Ben Affleck végre kimondta, mit gondol Jennifer Lopezről

Ben Affleck ritkán beszél volt feleségéről, Jennifer Lopezről, most azonban egy interjúban elismerően szólt az énekesnő-színésznőről. A hollywoodi sztárt arról kérdezték, miért nem kapott Oscar-jelölést Lopez a A Wall Street pillangói című filmben nyújtott alakításáért.
A színésznő volt férje szerint ebben szerepet játszhat az is, hogy a díjak odaítélése szubjektív.
Elfogult vagyok
– mondta Lopezről, majd hozzátette, hogy óriási tiszteletet és csodálatot érez iránta, és szerinte lenyűgöző, amire képes.
A színész a 2025-ös A pókasszony csókja című filmet is szóba hozta, amelyben szintén Jennifer Lopez játszik, és amelynek Ben Affleck volt a producere.
Úgy véli, korábbi párja ebben a produkcióban is olyan teljesítményt nyújtott, amely több szakmai elismerést érdemelt volna.
Az Oscar-díjas művész arról is beszélt, hogy Lopez és első felesége, Jennifer Garner egyaránt kiválóan építik személyes márkájukat a közösségi médiában. Szerinte a közösségi médiás jelenlét felépítése komoly munka, ő azonban nem tudná ugyanígy csinálni.
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