Hónapokig tagadta, most mégis lebukott: Jennifer Lopez összejött szívtipró kollégájával

Jennifer Lopez szerelmi élete izgalmas fordulatot vett. A világhírű énekesnő összejött a nála 11 évvel fiatalabb brit színésszel, Brett Goldsteinnel. A párost már korábban is összeboronálták, miután együtt dolgoztak a Munkahelyi románc című romantikus filmen, ám akkor mindketten tagadták, hogy több lenne köztük barátságnál. Most azonban egy bennfentes szerint új szintre lépett a kapcsolatuk. Vajon Ben Affleck után végre újra rátalált a szerelem a sztárra?

Jennifer Lopez és Brett Goldstein összejöttek (Fotó: PA/Northfoto)

Jennifer Lopez és Brett Goldstein között több lett egyszerű munkakapcsolatnál

között több lett egyszerű munkakapcsolatnál A két sztár nemrég együtt távozott egy partiról, továbbá egy bennfentes forrás is megerősítette a románcukat

Nem először hozzák hírbe őket, már a Munkahelyi románc című film forgatása közben elindultak a találgatások, de akkor még mindketten tagadták, hogy lenne köztük valami.

Jennifer Lopez összejött a filmbeli szerelmével, Brett Goldsteinnel

Jennifer Lopez magánélete ismét a figyelem középpontjába került, miután a Page Six arról számolt be, hogy az énekesnő és Brett Goldstein randizgatni kezdett. A lapnak nyilatkozó bennfentes forrás szerint egyelőre nem egy komoly párkapcsolatról van szó, de a két sztár között kialakult valami, ami túlmutat a korábbi munkakapcsolatukon. Ezt pedig csak megerősíteni tudta annak ténye, hogy október 16-án együtt távoztak egy Los Angeles-i partiról is, amelyet Britney Spears menedzsere, Cade Hudson szervezett.

Jennifer Lopez hónapokig tagadta, hogy bármi is lenne közte és kollégája, Brett Goldstein között (Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

A szerelmi pletykák nem újkeletűek

Jennifer Lopez és Brett Goldstein a Netflix Munkahelyi románc című romantikus vígjátékán dolgozott együtt. És már a közös munka során többször felmerült, hogy a képernyőn látható kémiájuk a való életben is működik. A forgatások idején a stábtagok állítólag gyakran látták őket együtt nevetni és beszélgetni, a film befejezését ünneplő eseményen is különösen közel kerültek egymáshoz. A találgatások ellenére J. Lo és Goldstein a produkció népszerűsítése során még igyekeztek lehűteni a kedélyeket. A Today című műsorban pedig egyenesen letagadták a románcukról szóló pletykákat. Most azonban hónapokkal később úgy tűnik, hogy változott a helyzet.