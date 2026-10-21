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Hónapokig tagadta, most mégis lebukott: Jennifer Lopez összejött szívtipró kollégájával

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors románc
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 21. 20:30
Jennifer LopezBen Affleckszerelempletykaválás
Az énekesnő hónapokig tagadta, most mégis lebukott. Jennifer Lopez összejött kollégájával, a nála 11 évvel fiatalabb Brett Goldsteinnel.
Fekete Ágnes
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Jennifer Lopez szerelmi élete izgalmas fordulatot vett. A világhírű énekesnő összejött a nála 11 évvel fiatalabb brit színésszel, Brett Goldsteinnel. A párost már korábban is összeboronálták, miután együtt dolgoztak a Munkahelyi románc című romantikus filmen, ám akkor mindketten tagadták, hogy több lenne köztük barátságnál. Most azonban egy bennfentes szerint új szintre lépett a kapcsolatuk. Vajon Ben Affleck után végre újra rátalált a szerelem a sztárra?

Jennifer Lopez és Brett Goldstein a Munkahelyi románc forgatásán ismerkedtek meg.
Jennifer Lopez és Brett Goldstein összejöttek  (Fotó: PA/Northfoto)
  • Jennifer Lopez és Brett Goldstein között több lett egyszerű munkakapcsolatnál
  • A két sztár nemrég együtt távozott egy partiról, továbbá egy bennfentes forrás is megerősítette a románcukat
  • Nem először hozzák hírbe őket, már a Munkahelyi románc című film forgatása közben elindultak a találgatások, de akkor még mindketten tagadták, hogy lenne köztük valami.

Jennifer Lopez összejött a filmbeli szerelmével, Brett Goldsteinnel

Jennifer Lopez magánélete ismét a figyelem középpontjába került, miután a Page Six arról számolt be, hogy az énekesnő és Brett Goldstein randizgatni kezdett. A lapnak nyilatkozó bennfentes forrás szerint egyelőre nem egy komoly párkapcsolatról van szó, de a két sztár között kialakult valami, ami túlmutat a korábbi munkakapcsolatukon. Ezt pedig csak megerősíteni tudta annak ténye, hogy október 16-án együtt távoztak egy Los Angeles-i partiról is, amelyet Britney Spears menedzsere, Cade Hudson szervezett. 

Jennifer Lopez korábban Ben Affleck felesége volt.
Jennifer Lopez hónapokig tagadta, hogy bármi is lenne közte és kollégája, Brett Goldstein között (Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

A szerelmi pletykák nem újkeletűek

Jennifer Lopez és Brett Goldstein a Netflix Munkahelyi románc című romantikus vígjátékán dolgozott együtt. És már a  közös munka során többször felmerült, hogy a képernyőn látható kémiájuk a való életben is működik. A forgatások idején a stábtagok állítólag gyakran látták őket együtt nevetni és beszélgetni, a film befejezését ünneplő eseményen is különösen közel kerültek egymáshoz. A találgatások ellenére J. Lo és Goldstein a produkció népszerűsítése során még igyekeztek lehűteni a kedélyeket. A Today című műsorban pedig egyenesen letagadták a románcukról szóló pletykákat. Most azonban hónapokkal később úgy tűnik, hogy változott a helyzet. 

Jennifer Lopez másodszor is megpróbálta Ben Affleckkel, válás lett a vége.
Jennifer Lopez Ben Affleckkel való válása óta igyekszik jobban odafigyelni önmagára (Fotó: Jeffrey Mayer/JTM Photos/MediaPunch/Northfoto)

Ben Affleck után egy teljesen új fejezet kezdődhet?

Jennifer Lopez szerelmi élete az elmúlt években többször is a címlapokra került, különösen a Ben Affleckkel való kapcsolata miatt. Az énekesnő 2024 augusztusában adta be a válási papírokat, a házasságuk felbomlása pedig hatalmas médiafigyelmet kapott. A szakítás után J.Lo több alkalommal beszélt arról, hogy szeretne tanulni a korábbi tapasztalataiból, és jobban odafigyelni önmagára. És bár egyelőre sem ő, sem Brett Goldstein nem erősítette meg a románcukat, úgy tűnik egy teljesen új fejezet kezdődhet a szépséges díva életében.

 

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