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Ben Affleck végre kimondta, mit gondol Jennifer Lopezről

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Ben Affleck
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 13. 11:00
Jennifer Lopezvallomás
Két évvel a válásuk után Ben Affleck ismét Jennifer Lopezről beszélt. Az Oscar-díjas színész most meglepően elismerően nyilatkozott volt feleségéről.
Fehér Tamás
újságíró
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Ben Affleck ritkán beszél volt feleségéről, Jennifer Lopezről, most azonban egy interjúban elismerően szólt az énekesnő-színésznőről. A hollywoodi sztárt arról kérdezték, miért nem kapott Oscar-jelölést Lopez a A Wall Street pillangói című filmben nyújtott alakításáért.

Ben Affleck
Ben Affleck és volt felesége, Jennifer Lopez 
Fotó: AFP

Jennifer Lopez teljesítményét méltatta

A színésznő volt férje szerint ebben szerepet játszhat az is, hogy a díjak odaítélése szubjektív. 

Elfogult vagyok

 – mondta Lopezről, majd hozzátette, hogy óriási tiszteletet és csodálatot érez iránta, és szerinte lenyűgöző, amire képes.

A színész a 2025-ös A pókasszony csókja című filmet is szóba hozta, amelyben szintén Jennifer Lopez játszik, és amelynek Ben Affleck volt a producere. 

Úgy véli, korábbi párja ebben a produkcióban is olyan teljesítményt nyújtott, amely több szakmai elismerést érdemelt volna.

Az Oscar-díjas művész arról is beszélt, hogy Lopez és első felesége, Jennifer Garner egyaránt kiválóan építik személyes márkájukat a közösségi médiában. Szerinte a közösségi médiás jelenlét felépítése komoly munka, ő azonban nem tudná ugyanígy csinálni.

 

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