Ben Affleck végre kimondta, mit gondol Jennifer Lopezről

Ben Affleck ritkán beszél volt feleségéről, Jennifer Lopezről, most azonban egy interjúban elismerően szólt az énekesnő-színésznőről. A hollywoodi sztárt arról kérdezték, miért nem kapott Oscar-jelölést Lopez a A Wall Street pillangói című filmben nyújtott alakításáért.

Ben Affleck és volt felesége, Jennifer Lopez

Fotó: AFP

Jennifer Lopez teljesítményét méltatta

A színésznő volt férje szerint ebben szerepet játszhat az is, hogy a díjak odaítélése szubjektív.

Elfogult vagyok

– mondta Lopezről, majd hozzátette, hogy óriási tiszteletet és csodálatot érez iránta, és szerinte lenyűgöző, amire képes.

A színész a 2025-ös A pókasszony csókja című filmet is szóba hozta, amelyben szintén Jennifer Lopez játszik, és amelynek Ben Affleck volt a producere.

Úgy véli, korábbi párja ebben a produkcióban is olyan teljesítményt nyújtott, amely több szakmai elismerést érdemelt volna.

Az Oscar-díjas művész arról is beszélt, hogy Lopez és első felesége, Jennifer Garner egyaránt kiválóan építik személyes márkájukat a közösségi médiában. Szerinte a közösségi médiás jelenlét felépítése komoly munka, ő azonban nem tudná ugyanígy csinálni.